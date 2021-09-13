Jülieta Kitrinou kimdir? Ata Demirer ile aşk yaşadığı iddia ediliyor
Jülieta Kitrinou, Ata Demirer ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geldi. Ata Demirer ve Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından Julieta Kitrinou buluşup fotoğraf paylaşınca aşk söylentileri ortaya çıktı. Merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan Demirer'i ziyaret etmek isteyen Kitrinou'nun İstanbul'a geldiği öğrenildi. Peki, Jülieta Kitrinou kimdir?
Survivor'ın 2019 yarışmacılarından İoulieta Kitrinou 28 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris olmasının yanı sıra 100 metre koşu şampiyonu olan İoulieta Kitrinou, daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış. Survivor'a katılmadan önce Türkiye'de yaşadığının altını çizen İoulieta Kitrinou,“Türkiye’de yaşadım Türkçe biliyorum ve rakiplerime bir mesajım var. Kaleyi içten fethetmeye geliyorum.” sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.