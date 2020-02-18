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Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:27,Son Güncelleme:/

Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam’ın sesi Belkıs değil benim

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Jeyan Mahfi Tözüm: Yeşilçam’ın sesi Belkıs değil benim

Dublaj sanatçısı Jeyan Mahfi Tözüm (91), katıldığı programda Yeşilçam filmlerindeki seslendirmeleri kendisine mâl ettiği iddiasıyla ses sanatçısı Belkıs Özener (79) hakkında suç duyurusunda bulundu.

ARKA PLANDA BENİM SESİM VARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Jeyan Mahfi Tözüm, savcıya beyanında şunları söyledi: “12 Eylül 2019’da TRT İstanbul Radyosu’ndaki ‘Hayat Akıp Giderken’ programında sunucu Cengiz Tünay, Belkıs Özener’e bütün ünlü kadınlara sesini verdiğini, Yeşilçam filmlerinin görünmeyen sesi olduğunu söyledi. Özener de bunu reddetmeyip tasdik etti. Arka planda benim yaptığım seslendirme olmasına rağmen ‘Bu ses benim değil’ diyerek sunucuyu uyarmadı. Maddi ve manevi haklarıma tecavüz edildiğini düşünüyorum.”

ÖZÜR METNİ YAYINLANSIN

Tözüm’ün avukatları da hazırladıkları dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Yeşilçam filmlerinde Belkıs Özener şarkılar söylemiş, müvekkilimiz ise dönemin en ünlü kadın sanatçılarını seslendirmiştir. Belkıs Özener, programda hem tüm şarkıları hem de müvekkilimizin seslendirmelerini sahiplenmiştir. Cengiz Tünay’ın halkı yanlış bilgilendirdiği, Özener’in de seslendirmeleri sahiplendiği görülmektedir. Bu müvekkilimizin eser haklarına saldırıdır. Müvekkilimize iadeiitibar yapılmasını, kendisi hakkında bir özür metninin yayınlamasını da talep ediyoruz.” 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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