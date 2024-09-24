×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Joey King’in ablası Türkiye’ye gelin geldi

Güncelleme Tarihi:

#Joey King#Kelli King#Osman Yılmaz Karaosmanoğlu
Joey King’in ablası Türkiye’ye gelin geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 09:46

ABD’li oyuncu Joey King’in ablası, Türkiye’ye gelin geldi.

Haberin Devamı

‘Suikast Treni’, ‘Delidolu’ ve ‘Bir Aile Meselesi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda projede rol alan dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Joey King’in ablası Kelli King, bir süredir aşk yaşadığı Osman Yılmaz Karaosmanoğlu’yla evlendi.

Çift, Türk geleneklerine uyarak düğün öncesi kına gecesi yaptı. Önceki gün İstanbul’da gerçekleşen kına gecesine Joey King de katıldı. Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan 25 yaşındaki oyuncu, kına gecesinde hem duygulanıp ağladı hem de ‘Erik Dalı’ eşliğinde göbek attı.

Joey King’in ablası Türkiye’ye gelin geldi

King, İstanbul’da geçirdiği keyifli anları 18.3 milyon takipçili Instagram sayfasında şu notla yayınladı:

Haberin Devamı

“Türkiye’yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım. Yeni ailemize ev sahiplikleri için teşekkür ederim.”

Joey King’in ablası Türkiye’ye gelin geldi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joey King#Kelli King#Osman Yılmaz Karaosmanoğlu

BAKMADAN GEÇME!