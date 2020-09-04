Johnny Depp'in yeni aşkı Sophie Hermann

57 yaşındaki iki çocuk babası Depp'in Alman asıllı oyuncu ve model Sophie Hermann ile bu yılın başlarından beri iletişimde olduğun belirtildi.

İddialara göre Depp ile 33 yaşındaki Hermann, Londra'daki bir otelde tanıştılar. Alman basını, Sophie Hermann'ın, bir kağıda telefon numarasını yazdığı ve bunu Depp'e verdiğini ileri sürdü.

Sophie Hermann, adını rol aldığı Made In Chelsea adlı TV şovuyla duyurdu. 2013'ten bu yana programda görev alan Hermann, altıncı sezondan sonra iki yıllık bir mola verdi. Fakat sonra şova geri döndü.