Juan kardeşlerden Yıldız Tilbe'ye: "Şarkıyı yorumlar mısın?"

İnsanlara kendilerini saygılı bir şekilde gösterdikleri için ilgi gördüklerini söyleyen juan kardeşler en kahkaha attığınız kanal olarak "Kafalar" yanıtını verdi. Ayrıca Berke Sezer Yardım Yıldız Tilbe hayranı olduğunu söyleyerek "Bir gün şarkımı yorumlamasını isterdim" dedi. Kürşat Yalçınkaya ise sevgiye dair, "İnsanlar canına kıyarken biz dokunmaya korkuyoruz" açıklamasında bulundu.

* Sizi gerçekten takip eden ve seven bir yaş kategorisi olduğunun farkında mısınız? Bu kitleyi nasıl yönetiyorsunuz?

Kürşat : Evet, farkındayız aslında. Çünkü bir kitleyi yönetmek yaşa bakmıyor. Biz çocuk ya da büyük olarak bir ayrım yapmıyoruz. Bunun en büyük sebebi herkese aynı sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmamızdır. Elimizden geldiğince iyi örnek olmaya ve bir kişi bizim videomuzu ailesinin yanında izleyebileceği videolar çekmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Herhangi bir eve gittiğiniz zaman bizim videolarımıza rastlamanız normal. Çünkü videolarımızda bir sıkıntı yok ve her aile gönül rahatlığı ile çocuğuna izleyebiliyor.

* Neyi iyi yapıyorsunuz siz?

Kürşat : Samimiyet.

Berke : Samimiyet ve saygı. Saygılı bir şekilde insanlara kendimizi gösterdiğimiz için insanların biraz daha ilgisini çekiyoruz.

* Sokakta karşılaştığınız zaman fotoğraf çekilmek isteyen yaş kitlesi de oldukça yüksektir. Çekilmek istemediğiniz oluyor mu?

Berke : Bu zamana kadar hiç öyle bir şey olmadı.

Kürşat : Allah göstermesin, öyle bir şey olmadı. Çünkü biz bu hayali bunun için kurduk. İlk amacımız buydu.

* En son en çok istediğin şey neydi?

Berke : Şarkı çıkarmaktı ve çıkardım.

* Etkileşimler nasıldı?

Berke : Şu an gayet istediğim gibi ilerliyor ve istediğim rakamlara ulaştı.

* Kürşat, senin en son en çok istediğin şey neydi?

Kürşat : Bu aralar en çok istediğim şey şarkı çıkartmak. Benim çok az bir zamanım kaldı. İlerleyen zamanlarda hep beraber dinlemek dileği ile.

* Ne bekliyor sizi?

Kürşat : Ben çok güzel bir şeyin ortaya çıkacağından eminim. Şarkıdan çok ümitliyim ve insanların gözünün açılacağından eminim.

* En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?

Berke : İzmir depreminde TikTok’tan bir kardeşimizi kaybetmiştik. Ona çok üzülmüştüm.

* En son en çok neye şaşırdın Kürşat?

Kürşat : En son en çok insanların yaptıklarına şaşırıyorum. Gerçekten insanın bir dediğinin bir dediğini tutmamasına ya da diğerinin arkasında durmamasına çok şaşırıyorum.

* Kimin mesela?

Kürşat : İsim vermeyeyim gerçekten. Verirsem zaten burası alev alev olur, biliyorum. Zaten o isimler kendilerini biliyor.

* En son en çok neye hayır dediniz?

Kürşat : Hayır demeyi biliriz ama bu aralar hayır dememizi gerektirecek bir pozisyon olmadı.

* YouTube’da izlerken en çok şaşırdığınız kişi, video ya da kanal hangisi?

Berke : Benim izlerken şaşırdığım Orkun Işıtmak. Bence çok güzel ve eğlenceli videolar çekiyor. Bazen yaptığı şeylere şaşırıyorum.

Kürşat : Benimki “Deli Mi Ne?” * En kahkaha attığınız?

Berke: Kafalar.

* Kafalar’dan hangileri?

Berke : Fatih ile Atakan. Bilal abiyi de seviyorum ama en çok Atakan’a gülüyorum.

Kürşat : Benim de “Deep Turkish Web”.

* En IQ’süz bulduğunuz?

Berke : İnsanlara o gözle hiç bakmadım ben.

* En hayattan soğuduğun?

Kürşat : Bazı çocuk kanallarının babaları oluyor ya onlardan çok soğuyorum.

* En vay be dediğiniz?

Kürşat : Orkun Işıtmak’ın uçaktan atladığı video.

* Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı?

Berke : Gönüllerin şampiyonu olmak.

* Like atmak mı dislike atmak mı?

Berke : Like atmak.

* Dudu dilleri mi lıkır lıkır içmeli mi?

Berke : Lıkır lıkır içmeli.

* Bülent Ersoy ile YouTube kanalında partner olmak mı Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek mi?

Berke : Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek.

* Neden böyle bir şey istedin?

Berke : Biraz daha yaşlarımız yakın olduğu ve kafa dengi olduğu için.

* Nasıl bir İnstagram hesabı olurdu?

Berke : Sanırım yetişemezdim onun hızına.

* TikTok’ta dans içeriği olur muydu?

Berke : Evet, olabilirdi. Güzel dans ediyorum.

* Seveni üzmek mi üzeni sevmek mi?

Berke : Üzeni sevmek.

* Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı?

Kürşat : Gerçekten gönüllerin şampiyonu olmak.

* Dudu dilleri mi lıkır lıkır içmeli mi?

