Jennifer Lopez'in de büyük kalçasını sevmediği zamanlar oldu

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GELECEĞİ İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Lopez'in, 2003 ile 2005 yılları arasında birlikte çalıştığı ünlü menajer ve PR uzmanı Rob Shuter, yıldızın bazı ilginç özelliklerini ve onunla ilgili geleceğe dair beklentilerini dile getirdi.

BAZI ÖZELLİKLERİNDEN HOŞLANMADIĞI ZAMANLAR OLMUŞ

'Lopez'i herkesten daha yakından tanıyan kişi' olarak bilinen Shuter, Daily Mail gazetesinin internet sitesine bir röportaj verdi. Orada da Lopez ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Lopez'in karşısına, hem fiziken hem de ruhen "makyajsız" çıkmayı göze aldığı az sayıdaki yakınları arasında yer alan Rob Shuter, 52 yaşındaki yıldızın, herkesin çok beğendiği bazı özelliklerinden bir dönem hiç hoşnut olmadığını da anlattı.

'BÜYÜK KALÇASINI SEVMEDİĞİ BİR DÖNEM DE OLMUŞTU'

İlerleyen yaşına ve dünyaya getirdiği iki çocuğa rağmen fiziksel görünümünü korumayı başaran Jennifer Lopez'in, bir dönem, en ünlü özelliklerinden biri olan kalçasından da hoşlanmadığını belirtti Shuter. "Jennifer'ın hayatında, büyük kalçasından memnun olmadığı bir dönem de vardı" diye konuştu ünlü menajer.

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KİTABINDA ÖZEL BÖLÜM AYIRDI

Hayatını ve Hollywood'da bir menajer olarak yükselişini anlatan The 4 Word Answer adlı bir kitabı da bulunan Rob Shuter, Lopez'in önemli özelliklerinden birinin kibarlığı ve nezaketi olduğunu da anlattı. Kitabında da bu konuya uzun bir bölüm ayırdı Shuter. Bir "diva" olarak bilinen Lopez'in, yakınındaki kişilere karşı tam tersi davrandığını anlattı. Shuter " Biliyorum, hepimiz ünlüler hakkında korkunç hikayeler duyuyoruz. Fakat kitabımda Lopez ve kibarlıkla ilgili bir bölüm de var. O bana hiç kimsenin ünlülerden daha fazla kendilerine karşı nazik davranmayı bilmediğini öğretti" dedi.

'KENDİNİ OLDUĞU GİBİ KABUL EDİYOR'

Rob Shuter, "Nezaketin köşe taşı kabullenmedir. Ve Jennifer Lopez, gerçekten kendisiyle barışık" diye konuştu. Shuter, Lopez'in herkesin kafasının içinde dönüp dolaşan "Yeterince iyi değilim, yeterince akıllı değilim" gibi sesleri susturmayı başardığını da sözlerine ekledi.

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GÜNÜN BİRİNDE EVLENECEKLERİNİ İLERİ SÜRDÜ

Rob Shuter, Lopez'in, 14 yıl sonra eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden romantik bir ilişki yaşamasına da değildi. Shuter'a göre Lopez ile Affleck eninde sonunda evlenecekler. Tecrübeli menajer, yeniden Bennifer olarak anılan çiftin ilk ayrılığının Ben Affleck yüzünden gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. "Kaçıp giden taraf Ben'di" diyen Shuter bunun nedeninin de Ben Affleck'in kötü bağımlılıkları olduğunu hatırlattı. Shuter, aktörün artık o alışkanlıklardan kurtulduğunu da sözlerine ekledi.

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