Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber geleneÄŸi bozmadÄ±: Åžeffaf yÄ±rtmacÄ± bÃ¶yle korudu

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AÃ‡ILIÅžA BÄ°RLÄ°KTE GÄ°TTÄ°LER

2018 yÄ±lÄ±nda evlenmelerinden bu yana aÅŸklarÄ± hiÃ§ eksilmeyen Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, Ã¶nceki akÅŸam BatÄ± Hollywood'da yine kameralar karÅŸÄ±sÄ±ndaydÄ±. Bu kez, 27 yaÅŸÄ±ndaki Justin Bieber'Ä±n bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte giriÅŸimde bulunduÄŸu yeni iÅŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ± genÃ§ Ã§ift.





YARI TRANSPARAN ELBÄ°SE

Hem Justin Bieber hem de 24 yaÅŸÄ±ndaki Hailey Baldwin Bieber, tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Baldwin, gece iÃ§in gÃ¶ÄŸÃ¼s kÄ±smÄ± derin dekolteli, bacak kÄ±smÄ± ise transparan bir kÄ±yafet tercih etti.



KAMERALAR KARÅžISINDA KORUMACI DAVRANDI

Bir sÃ¼redir, Ã¶zellikle de kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda eÅŸine karÅŸÄ± sergilediÄŸi korumacÄ± tavÄ±r ile dikkat Ã§eken Justin Bieber, geleneÄŸini yine bozmadÄ±. Kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼rÃ¼rken, iki eliyle eÅŸine sarÄ±lÄ±p, elbisesinin transparan bÃ¶lÃ¼mleri yÃ¼zÃ¼nden zor anlar yaÅŸamasÄ±nÄ± engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.



HEP AYNI YÃœRÃœYÃœÅž

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, uzun zamandÄ±r kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda bu ÅŸekilde bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yÃ¶ntemi sergiliyor. Bunun nedeni ise Justin Bieber'Ä±n, paparazzilere yÃ¶nelik iddiasÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, paparazzilerin, eÅŸi Hailey Baldwin Bieber'Ä±n uygunsuz fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ hatta bu yÃ¼zden onlarla tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



YAKIN MESAFE

Bu tartÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemden bu yana Justin Bieber, eÅŸiyle birlikte yÃ¼rÃ¼rken onun yanÄ±ndan bir an olsun ayrÄ±lmÄ±yor. Baldwin'in arkasÄ±nda ya da hemen yanÄ±nda, yakÄ±n mesafede durup elleriyle eÅŸinin beline sarÄ±larak yÃ¼rÃ¼yor Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. GeÃ§en yÄ±l Justin Bieber, paparazzilerle bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Justin Bieber ve 24 yaÅŸÄ±ndaki Hailey Baldwin Bieber, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu birlikte yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±. BatÄ± Hollywood'da Ã¼nlÃ¼lerin sÄ±k gittiÄŸi bir restoranda geÃ§en salÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸ baÅŸa yemek yedi Ã§ift.

Â PAPARAZZÄ°LERLE TARTIÅžTI

Daha sonra da Ã§Ä±kÄ±ÅŸta da kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde onlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in bekleyen paparazzilerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. E! News'e yansÄ±yan iddialara gÃ¶re Ã§ift araÃ§larÄ±na binerken Hailey Baldwin'i gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen bir paparazzinin objektifinin aÃ§Ä±sÄ± da yanlÄ±ÅŸ anlamalara neden oldu.

Ä°DDÄ°AYI REDDETTÄ°LER

Ä°ÅŸte bu sÄ±rada da Justin Bieber, birden paparazzilere "Hey Ã§ocuklar siz onun etek altÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini mi Ã§ekiyorsunuz?" diye sordu. Bunun Ã¼zerine paparazziler de hemen bu iddiayÄ± reddetti. FotoÄŸrafÃ§Ä±lardan biri "Aman TanrÄ±m! Justin lÃ¼tfen" diye tepki gÃ¶sterdi Bieber'a. Bir baÅŸka fotoÄŸrafÃ§Ä± da "Neden birisi bÃ¶yle bir ÅŸey yapsÄ±n ki!" diye yanÄ±t verdi. Justin Bieber de biraz daha sakinleÅŸerek ona "Bu bir soruydu, tamam mÄ±?" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Paparazzilerden bir diÄŸeri "Yemin ederim ki, kimse bÃ¶yle bir ÅŸey yapmÄ±yor" deyip Bieber'a isterse videolara bakabileceÄŸini sÃ¶yledi.



KENDÄ°NÄ° BASKI ALTINDA HÄ°SSEDÄ°YOR

Her ne kadar sÄ±k sÄ±k paparaziler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lense de Justin Bieber'Ä±n bu meslek grubuyla arasÄ± her zaman da iyi olmadÄ±. Bieber, daha Ã¶nce de paparazziler yÃ¼zÃ¼nden kendisini baskÄ± altÄ±nda hissettiÄŸini belirtmiÅŸti.





"BU BÄ°R SUÃ‡TUR" Ä°DDÄ°ASI

Bieber "Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameralarÄ± olan avcÄ±lara benziyor" demiÅŸlerdi. Bieber, 2011 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi rÃ¶portajda "EÄŸer biri sizi takip ediyorsa bu suÃ§tur. Ama bu kiÅŸinin elinde kamera varsa sorun deÄŸilmiÅŸ gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Ama bu konuda ben bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" demiÅŸti.

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