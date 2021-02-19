Her köşesinde kaybettiği aşkının anıları gizli: O evi satıyor

ROL ARKADAŞI ÖNERDİ

Grease, Pulp Fiction başta olmak üzere çok sayıda filmde hafızalara kazınan karakterler yaratan 67 yaşındaki John Travolta'ya bu evi satın almasını meslektaşı Kirstie Alley önermişti. Travolta ile birlikte Bak Şu Konuşana serisinde kamera karşısına geçen Alley'in de aynı bölgede bir malikanesi bulunuyor.

EVLENDİKLERİ YIL SATIN ALDILAR

John Travolta ve Kelly Preston, evlendikleri 1991 yılında bu malikaneyi bakmışlar ve çok beğenip hemen satın almışlardı. Islesboro Adası'nda bulunan bu malikane, kelimenin tam anlamıyla bir otel büyüklüğünde. 20 odası bulunan malikanenin, 7 buçuk banyosu var. Bu gözlerden uzak adaya ulaşım ise feribotla sağlanıyor.

1904 YILINDA İNŞA EDİLDİ

John Travolta ile eşi Kelly Preston'ın çok beğenip satın aldıkları malikane, 1904 yılında inşa edildi. Mülk, aslında 42 odalı olarak yapılmıştı. Fakat Travolta ve Preston burayı satın aldıktan sonra elden geçirildi ve 20 odalı büyük bir konut haline dönüştürüldü. Malikanenin içinin yeniden tasarımında ise Christopher Boshears'ın imzası bulunuyor.

İNGİLİZ KIR EVLERİNDEN ESİNLENİLDİ

Boshears, evi Travolta çiftinin isteğine göre yeniden düzenledi ve aile için bir yaşam alanı haline getirdi. İç tasarımda İngiliz kır evlerinden esinlenildi. Bütün odaları rengarenk tasarlandı ve döşendi. Malikenin iç tasarımında da otel esintileri ortadan kaldırılmadı. Malikanenin giriş salonu bir otel lobisi gibi tasarlandı. Burada özel sohbetler için bir alan ve bir de bar bulunuyor. Tasarımı tamamlayan ise geniş bir kanepe.

DÖRT KATLI MALİKANE

Travolta çiftinin mutlu anılarına tanıklık eden malikane dört katlı. Evin giriş katı hariç diğer tüm katlarında odaların pencerelerinde malikane arazisinin bakımlı manzarası görünüyor. Ana yatak odasının ise kendine ait özel bir banyosu ve oturma alanı da var.

ÇOCUKLARA ÖZEL BÖLÜM

Malikanenin üçüncü katı ise çocuk kanadı. Burada bir kütüphane, ders çalışma odası, özel bir sinema salonu bulunuyor. Bu kattaki banyolar da çocuklar için özel olarak tasarlandı. Banyolardan biri Peter Pan temalı diğeri ise Prenses Odası adını taşıyor. Malikane, yer aldığı Islesboro adasının gözlerden uzak bir yerinde. Fakat malikanenin bahçesinden denize doğru uzanan özel bir iskele de bulunuyor. John Travolta, Kelly Preston ve çocukları, tatillerini zaman zaman burada geçiriyorlardı.

GEÇEN YIL HAYATA VEDA ETTİ

John Travolta'nın kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston geçen yılın temmuz ayında hayata veda etti. Preston, meme kanserine yakalanmış ve iki yıl boyunca kamuoyuna fazla duyurmadan hastalıkla mücadele etmişti. Fakat Preston 57 yaşında hayata veda etti. Onun ölüm haberini eşi John Travolta bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Ünlü oyuncu acı haberi, "Güzel karım Kelly'nin iki yıllık meme kanseri savaşını kaybettiğini size bildiriyorum" mesajiıyla duyurdu.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

US Weekly, ünlü oyuncunun son nefesini nerede verdiğini ortaya çıkardı. Habere göre Preston, eşi Travolta ve iki çocuğu ile birlikte yaşadığı Florida, Clearwater’daki evlerinde hayatını kaybetti. Dergi, ölüm sertifikasına ulaşarak Preston’un 12 Temmuz’da 11.46’da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kelly Preston’ın cansız bedeni evinden alınarak yakınlardaki cenaze hizmetlerine götürüldü, daha sonra da Brooksville Mezarlığı’na defnedildi. Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Travolta ve Preston, 1989 yılında rol aldıkları The Experts adlı filmin setinde tanışmış ve kısa bir süre sonra Paris’te nikah masasına oturmuştu.

EVLAT ACISI YAŞAMIŞLARDI

John Travolta ve Kelly Preston çiftinin 20 yaşında Ella ve 9 yaşında Benjamin adında iki çocuğu hayatta. Ünlü çiftin Jett adlı oğlu 2009 yılında henüz 16 yaşındayken gittikleri bir tatilde geçirdiği sara nöbetinin ardından hayata veda etmişti.

Aile bu korkunç olayı, Bahamalar'da başken Nassau'daki bir tatil sırasında yaşadı. Travolda o korkunç günü yıllar sonra bir röportajında şöyle anlatmıştı: "“Bakıcı haber verince bir yakınımızla birlikte ilk yardımda bulunduk. Bu sırada eşim Kelly Preston da onun başını tutarak bize yardımcı oldu. Önce onu özel uçağımla Palm Beach'e götürmeyi düşündük, sonra vaz geçtik. Yakınlardaki bir hastaneye götürdüğümüzde bize onun öldüğü söylendi.”