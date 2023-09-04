Instagram'da tanışan ünlü çift boşanıyor... Anneleri yüz çevirdi... İki çocuğuna kuliste bakıyor

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Her ne kadar karı- kocadan biri alyansını parmağından önce çıkarıp sonra tekrar taksa da görünen köy kılavuz istemiyor. İki çocuklu ünlü çift boşanmanın eşiğinde.

undan dört yıl önce yani 2019 yılında önce bir nikah sonra da aile ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştiren Sophie Turner ile Joe Jonas, güçlü ididalara göre yolun sonuna geldi.

Dışarıdan bakıldığında çok mutlu gibi görünen iki çocuklu çiftin boşanmak üzere olduğu konuşuluyor.

YÜZÜK AYRINTISI KAFA KARIŞTIRDI

Ama ortada kafa karıştıran bir durum da var: Önce onu anlatıp sonra Jonas ve Turner'ın evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutlarla ilgili haberlere dönelim...

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Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanacağı iddiası önceki günden beri dolaşımda. Hatta Jonas parmağından hiç çıkarmadığı evlilik yüzüğüylevedalaşmış halde görüntülendi birkaç gün önce. Fakat birkaç gün sonra da bu kez yüzüğünü parmağına takmıştı.

Bu durum da ünlü çiftin küçük bir sarsıntı geçirip sonra durumu toparladığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

Diğer yandan Sophie Turner, kocası Joe'nun kardeşleri Kevin ve Nick ile kurduğu müzik grubunun turnesinde son olarak 12 Ağustos'ta görüldü. Ondan sonra da ünlü çifti bir daha yan yana gören olmadı.

Ama ABD'deki bazı magazin sitelerinin altını çizerek belirttiğine göre Jonas ile Turner'ın evliliği bitti bitiyor. Joe Jonas'ın yüzüğünü parmağına bir çıkarıp bir takması da sadece bir tür taktik.

ÖNCE VEGAS NİKAHI SONRA FRANSA'DA DÜĞÜN

Sophie Turner ile Joe Jonas, 2019 yılında beklenmedik bir anda hayatlarını birleştirdi. O zamandan bu yana da iki tane kız çocuğu sahibi oldular.

Fakat TMZ adlı internet sitesinin haberine göre ünlü çiftin peşini bırakmayan birçok sorun var. uU yüzden de evliliğin kurtulması artık mümkün değil

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Hatta iddiaları bir adım dana öne taşıyanlara göre Joe Jonas ABD'nin en ünlü boşanma avukatlarından ikisiyle görüşme yaptı. Sonra da davada kendisini temsil etmesi için aralarından biriyle anlaştı.

34 yaşındaki Joe Jonas ile rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle yıldızı parlayan 27 yaşındakiSophie Turner'ın yaşadığı sorunların son altı aydır onlar açısından iyice can sıkıcı hale geldiği, bu yüzden de aralarındaki bağın koptuğu belirtiliyor.

'SOPHIE, ÇOCUKLARIN BAKIMINI TAMAMEN BABAYA BIRAKTI'

İddialara bakılırsa çiftin iki küçük çocuğunun bakımıyla asıl ilgilenen kişi 34 yaşındaki Joe Jonas. Öyle ki kendisi turnedeyken bile iki çocuğunun da yanına alıyor ve onların bakımıyla yakından ilgileniyor. Turner ise iki küçük kızına karşı ilgisiz. Bir başka deyişle Joe Jonas, iki kızını turne kulislerinde büyütüyor.

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Page Six'in Joe Jonas'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Joe kendi geleceği için en iyisini bulmaya çabalıyor bir süredir.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Bu arada çiftin nasıl tanıştığına ve bu günlere nasıl geldiğine de bir bakalım. Turner ile Jonas, 2016 yılında Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı.Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık,. Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

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İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı.

Ama görünüşe göre Joe Jonas ile Sophie Turner'ın evliliği o kadar da kusursuz değildi. Bu arada hatırlatalım boşanma söylentileriyle ilgili Turner ve Jonas cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.