Ünlü çift soluğu balayında aldı: Mutluluktan uçuyorlar

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GENÇ SEVGİLİ, EVLİLİĞE RAZI ETTİ

O aslında yıllarca evliliğe hiç inanmayan ünlülerden biri olarak biliniyordu. Bu durum boşuna da değildi üstelik. Dile kolay, tam 18 yıl hayatı paylaştığı sevgilisiyle evlenmeye bir türlü yanaşmamıştı.

Bununla da kalmadı evliliğin kendisine göre olmadığını açıkça söyledi. Hatta buna gerekçesi de hazırdı. 18 yıl birlikte olduğu sevgilisinin de kendisinin de ebeveynlerinden dolayı evliliğe çok sıcak bakmadığını savundu.

Oyuncu, anne ve babasının kendisi henüz 2 yaşındayken boşandığını ve bir daha da asla evlenmediklerini hatırlattı yıllarca.

Ama aradan zaman geçti. Hayatına öyle bir genç kadın girdi ki "Benim doğama aykırı" dediği evliliğe razı oldu. Geçen hafta da ünlü konukların huzurunda, mutluluktan ayakları yerden kesilir bir şekilde evlendi. Şimdi de çiçeği burnunda çift balayına çıktı.

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MUTLULUKTAN AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Böyle uzun uzun anlattığımız, yıllarca "evlilik karşıtı" olduğunu söyleyip sonra da kendisinden 17 yaş genç sevgilisiyle evlenen bu ünlü oyuncu, son dönemde Mad Men ile hafızalarda yer eden Jon Hamm.

52 yaşındaki Jon Hamm ile 35 yaşındaki Anna Osceola, geçen hafta California'da hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutluluktan ayaklarının yerden kesildiği bu özel günde aralarında Brooke Shields ve Tina Fey'in de bulunduğu ünlü konuklar da hazır bulundu.

DİZİNİN FİNAL BÖLÜMÜNDE TANIŞTILAR

Jon Hamm ile Anna Osceola'nın tanışma ve evlilik öyküleri de ilginç aslında. Biraz önce Hamm'in 18 yıl boyunca birlikte olup bir türlü evlenmediği sevgilisinden söz etmiştik. İşte o eski sevgili, oyuncu meslektaşı Jennifer Westfeldt idi. Herkes artık onların evleneceğini düşünürken çift 2015 yılında ayrıldı.

Bu ayrılığın üzerinden çok kısa bir süre geçmişti ki bu kez Hamm'in hayatına Anna Osceola girdi. Bunun nedeni de Mad Men dizisi zaten.

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Osceola, o dizinin son bölümünde küçük bir rolde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Çift bu konuda net bir açıklama yapmadı. Ama Jon Hamm'in Jennifer Westfeldt ile ayrılığında bu ani aşkın etkisi olduğu konuşuluyor.

SOLUĞU BALAYINDA ALDILAR: Uzun sözün kısası Jon Hamm ile Anna Osceola, geçen hafta evlendiler. Tabii ki her yeni evli çift gibi soluğu balayında aldılar. Seçtikleri rota ise İspanya'nın gözde tatil adası Mayorka oldu. Çiçeği burnunda çift, orada hem denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bu arada her fırsatta birbirlerine olan aşklarını da gözler önüne serdiler.

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ÖPÜCÜK YAĞMURU

Mutlu çift, önceki gün de Mayorka'da denize girerken objektiflere takıldı. Hamm açık mavi renkte bir mayo giydi. Osceola ise üzerine çok yakışan sarı bikinisiyle dikkat çekti.

Hayatlarının en güzel seyahatine çıktıkları uzaktan bile belli olan çift, Mayorka'nın kayalıklarında yürüdü. Sonra aynı noktalardan sırayla denize atladı.

Bunun ardından yan yana duş alan Anna Osceola ile Jon Hamm, o anlarda duygularına hakim olamayıp birbirlerini öpücüklere boğdu.

Mutlu çift, denizde de birbirinden hiç ayrılmadı. Mavi suların dalgaları arasında romantizm yaşadılar. Kıyıya da el ele çıktılar.

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GENÇ AŞKI FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Her ne kadar uzun süreli sevgilisiyle evlenmeye yanaşmamış olsa da Anna Osceola ile birlikteliği başladıktan sonra bu fikre de sıcak bakmaya başladı Jon Hamm.

Bunun işaretlerini de geçen yılın eylül ayında Howard Stern'in programına konuk olduğunda verdi oyuncu.

Stern'in, günün birinde evlenip evlenmeyeceğiyle ilgili bir soruya Jon Hamm "Bir gün hayatının bu dönemeçlerinden birini gerçekleştirebileceğini" söyledi.

Zaten bu yanıtın üzerinden bir yıl bile geçmeden Osceola ile evlenerek, o program sırasında söylediklerinde ciddi olduğunu kanıtladı.

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'BİR İLİŞKİM VAR VE RAHAT HİSSEDİYORUM': Hamm, o söyleşide Anna Osceola ile ilişkisi hakkında da şunları söylemişti: " Şu ana hayatımın, kendimi sakin hissettiğim bir dönemindeyim. Şu anda bir ilişki içindeyim ve rahatım." Görünüşe göre bu rahatlığı ve sakinliği sürdürmek için de Anna Osceola ile hayatını resmen birleştirme kararı aldı ünlü oyuncu.

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Osceola ile Hamm, denizden bile el ele çıktılar.





Jon Hamm, 18 yıl boyunca meslektaş Jennifer Westfeldt ile birliktelik yaşadı.