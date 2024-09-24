Joey King’in ablası Türkiye’ye gelin geldi

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‘Suikast Treni’, ‘Delidolu’ ve ‘Bir Aile Meselesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda projede rol alan dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Joey King’in ablası Kelli King, bir süredir aşk yaşadığı Osman Yılmaz Karaosmanoğlu’yla evlendi.

Çift, Türk geleneklerine uyarak düğün öncesi kına gecesi yaptı. Önceki gün İstanbul’da gerçekleşen kına gecesine Joey King de katıldı. Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan 25 yaşındaki oyuncu, kına gecesinde hem duygulanıp ağladı hem de ‘Erik Dalı’ eşliğinde göbek attı.

King, İstanbul’da geçirdiği keyifli anları 18.3 milyon takipçili Instagram sayfasında şu notla yayınladı:

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“Türkiye’yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım. Yeni ailemize ev sahiplikleri için teşekkür ederim.”