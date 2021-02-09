ÃœnlÃ¼ oyuncu bu videoyu paylaÅŸtÄ±: Babam kanseri yenmek Ã¼zere

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BÄ°RLÄ°KTE DANS ETTÄ°KLERÄ° VÄ°DEOYU PAYLAÅžTI

YapÄ±mcÄ± Cash Warren ile evli olan 39 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Jessica Alba, babasÄ± Mark ile birlikte dans ettiÄŸi bir videoyu takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Alba, babasÄ± Mark'Ä±n gÃ¶receÄŸi radyoterapiden sonra kanseri yenmek Ã¼zere olduÄŸunu belirtti. Videoda, kÄ±zÄ± Jessica ile dans eden Mark Alba'nÄ±n moralinin yerinde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

SAÄžLIK DURUMUYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ° VERÄ°LDÄ°

Mark Alba'nÄ±n sahibi olduÄŸu emlak ÅŸirketinin resmi Instagram sayfasÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda da; saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bilgi verildi. PaylaÅŸÄ±mda Mark Alba'nÄ±n son aylarda hem tiroid kanseriyle hem de COVÄ°D 19 ile mÃ¼cadele ettiÄŸi belirtildi.

DAHA Ã–NCE OPERASYON GEÃ‡Ä°RMÄ°ÅžTÄ°

Mark Alba'nÄ±n ÅŸirketinin sayfasÄ±nda iyileÅŸme iÃ§in yakÄ±nda radyoterapiye baÅŸlanacaÄŸÄ± da belirtildi. PaylaÅŸÄ±mda Mark Alba'nÄ±n moralinin de saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da iyi olduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.

TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NDEN DESTEK MESAJI YAÄžDI

Jessica Alba'nÄ±n Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da destek mesajÄ± da geldi. Alba'ya mesaj yazanlardan biri de Sharon Stone oldu. Stone, "Benim babam da yemek borusu kanserini yendi. Bunu aile sevgisiyle baÅŸarabilirsiniz" diye yazdÄ±. Bu yorumun ardÄ±ndan birÃ§ok kiÅŸi kendi anne ve babalarÄ±nÄ±n da Ã§eÅŸitli kanserleri yenip iyileÅŸtiÄŸini belirten yorumlar yaptÄ±.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLU VE MUTLU EVLÄ°LÄ°K

Jessica Alba, 2008'den bu yana Cash Warren ile evli. Ã‡iftin ikisi kÄ±z biri erkek Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Alba, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra anen ve Ã§ocuklar iÃ§in organik Ã¼rÃ¼nler hazÄ±rlayÄ±p sunan bir ÅŸirketin de ortaklarÄ±ndan.

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