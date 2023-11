Ünlü sunucuya daha üç yıl önce 'günlerin sayılı' demişlerdi: Tedaviler işe yaradı, işe döndü

Haberin Devamı

MÜCADELESİ UMUT OLDU

Tam iki yıl kendine sakladığı bu gerçeği kamuoyuna açıklayan TV yıldızı, eskisinden daha fazla ilgi çeker hale gelmişti.

İlerleyen zamanda hastalığının beynine ve vücudunun başka yerlerine yayıldığını da duyurmuştu. Elbette tüm bu haberler hayranlarının, onu ekrandan tanıyanların yüreğini burktu.

Ama son gelişme onun durumuna üzülenleri sevinç gözyaşlarına boğdu.

Doktorları tarafından sayılı günleri kaldığı söylenen ünlü sunucu, gördüğü ağır tedavilerin ardından işine geri döndü.

Bunun ne kadar süreceği net olarak belli değil. Ama yine de sunucudan gelen bu haber herkesi umutlandırdı.

Haberin Devamı

HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bu sözünü ettiğimiz kişi, kamera karşısına geçtiği emlak programı A Place In The Sun ile tanınan Jonnie Irwin.

49 yaşındaki üç çocuk babası Irwin geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine 2020 yılında akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve çok fazla zamanı kalmadığını duyurmuştu. Irwin, yine de hastalıkla son ana kadar savaşacağına da söz vermişti.

İşte şimdi Jonnie Irwin son hamlesiyle, hem ailesine ve yakınlarına hem de kendisini ekrandan tanıyanlara umut verdi.

2020 yılında yakalandığı hastalığa, uygulanan zorlu tedavilerle direnen Jonnie Irwin, kendisiyle ilgili yeni gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyurdu.

BBC televizyonunda yeniden program yapmaya başlayacak olan Jonnie Irwin, bununla ilgili kısa bir klip yayınladı.

Ardından da takipçilerine "Umarım bu kısa filmi beğendiniz. Eğer özlediyseniz gerisi gelecek pazartesi günü BBC Morning Live programında" diye yazdı.

AYNI HASTALIĞA YAKALANANLARA İLHAM VERDİ

Hastalığıyla güçlü bir şekilde mücadele eden Jonnie Irwin'den gelen bu haber onu yıllar boyunca ekranlarda izleyenleri de heyecanlandırdı.

Haberin Devamı

Takipçileri onun sosyal medya paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı. Bunlardan biri "Sevdim bunu Jonnie. Seni yeniden çalışırken görmek güzel. Harika görünüyorsun" diye yazdı. Bu mesajı yazan kişi kendisinin de kanser olduğunu ve Irwin'in kendisine ilham verdiğini ekledi satırlarına.



Bir başkası, Irwin'e son zamanlarda eskisinden daha iyi göründüğünü yazdı. "Umarım iyisin ve seni yeniden ekranda görmek çok güzel" diye yazdı.



Bir başka takipçisi de Jonnie Irwin'in ekrandaki sesinin, hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiğini belirterek yıllar boyunca onun programını izlediklerini yazdı.

Haberin Devamı

TEDAVİ SÜRECİNİ DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR: Jonnie Irwin, hastalığını sosyal medyadan duyurduktan sonra geçirdiği aşamaları ve uygulanan tedavileri paylaşmayı sürdürüyor.





TEŞHİSİ İKİ YIL KAMUOYUNDAN SAKLADI: ALTI AY ÖMÜR BİÇTİLER

Jonnie Irwin, 2000'li yılların ilk yarısından bu yana ekranın aranan yüzlerinden biriydi İngiltere'de. Fakat sonra beklenmedik bir şekilde ortadan kayboldu...

Bu sürenin sonunda kendisiyle ilgili, hayranlarını çok üzen bir açıklama yaptı: "Sizinle paylaşacak kötü bir haberim var... Ben kanserim."



Irwin, geçen yıl tam da bu zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kendisiyle ilgili üzücü haberi duyurdu. 2020 yılından bu yana akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıkladı. Sonra da hastalığıyla ilgili olarak Hello dergisine konuştu.



Irwin hastalığını iki yıl boyunca gizlediğini belirterek ""Kirli bir sır saklıyorum" dedi.

İngiltere'de TV1 kanalında yayınlanan A Place in the Sun ve BBC'de ekrana gelen Escape to the Country adlı programlarla ünlenen Jonnie Irwin, 2020 yılında kendisine teşhis konulduğunu ve altı ay ömür biçildiğini söyledi.

Haberin Devamı

'ÜZERİMDE BÜYÜK BİR YÜK VARDI'

Fakat bunu açıkladığında hastalığa yakalanmasının üzerinden zaten iki yıl geçmişti. Bir başka deyişle tedavilerin yardımı ve kendi dayanma gücüyle doktorlara meydan okumuştu Irwin.

Hastalıkla ilgili gerçeği iki yıl saklamanın sırtında bir yük olduğunu söyledi o röportajda Jonnie Irwin. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " "Geride ne kadar zamanım kaldığını bilmiyorum, ama olumlu düşünmeye ve öyle kalmaya çalışıyorum. Benim bu konudaki yaklaşımım 'Kanserle mücadele ediyorum, kanserden ölmüyorum.' Yapmak istediklerime ilişkin küçük hatırlatma notları hazırladım. Kendime 'ileri dönük plan yapma, çünkü yeterince iyi olmayabilirsin' demeyi alışkanlık haline getirdim."

Haberin Devamı

Jonnie Irwin, bu "plan yapmak" konusundaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Ama plan yapmak istediğimi biliyorum. Ailemle anları yakalamak ve anılar biriktirmek istiyorum. Çünkü gerçek şu ki: Çocuklarım babalarını tanımadan büyüyecekler. Bu benim kalbimi kırıyor."

Jonnie Irwin, akciğer kanserine yakalandığını 2020 yılında, A Place in the Sun adlı programın çekimi için bulunduğu İtalya'da yaşadığı bir olayın ardından öğrendi.

GÖRDÜĞÜ TEDAVİLER İŞE YARIYOR

Otomobil kullanırken görüşü bulanıklaşan Irwin, doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra akciğer kanserine yakalandığı anlaşıldı. Kemoterapi ve başka tedaviler gördü. Bu şekilde yaşam süresi uzatıldı.



Görünüşe göre de uygulanan tedaviler işe yaradı ki Irwin kendinde yeniden işe başlayacak gücü bulabildi.

Jonnie Irwin'in bu zor dönemde en büyük destekçisi eşi Jessica oldu. Çekimlerin yapıldığı İtalya'dan dönüp tedavisine başlayan Irwin'e doktorlar sadece altı ay yaşayabileceğini söyledi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI HER ZAMAN YANINDA

İşte doktorların kendisine verdiği bu acı haberi karısı Jessica'yla paylaşmak Irwin için çok zor oldu Hello dergisine anlattığına göre.

Bu konuda şunları anlattı TV yıldızı: "Eve gidip bunu karıma söylemek zorundaydım. Karım evde bebeklerimize bakıyordu. Bu, yıkıcı bir durumdu. Bütün yapabildiğim özür dilemekti. Kendimi sorumlu hissettim."

Yine de Jonnie Irwin, hastalığa direnişiyle ve şimdi de işe dönüşüyle bu konuda bir umut olmayı sürdürüyor.