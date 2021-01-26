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Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Jennifer Lopez'in bedava güzellik sırrı

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Jennifer Lopez'in bedava güzellik sırrı
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51 yaşına gelmesine rağmen hala yıllara meydan okuyan Jennifer Lopez, karşılaştığı eleştirilere bu kez sessiz kalamadı. 

Kısa bir süre önce kadınlara yönelik cilt bakım ürünlerini piyasaya çıkaran Lopez, sosyal medyada bazı kişiler tarafından özellikle de cildinin gençliği ile ilgili olarak yalan söylemekle suçlanmıştı. "Bana yalancı demeyin" diye konuşan Jennifer Lopez, yüzüne defalarca botoks yaptırdığı iddialarına cevap verdi. Güzellik sırlarını bir sır gibi saklamakla da eleştirilen Lopez, bunun çok basit bir yöntemi olduğunu söyleyip sırrını "diğer kadınlara karşı kibar olmak" diye özetledi.

Jennifer Lopezin bedava güzellik sırrı
Lopez'in bu açıklamaları yapmasına neden olan bu suçlama Instagram'daki bir takipçisinden gelen "yüzünde tonlarca botoks olmalı" eleştirisiydi. Bunun üzerine sessizliğini bozan Lopez, bu iddiada bulunan diğer hemcinslerine de yanıt vermiş oldu.
Jennifer Lopezin bedava güzellik sırrı
Jennifer Lopez, hemcinslerine daha pozitif olmak için çaba harcamalarını önerdi. Lopez, People dergisine verdiği bir röportajda "Ben kimseyi yargılamıyorum, Eğer botoks ya da enjeksiyon yaptırmak istiyorsanız, bunda sorun şok. Ama insanların benim hakkında (cilt kremlerini kast ederek) bunların işe yaradığına inandırmaya çalışıyor" demesini istemiyorum" diye konuştu.
Jennifer Lopezin bedava güzellik sırrı
Jennifer Lopez, Instagram sayfasında kendi koleksiyonundan çıkan cilt bakım ürünlerini tanıttığı bir video paylaşmış ve yüzünün görüntüsü takipçileri arasında tartışmalara neden olmuştu.

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Jennifer Lopez yeni yıla ruhunu arındırarak girdi Jennifer Lopez, 2020 yılına veda edip doğayla bütünleşerek 2021 yılına adım attı. 51 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, önceki gün Turks and Caicos adalarında yaptığı tatil sırasında görüntülendi.
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