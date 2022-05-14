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Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın 'ikinci' en güzel kızıyla nişanlandı

#Marc Anthony#Nadia Ferreira#Jennifer Lopez
Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

Gösteri dünyasından mutlu bir haber geldi. Jennifer Lopez'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası şarkıcı Marc Anthony, bir süredir birlikte olduğu Paraguaylı model Nadia Ferreira ile nişanlandı. Bu gelişme, Anthony'nin eski eşi Lopez'in yıllar sonra yeniden bir araya geldiği Ben Affleck ile evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurmasınan kısa bir süre sonra gerçekleşti. 

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ARALARINDA 30 YAŞ FARK VAR
Lopez ile evliliğinden Max ve Emme adında ikiz çocuk babası olan 53 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki Nadia Ferreira, nişanlandıklarını, önceki gün Miami'de basınının karşısında da doğruladılar.  Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü de bu şekilde ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞİYOR
Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

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Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı
Marc Anthony'nin, kendisinden 30 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

KAİNATIN EN GÜZEL İKİNCİ KIZI SEÇİLDİ
Nadia Ferreira, geçen yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.

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Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı
Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin dördüncü evliliği olacak. 

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

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BU EVLİLİKTEN İKİ ERKEK ÇOCUĞU OLDU
Bu Nadia Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin ise dördüncü evliliği olacak. Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yaptı. Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

JLO İLE EVLİLİK VE BOŞANMA
Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasında süren evlilikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

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SADECE ÜÇ YIL SÜRDÜ
Anthony, Lopez'den boşandığı yıl model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasında Debbie Rosado ile birlikte olduğunu da hatırlatalım. Şarkıcının bu birliktelikten 1994 doğumlu Arianna adında bir kızı bulunuyor.

Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın ikinci en güzel kızıyla nişanlandı

ESKİ EŞİ DE NİŞANLANDI
Marc Anthony'nin eski eşlerinden Jennifer Lopez ise son iki yıldır, Ben Affleck ile yeniden alevlenen aşkıyla gündemde. Lopez ile Affleck, 2002 yılında nişanlanmış ve iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Bu süreçte Lopez, hayatına giren sevgilileriyle konuşuldu. Son olarak Alex Rodriguez ile nişanlanıp ayrılan JLo tekrar, yıllar önceki nişanlısı Affleck'e döndü. Affleck ise bu ayrı kaldıkları süreçte Jennifer Garner ile 10 yıl süren üç çocuk sahibi olduğu bir evlilik yaptı. Ondan boşandıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşadı. Son sevgilisi Ana De Armas ile yollarını ayırıp yıllar önce yarım kalan aşkının alevlendiği Jennifer Lopez'e döndü.

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