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Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman çıktı!

#Jose Sosa#Gamze Orman#Özlem Yıldız
Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Ormanın yeğeni Gamze Orman çıktı

Eğlence çıkışı görüntülenen Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Jose Sosa’nın yanındaki gizemli kadının, Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman olduğu ortaya çıktı.

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Önceki gece, sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar’ın doğum gününden ayrılırken objektiflere takılan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcularından Jose Sosa’nın yanındaki kadının, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’ın yeğeni Gamze Orman olduğunu ortaya çıktı.

Taksim’deki kutlamadan çıkan ikilinin yanında, Gamze Orman’ın arkadaşı sunucu Özlem Yıldız da vardı. Gazetecileri fark edince panikleyen ikili birbirlerinden hızla uzaklaştı.

Jose Sosa ile görüntülenen gizemli güzel Fikret Ormanın yeğeni Gamze Orman çıktı

‘YANINA GİTMEYİN’ DİYE SESLENDİ

Sosa’nın yanındaki bir arkadaşı, otelin önünde bekleyen Gamze Orman ve Özlem Yıldız’a “Sosa’nın yanına gitmeyin, taksiyle gidin” diye seslenirken, Sosa’nın doğum günü etkinliğinde dans ettiği Orman’ı aracına almaması dikkatlerden kaçmadı.

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Özlem Yıldız ise muhabirlere açıklama yaptı. Sunucu, yakalanmasının ardından “Benim Sosa ile bir alakam yok, bilginiz olsun” şeklinde konuştu.

İkilinin yakınlığı merak edilirken, Gamze Orman futbolcuyla dans ettiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Geçtiğimiz aralık ayında Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, Arjantin basınına verdiği demeçte 18 yıllık eşinden ayrıldığını söylemişti.

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Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidin
#JOSE SOSA#ÖZLEM YILDIZ
Fenerbahçeli Jose Sosa gecelerde: Siz taksiyle gidinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Jose Sosa#Gamze Orman#Özlem Yıldız

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