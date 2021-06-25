ÃœnlÃ¼ oyuncu ve eÅŸi oÄŸullarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdi, beklenmedik bir tepki geldi

'Ã–ZEL BÄ°R KADIN'IN EN KÃœÃ‡ÃœK OÄžLU

BaÅŸrolÃ¼nÃ¼ Richard Gere ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Pretty Woman (Ã–zel Bir KadÄ±n) adlÄ± filmle sinema tarihine geÃ§en Julia Roberts ile eÅŸi Danny Mooder'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Henry 14 yaÅŸÄ±na girdi. Hem sosyal medyada hem de gÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nda Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ± fazla gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermeyen, Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ±nÄ± kameralardan uzak yetiÅŸtiren Roberts ile Moder, Henry'nin yeni yaÅŸÄ± ÅŸerefine bu kuralÄ± biraz esnetti.





ELEÅžTÄ°RÄ° DE GELDÄ°

53 yaÅŸÄ±ndaki Julia Roberts'Ä±n, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni olan eÅŸi Danny Moder, geÃ§en hafta 14 yaÅŸÄ±na giren Henry Moder'Ä±n kaykay yaparken Ã§ektiÄŸi bir videosunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Moder'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi. BabasÄ± Danny Moder'a olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Henry Moder'Ä±n videoda sadece baÅŸÄ±na bir beyzbol ÅŸapkasÄ± takmÄ±ÅŸ olmasÄ± ise eleÅŸtirilere neden oldu. Moder'Ä±n birÃ§ok takipÃ§isi "Hani Henry'nin kaskÄ±?" sorusunu yÃ¶neltti.



KENDÄ°SÄ° DE AYNI SPORA TUTKUN

Julia Roberts ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bir filmin setinde tanÄ±ÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Danny Moder, kendisi de kaykay tutkunu. Sosyal medya hesabÄ±ndan kaykay yaparken Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sÄ±k sÄ±k paylaÅŸÄ±yor.

ÃœÃ‡ TANE Ã‡OCUKLARI BULUNUYOR

Ä°lk evliliÄŸini 1993 yÄ±lÄ±nda ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Lyle Lovett ile yapan Julia Roberts, ikinci evliliÄŸinde de hayatÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Danny Moder ile birleÅŸtirdi. 2002 yÄ±lÄ±nda evlenen Robets ile 52 yaÅŸÄ±ndaki Moder'Ä±n, 16 yaÅŸÄ±nda Hazel ve Phinnaeus adÄ±nda biri kÄ±z, diÄŸeri erkek ikizleri ve 14 yaÅŸÄ±na giren Henry Daniel adÄ±nda bir oÄŸullarÄ± bulunuyor.Â Bu arada Robert ile Moder'Ä±n, 2001 tarihli MeksikalÄ± filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. O sÄ±rada Vera Steimberg ile evli olan Moder ile Roberts arasÄ±nda beklenmedik bir aÅŸk doÄŸdu. Julia Roberts o anlarÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda "deprem gibiydi" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.Â





AÄžABEYÄ° VE YEÄžENÄ° DE OYUNCU

Hollywood'un en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Julia Roberts, ailesindeki tek oyuncu deÄŸil. Roberts'Ä±n bÃ¼yÃ¼k erkek kardeÅŸi Eric ve yeÄŸeni Emma da kendisi gibi oyuncu. Maddi sorunlar nedeniyle anne ve babasÄ± o kÃ¼Ã§Ã¼kken ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Julia Roberts, aÄŸabeyi Eric'ten uzakta bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ancak ilerleyen yÄ±llarda tekrar yollarÄ± kesiÅŸti ve Julia Roberts'Ä±n oyunculuk kariyeri de o ÅŸekilde baÅŸladÄ±.





NÄ°ÅžANLISI ALDATTI

Blood Red adlÄ± filmde aÄŸabeyi ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Julia Roberts. 1988'de Mystic Pizza adlÄ± filmde oynadÄ±. 1990 tarihli Pretty Woman (Ã–zel Bir KadÄ±n) onun kariyeri iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Roberts'Ä±n Ã¶zel hayatÄ± da her zaman dikkat Ã§ekici oldu. Flatliners'daki rol arkadaÅŸÄ± Kiefer Sutherland ile niÅŸanlandÄ± ama aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.





OSCAR GETÄ°REN ROL

Julia Roberts, 2000 yÄ±lÄ±nda Steven Soderbegh'in yÃ¶nettiÄŸi Erin Brockovich filmiyle Oscar kazandÄ±. Bu film ona baÅŸka Ã¶nemli sinema Ã¶dÃ¼llerini de getirdi. Kariyerinde hÄ±zlÄ± bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalamasÄ±nÄ± saÄŸlayan Pretty Woman ile de Roberts Ã§ok sayÄ±da Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.

Â SÄ°NEMA DÃœNYASINA DAMGA VURDU

YÃ¶netmenliÄŸini Garry Marshall'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi Ã–zel Bir KadÄ±n (Pretty Woman) 1990'lÄ± yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vuran yapÄ±mlardan biri. Julia Roberts ve Richard Gere'in Ã¶nemli rollerini Ã¼stlendiÄŸi filmin konusuna gelirsek: "Son derece varlÄ±klÄ± bir iÅŸadamÄ± olan Edward gÃ¶steriÅŸli olmasÄ±na raÄŸmen sahte ÅŸeylerle Ã¶rÃ¼lÃ¼ hayatÄ±ndan oldukÃ§a sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kendisini sokaklara attÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±rada Vivian isimli oldukÃ§a Ã§ekici bir sosyetik hayat kadÄ±nÄ±na rastlar ve o geceyi birlikte geÃ§irirler. Bu sÄ±rada ilginÃ§ bir karar alÄ±rlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaÅŸayacaklar, bir haftanÄ±n ardÄ±ndan da yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaklardÄ±r. Bu sÃ¼reÃ§ boyunca ikisinin hayatlarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k duygu deÄŸiÅŸimleri olur."

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