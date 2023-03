Jurassic Park yıldızı ünlü aktör Sam Neill acı gerçeği kendi duyurdu: Kan kanseriyim, muhtemelen öleceğim

Haberin Devamı

İrlanda asıllı Yeni Zelandalı 75 yaşındaki aktör Sam Neill, yakında piyasaya çıkacak olan anı kitabı “Did I Ever Tell You This” (Size Bunu Hiç Anlatmış mıydım?) için The Guardian gazetesine verdiği röportajda herkesten sakladığı acı sırrını anlattı.

Geçen yılın mart ayında kan kanseri teşhisi aldığını ve kanserin üçüncü aşamada seyrettiğini açıklayan yıldız oyuncu hastalığının agresif tür (hızla yayılan) Hodgkin olmayan lenfoma olduğunu söyledi. Kitabında hem 50 yıldan uzun süredir devam eden oyunculuk kariyerini hem de boğuştuğu amansız hastalığını anlatan oyuncunun “Doğrusunu isterseniz hastayım. Ve muhtemelen ölüyorum” ifadesini kullanarak yaptığı açıklama hayranlarını yasa boğdu.

Sam Neill'ın bir yıldır herkesten sakladığı sırrı yazdığı kitapla birlikte ortaya çıktı

Haberin Devamı

Tam bir yıl önce aldığı teşhisin ardından hemen tedavisine başlanan ünlü oyuncu bir yandan da muhtemelen artık az zamanı kaldığını düşünerek kitabını yazmaya başlamış. “Kendimi yapacak hiçbir şeyim olmadığı bir halde buldum. Ve artık biraz hızlanmam gerektiğine karar verdim” diyen Sam Neill hemen kitabını kaleme almaya başladı.

“Ve ben çalışmaya alışkınım. Çalışmayı seviyorum. İşe gitmeyi seviyorum. Her gün insanlarla birlikte olmayı ve onların dostluğunun tadını çıkarmayı seviyorum. Ve bir anda, çok ani şekilde bundan mahrum kaldım ve ‘Ne yapacağım şimdi?’ diye düşünmeye başladım” diyen Neill kitabının ona hem sabahları yataktan kalkmak için bir sebep sunduğunu hem de zihnini hastalığından uzaklaştırmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Usta oyuncu hastalığını son filminin tanıtım gezisinde öğrenmiş

Gözden Kaçmasın John Wick filmlerinin yıldızı usta aktör Lance Reddick hayatını kaybetti Haberi görüntüle

Sam Neill geçen yıl, Jurassic Park serisinin son filmi Jurassic World Dominion için tanıtım turuna çıkmışken boynunda bezeler fark ettiğini ve hastalığını bu şekilde öğrendiğini açıkladı. “Sakin olmaya çalıştım ve ne yapacağımı düşünürken oturup bir kitap yazmaya karar verdim” diyen usta oyuncu başta kendisinde yazar kumaşı olmadığını düşünse de kitabını rekor sürede yazıp bitirdiğini anlattı.

Haberin Devamı

“Bana hem yaşamak için bir sebep verdi hem de aslında bu kitabı yazarken neşelendim ve hayata bağlandım” diyen Sam Neill röportajda yaşam ve ölüm üzerine sorulan bir soruya “Ölmekten korkmuyorum ama bir 10 yıl daha yaşamak isterdim doğrusu” diyerek cevap verdi. “Evime güzel bir teras yaptırdım. Etrafta zeytin ağaçları var. Onların büyüdüğünü görmek istiyorum. Torunlarım var. Onların yanında olmak istiyorum. Ama ölümün kendisini soruyorsanız inanın gerçekten hiç umurumda değil.”

Japon makyaj sanatçısı Noriko Watanabe’yle 28 yıl evli kalan Sam Neill’ın bu evlilikten 40 yaşında Tim adında bir oğlu ve 32 yaşında Elena adında bir kızı var. 1070’lerin ilk yarısından beri oyunculuk kariyerini sürdüren deneyimli oyuncu dönem filmlerinden maceraya, korkudan romantik filmlere kadar sayısız yapımda yer aldı. Ancak Sam Neill’ı tüm dünyaya tanıtan film 1993’te başrolünde oynadığı Jurassic Park oldu. Sam Neiil şimdilerde Jurassic World adını alan ve sürekli devam filmleri çekilmeye devam eden seride rol almaya devam ediyor. Serinin son halkası Jurassic World Dominion geçen yıl gösterime girmişti.