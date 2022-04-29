Onu hiç sevmedi, sadece hayatındaki boşluğu doldurmak istedi: Tanrım! Johnny'yi özlüyorum

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'AMBER, ELON'I SEVMİYORDU'

Amber Heard'ün eski menajeri Christian Carino, güzel oyuncunun, Johnny Depp ile ayrılık sürecinde Elon Musk'la birlikte olduğunu ama aslında onu sevmediğini, sadece içinde bulunduğu boşluğu doldurmaya çalıştığını iddia etti. Carino, bu iddiasını "Amber bunu bir arkadaşına söylemişti" diyerek desteklemeye çalıştı.

LADY GAGA'NIN ESKİ NİŞANLISI

Bir dönem Lady Gaga'nın nişanlısı olan Christian Carino, duruşmaya video aracılığıyla katıldı. Bu arada Carino'nun aynı dönemde hem Heard'ün hem de Johnny Depp'in menajerliğini üstlendiğini de hatırlatalım. Carino, mahkeme heyetine, ikisinin de menajerliğini üstlendiği o dönemde Depp ve Heard ile yakın bir iletişimleri olduğunu söyledi. Hatta anlattığına göre Heard ile Depp'in, 2015'te ayrılık kararı öncesi bir evlilik danışmanıyla görüşmelerini bile ayarladı.

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Christian Carino tanıklığı sırasında, Amber Heard'den, Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığına dair hiçbir şikayet duymadığını da sözlerine ekledi. Carino, artık Heard ve Depp ile yakın arkadaş olmadığını, her ikisinin de menajerliğini bıraktığını da sözlerine ekledi.

HEARD, DEPP İLE BİR GÖRÜŞME AYARLAMASINI İSTEMİŞ

Carino, yollarını ayırdıkları ilk dönemde yani 2016 yılında Amber Heard'ün kendisinden Johnny Depp ile yüz yüze bir görüşme ayarlamasını istediğini söyledi. Bunun üzerine çifti, bir arkadaşının San Francisco'daki evinde bir araya getirdiğini sözlerine ekledi. Depp'in başta isteksiz olmasına rağmen sonra bu görüşmeyi kabul ettiğini söyleyen Carino o görüşmede eski çiftin evin açık havalı bölümünde birbirleriyle araya mesafe koyarak oturduklarını anlattı. Ev sahibinin eve döneceğini haber vermesinden sonra da bir otele geçtiklerini sözlerine ekledi.

'BENİ BIÇAKLA' DEDİĞİ GÖRÜŞME

Carino'nun anlattığına göre Heard ile Depp o görüşme sırasında tartışmaya başladılar. Bu görüşme, Depp'in Heard'e kendisini bıçaklamasını istediği görüşme. Carino'nun arkadaşının evinden bir otele geçen çift, orada büyük bir tartışma yaşamış ve bunun ses kayıtları da mahkemede dinletilmişti. Hatta o görüşmede Depp, cebinden bıçağını çıkararak Heard'den kendisini kesmesini istemişti.

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MUSK İLE İÇİNDE BULUNDUĞU BOŞLUĞU DOLDURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Christian Carino'ya Elon Musk ile Amber Heard'ün bir ilişki yaşayıp yaşamadığı da soruldu. Daha sonra da 2017 yılında Heard ile bu konudaki mesajlaşmaları okundu. Heard, o sırada menajeri olan Christian Carino'ya "Ayrılıkla başa çıkmaya çalışıyorum. Bu işlerin kamuoyuna yansımasından nefret ediyorum. Çok üzgünüm" mesajını gönderdi. Bunun üzerine Carino'nun Amber Heard'e gönderdiği yanıt ise şöyle: " Ona aşık değilsin. Ve sen onunla içinde bulunduğun boşluğu doldurduğunu binlerce kez söyledin." Heard de bu mesaja karşılık olarak "Biliyorum.. Ama yas tutmak ve iyileşmek için zaman istedim" diye yanıt verdi.

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Carino o yazışmada Amber Heard'e eğer kamuoyunun bu kadar ilgisini çekmek istemiyorsa "über" ünlü kişilerle flört etmeyi bırakmasını da" öğütledi. Bu konuda yazdığı mesaj da mahkemede okundu: " Eğer özel hayatınla basında olmak istemiyorsan o zaman ünlü kişilerle çıkma."

'BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLARDI'

Christian Carino'ya Depp'in avukatları tarafından Amber Heard ile Elon Musk'ın 2016 yılının Temmuz ayında flört edip etmediği de soruldu. Carino bu soruya şöyle yanıt verdi: "Flört edip etmediklerini bilmiyorum. Ama birlikte zaman geçiriyorlardı." Carino, Heard ile Musk'ın ilişkisini, onu Depp ile San Francisco'da bir araya getirdiği görüşme sırasında öğrendiğini de sözlerine ekledi.

'ONU SEVDİĞİMİ BİLMESİNİ İSTİYORUM'

Çiftin eski menajeri Carino tanıklığı sırasında, Amber Heard'den Johnny Depp ile ilgili olarak kendisine gelen bir mesajı da gündeme getirdi. Heard'ün yazdığı bir mesaj Depp'in avukatı tarafından duruşmada yüksek sesle okundu. Bu mesajda şunlar yazılıydı: "Bir sürü not yazdım, ona bir tanesini verir misin. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunun bir yolu yok. Sonunda bekârım, kalbim ve zihnim temiz. Sadece onu (Johnny Depp) sevdiğimi ve üzgün olduğumu bilmesini istiyorum."

