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Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Jessica May: Kökenim Kapadokya

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Jessica May: Kökenim Kapadokya
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2018 yılında Rizeli Hüseyin Kara ile nikah masasına oturan Brezilyalı oyuncu Jessica May, kökeninin Kapadokya olduğunu söyledi

Jessica May ve Hilmi Cem İntepe başrolü paylaştıkları dizi için Kapadokya’ya gitmişti. İkili önceki gün İstanbul’a geldi.

Set arasında Boğaz’da yürüyüşe çıktı. Jessica May “Kapadokya’ya ilk kez gittim. Resmen büyülendim. Ailemin kökeni de oralara dayanıyor. Bu konuda da bilgi aldım” dedi.

Jessica May: Kökenim Kapadokya

Brezilyalı oyuncu Jessica May, 2018 yılında Rizeli Hüseyin Kara ile evlenmişti. Karadeniz aşığı May, sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyor.

Daha önce de Türkiye’den Brezilya’ya karpuz çekirdekleri götüren May, “Şahane karpuzlar yetişti. Babam onları komşularımıza dağıttı” demişti.

Jessica May: Kökenim Kapadokya


 

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