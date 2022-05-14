Ünlü çiftten mutlu haber: Kâinatın 'ikinci' en güzel kızıyla nişanlandı

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ARALARINDA 30 YAŞ FARK VAR

Lopez ile evliliğinden Max ve Emme adında ikiz çocuk babası olan 53 yaşındaki Marc Anthony ile 23 yaşındaki Nadia Ferreira, nişanlandıklarını, önceki gün Miami'de basınının karşısında da doğruladılar. Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğü de bu şekilde ilk kez kamuoyu karşısına çıkmış oldu. Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.

İLİŞKİLERİ HIZLI BAŞLADI, HIZLI GELİŞİYOR

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

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KAİNATIN EN GÜZEL İKİNCİ KIZI SEÇİLDİ

Nadia Ferreira, geçen yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.

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BU EVLİLİKTEN İKİ ERKEK ÇOCUĞU OLDU

Bu Nadia Ferreira'nın ilk, Marc Anthony'nin ise dördüncü evliliği olacak. Gerçek adı Marco Antonio Muñiz Ruiz olan Marc Anthony ilk evliliğini 2000 yılında oyuncu ve şarkıcı Dayanara Torres ile yaptı. Bu evlilikten Christian ve Ryan adında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2004 yılında boşandı. Bu sayede Anthony, Jennifer Lopez ile evlenebildi.

JLO İLE EVLİLİK VE BOŞANMA

Lopez ile Anthony 2004 ile 2014 arasında süren evlilikleri sırasında Max ve Emme adını verdikleri biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

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SADECE ÜÇ YIL SÜRDÜ

Anthony, Lopez'den boşandığı yıl model Shannon De Lima ile evlendi. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Bu arada Marc Anthony'nin 1990 ile 1994 arasında Debbie Rosado ile birlikte olduğunu da hatırlatalım. Şarkıcının bu birliktelikten 1994 doğumlu Arianna adında bir kızı bulunuyor.

ESKİ EŞİ DE NİŞANLANDI

Marc Anthony'nin eski eşlerinden Jennifer Lopez ise son iki yıldır, Ben Affleck ile yeniden alevlenen aşkıyla gündemde. Lopez ile Affleck, 2002 yılında nişanlanmış ve iki yıl sonra yollarını ayırmıştı. Bu süreçte Lopez, hayatına giren sevgilileriyle konuşuldu. Son olarak Alex Rodriguez ile nişanlanıp ayrılan JLo tekrar, yıllar önceki nişanlısı Affleck'e döndü. Affleck ise bu ayrı kaldıkları süreçte Jennifer Garner ile 10 yıl süren üç çocuk sahibi olduğu bir evlilik yaptı. Ondan boşandıktan sonra kısa süreli ilişkiler yaşadı. Son sevgilisi Ana De Armas ile yollarını ayırıp yıllar önce yarım kalan aşkının alevlendiği Jennifer Lopez'e döndü.