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Depp ile Heard'ün eski menajeri Carino, bu mesajda Heard'ün eski eşi Johnny Depp'i kast ettiğinden emin olduğunu vurguladı. Bu sözlerin ardından Christian Carino'ya "Heard'ün bir şekilde Depp ile uzlaşmak isteyip istemediği" soruldu. Eski menajer de bunun üzerine "Öyle olduğuna inanıyorum" diye yanıt verdi.

'TANRIM, ONU ÖZLÜYORUM'

Bu yazışmaların üzerinden bir yıl geçtikten sonra Amber Heard ile Christian Corino arasında bir başka yazışma daha gerçekleşti. Buna göre de Heard "Aman Tanrım! Onu özlüyorum" diye yazdı. Carino, Heard'ün "özlüyorum" dediği kişinin Depp olup olmadığı sorulduğunda da bunu onayladı.

KAVGALIYKEN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Bu arada duruşmada eski çiftin arasındaki suçlamalar sürüp giderken Heard'ün Depp'e mesaj yazmayı bırakmadığı da ortaya çıktı. Duruşmada Depp'in avukatı, Heard'ün, eski eşinin 9 Haziran'daki doğum gününü bir mesajla kutladığını da belirtti. Amber Heard, bunu da Christian Carino'ya 9 Haziran'da yazdığı bir mesajda "Onun doğum günün kutladım" dedi.

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MUSK İLE HEARD ASANSÖRÜN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILMIŞTI

Amber Heard ile Elon Musk'ın ilişkisi o dönemde uzun süre konuşulmuştu. Hatta bazı iddialara göre Heard, henüz Depp ile evliyken Musk ile görüşüyordu. İkilinin, Depp ve Heard'ün evindeki asansörün güvenlik kamerasına takılan görüntüleri basına da yansımıştı. Duruşmada Johnny Depp, Musk'ın eski eşi Heard ile henüz evli oldukları sırada görüşmeye başladıklarına inandığını söyledi.

MUSK İLE FRANCO TANIKLIK YAPMAYACAK

Bu arada Elon Musk'ın duruşmada tanık olarak dinleneceği ileri sürülüyordu. Fakat Musk'ın avukatı, onun tanıklık yapmayacağını açıkladı. Tanık olarak dinlenmesi beklenen bir başkası da James Franco idi. Depp ile evli olduğu dönemde Franco ile bir filmde oynayan Amber Heard'ün onunla da kaçamak yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı. Tanıklık etmesi beklenen James Franco da duruşmaya katılmayacak.

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WINONA İLE BÜYÜK AŞK

Johnny Depp, ilk evliliğini 1983 ile 1985 arasında Lori anne Allison ile yaptı. Çok konuşulan ilişkiler yaşadı. Bunlar arasında uzun süre gündemde kalanlardan biri Winona Ryder ile yaşadığı ilişki oldu. Dönemin iki genç yıldızı 1989 ile 1993 arasında birlikte oldu.

DİLLERE DESTAN AŞK YAŞADILAR

Depp daha sonra da top model Kate Moss ile yine dillere destan bir aşk yaşadı. Aslında ilişkileri sadece 4 yıl sürdü. Ama buna rağmen Depp ile Moss birbirlerine öyle çok yakıştırıldı ki aşkları hiç unutulmadı. 1994'te tanışan çift, 1998'e kadar birlikte oldu.

AMBER HEARD' E AŞIK OLUNCA ONDAN AYRILDI

Johnny Depp daha sonra iki çocuğu, Lily Rose ve Jack'in annesi Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikte oldu. 1998'de başlayan ilişkileri 2012'de bitti. Bunun nedeni de Johnny Depp'in Amber Heard'e aşık olmasıydı.

ÜNLÜ MODELLE KISA SÜREN İLİŞKİ

Amber Heard'e gelirsek... Güzel oyuncu, Depp ile romantik bir ilişkiye başladığı 2012 yılına kadar Tasya Van Ree ile birlikteydi. İkilinin ilişkisi 2008'de başladı. Heard, Johnny Depp ile yollarını ayırdıktan sonra 2016 yılında toh model Cara Delevingne ile kısa süren bir ilişki yaşadı.

Yine 2016 ile 2018 arasında Elon Musk ile adı anıldı. Hatta Musk ile Depp'i aldattığı bile ileri sürüldü. Fakat Heard bunu reddetti. Musk ise bu ayrılığın ardından gerçek aşk acısını yaşadığını söylemişti.

HEIDI KLUM'UN ESKİ SEVGİLİSİYLE DE ADI ANILDI

Bu arada Amber Heard'ün adı 2018'de Heidi Klum'un eski sevgilisi Vito Schnabel ile anıldı.

EN SON İLİŞKİSİ

Heard, 2020 ile 2021 arasında ise Bianca Butti ile birliktelik yaşadı. Bu arada Heard'ün geçen yıl taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek annesi olduğunu hatırlatalım.