Kürşat : Dudu dudu dilleri.

* Bülent Ersoy ile YouTube kanalında partner olmak mı Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek mi?

Kürşat : Benimki de Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek.

* Neden?

Kürşat : Bülent Ersoy ile YouTube’da ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şeyma Subaşı’nın storylerinde arkada gözükürüm ya da farklı bir şeyler yapmaya çalışırım. Sonuç olarak ortak hesap, çok fazla gözükmeme gerek yok.

* İzdivaç mı evlilik mi?

Kürşat : İzdivaç.

* Absürt mü komedi mi?

Kürşat : Absürt.

* Nasıl absürt durumlardan beslenirsin sen?

Kürşat : Benim için fazla komedi ya da gereksiz saçma olması lazım. Direkt komediden hoşlanmıyorum.

* Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Kürşat : Aslında fenomen olmam bu kadar kolay olmadı. 2012’den itibaren bir YouTube geçmişim var. Sonrasında 2015’de ilk defa şaka videoları denedim. Türkiye’nin ilk şaka kanallarından birini açtım. Tutmayan bir kanalım vardı ve peşine VLOG kanalı denedim, olmadı. Oyun videoları çektim, olmadı. Yani yaklaşık 7-8 tane tutmayan kanalım vardı. Üstüne deneyip başardım ve pes etmedim. Bundan dolayı buradayım. Kesinlikle kolay ve şans eseri fenomen olmadım.

* Kendinizi affettirebileceğiniz bir andasınız şu an ve sizi dinliyor. Anlatır mısınız?

Berke : Ankara’da bir buluşma gerçekleştirmiştik yaklaşık 1 sene önce. AVM, bizden gelecek kişilerin sayısını istemişti. Biz de bin 500 kişi demiştik ve AVM güvenlik önlemlerini ona göre almıştı. Fakat bizi yalnız bırakmayan yaklaşık 8 bin kişi oraya geldi ve AVM dolup taştı. Güvenlikler yeterli olmadığı için buluşma iptal olmuştu. Bu yüzden gelenlerden ve ailelerden çok tepki almıştık. Durum aslında farklıydı.

Kürşat : Herkese bir tane güvenlik vermişlerdi. Benim yanımda duran güvenliği çekiştirip üstünü yırtmışlar. Ben hanımefendinin önüne geçtim öyle olunca. İzdiham gibiydi, bütün kepenkler kapatılmıştı. Ama gerçekten hepinizden çok özür diliyoruz.

* O sürprizi gerçekten anlamamıştı sizce neden?

Berke : Çünkü hiçbir şeyin farkında değildi.

Kürşat : Başkalarının aldığı sürprizleri görürken benimkini göz ardı bile etmedi.

* Bu seni çok üzdü mü?

Kürşat : Fazlasıyla.

* Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz?

Berke : Onu nasıl sevdiğimi sadece o anlar, tarif edilmez.

Kürşat : İnsanlar canına kıyarken biz dokunmaya korkuyoruz diye bir sevme tarzım var. Ben karşımdakini dokunmadan da sevebiliyorum.

Berke : Öpmeye kıyamam derler ya onun gibi.

* Çok mu seviyorsunuz?

Kürşat : Zamanında diyelim.

* Şu an kalbinde kimse yok mu?

Kürşat : Yok.

* Sen seviyor musun Berke?

Berke : Seviyorum.

* Beraber misiniz?

Berke : Yok, henüz değil.

* Bilinen biri mi sevdiğin kişi? Tanınıyor mu yani?

Berke : Evet, tanınıyor. Şu an bilindi zaten.

* Senin özel hayatının reytingi düşük müdür?

Kürşat : Ben zamanında çok yaralandım.

* Telefonun çaldı ve yabancı numara. Telefonu açtığında karşıdaki ses “Alo, Kürşat.” dedi. O an sen de yansıması ne olur?

Kürşat : Ben hiçbir zaman suratına kapatacak bir erkek değilim. Kimse, kimseye öyle davranışlarda bulunmamalı. Konuşurum ve kalır, o kadar.

* Yardıma çağırsa seni gider misin?

Kürşat : Sonuna kadar giderim. İsterse bana dünyadaki en büyük kötülüğü yapsın. Bu sadece o kişi için de değil herkese koşarım.

* Çok utanmıştım.

Kürşat : Ben utanmam. Saygı ve sevgi çerçevesini bilirim gerisinde hiç utanmam.

Berke : Kürşat bir videosunda takım elbise giyip sarı papyon takmıştı. Ondan utandığımı söylemiştim ama tam bir utanma değildi.

* Hayatınızdaki en çapkın kişi kim?

Kürşat : Berke.

Berke : Önceden olabilirdi ama şu an yok.

* Şarkı çıkarma fikir nasıl oluştu?

Berke : Benim çocukluk hayalim. Sosyal medyaya girme amaçlarımdan biri de ileride insanların beni hatırlayabileceği besteler ve şarkılar çıkarmaktı.

* Dilediğiniz kişiye dilediğiniz bir soruyu 83 milyonun önünde sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız?

Berke : Daha 18 yaşında olmama rağmen Yıldız Tilbe’yi gerçekten çok seviyorum. Çok saygı duyduğum bir sanatçı. Acaba şarkımı dinledi mi diye merak ederdim. Dinledikten sonra şarkımı yorumlamasını isterdim.

Kürşat : Ben de Charli D’Amelio’ya sormak isterdim. İstanbul’a benim için gelse insanların tepkisi neler olurdu? Bunu çok merak ederdim.