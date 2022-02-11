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Jennifer Lopez'i topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun!

#Paul Marciano#Jennifer Lopez#Kate Upton
Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

Son dönemde Ben Affleck ile yıllar önce biten aşkının "ikinci perdesine" başlayan Jennifer Lopez bu kez eleştiri oklarının hedefinde... Bunun nedeni de tanıtım yüzü olduğu ünlü bir firmanın kurucusu hakkında ortaya atılan taciz iddialarına sessiz kalması.

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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
JLo'nun da tanıtım yüzlerinden biri olduğu ünlü Guess markası, bir süredir kurucusu Paul Marciano’nun kadınlara cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu iddialarıyla boğuşuyor. Marciano’nun tacizlerinin hedefi olduğunu iddia eden kadınlar, şimdi de markanın reklamını yaptığı için Jennifer Lopez’e tepki gösterdi. Lopez'in yeni filmi "Evlen Benimle" marka için çok sayıda ürün yerleştirmesi içeriyor. Lopez ise bütün bu taciz iddiaları konusunda sessizliğini koruyor. İşte eleştirilerin hedef tahtasında olmasının nedeni de bu sessizlik. 

Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

ARDI ARDINA TACİZ İDDİALARI
Markanın kurucusu olan Paul Marciano hakkında son 10 yıl içinde altı farklı kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı. Bunlara geçen yıl da dört yeni iddia daha eklendi. Şimdilik bunlardan sadece üç tanesi mahkemeye taşınmış durumda. Üstelik Marciano hakkında taciz iddiasında bulunanlar arasında ünlü isimler de yer alıyor.

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

ÜNLÜ MODEL DE SUÇLADI
Bunlardan biri de Kate Upton. Şu anda 29 yaşında olan süper model Upton, henüz 18 yaşındayken Marciano'nun elle tacizine uğradığını ileri sürmüştü.

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LOPEZ'İN MARKAYI DESTEKLEMESİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Jennifer Lopez, Marry Me (Evlen Benimle) filminde kamera karşısına geçtiği 2019 yılında söz konusu markanın reklam yüzüydü. Pandemi nedeniyle gösterime girmesi ertelenen filmde Guess markasının ürün yerleştirmesinin bulunması yani bir anlamda Lopez'in Marciano'ya destek vermesi de onun tacizine maruz kaldıklarını ileri süren kadınları rahatsız etti.

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

TEKLİFİNİ REDDEDİNCE SALDIRMIŞ
Geçen yıl adını açıklamak istemeyen bir eski model, Marciano'nun, kendisini cinsellik yaşamaya zorladığını, karşı çıkınca da saldırdığını ileri sürerek Marciano'ya ve şirketine dava açtı. The Daily Beast'e konuşan eski model, "Çok sayıda insana rol modeli olan bir ikon haline gelmiş üstelik kendisi de kadın olan Jennifer Lopez gibi biri, hakkında çıkan tüm bu ciddi suçlamalara rağmen, bizim hayatlarımızı mahveden Paul Marciano ve kurucusu olduğu şirkete destek çıkmaya nasıl devam eder anlayamıyorum. Kadınlara desteği nerede?” dedi.

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

'GÖRMEZDEN GELENLER BUNLARA OLANAK SAĞLIYOR'
Profesyonel modelleri savunmak için kurulan Model İttifakı adlı grup da Lopez’in, kendisini söz konusu markayla ilişkilendirmesine dair hayal kırıklıklarını yazılı bir açıklamayla dile getirdi. Açıklamada “Model İttifak’ı Paul Marciano’nun saldırılarına uğrayan herkesin yanındadır. Konuşabilecek bir platforma sahipken istismarı görmezden gelenler bu tür davranışlara imkân sağlıyorlar” satırları yer aldı.

Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

GÜVENLİ ÇALIŞMA HAKKI
Lopez'in şirketle ilişkisini devam ettirmesini eleştirenler arasında, Nisan 2021'de markanın reklam kampanyası sırasında Marciano tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden bir başka eski model, Gwen Van Meir da vardı. The Daily Beast'e verdiği demeçte, ismini söylemeden Lopez'i eleştirerek "Sektördeki kadınların birbirlerini desteklemesinin, tacizden uzak ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olma hakkına sahip çıkılmasının önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

'LOPEZ'E YAKIŞMIYOR'
Geçen yıl Marciano’ya dava açan üç kadını temsil eden avukat Lisa Bloom da "Jennifer Lopez markanın yanında durmayı seçti. Temsil ettiği her şey düşünülürse bu Jennifer Lopez’e yakışmıyor” sözleriyle yorumladı.

Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

BİLMEDİĞİNE İNANMAK ZOR
Geçen yıl Marciano'nun modellerine cinsel tacizde bulunduğuna bizzat tanık olduğunu söyleyen fotoğrafçı ve yönetmen Chris Applebaum, film yapımcılarının, bütün bu iddiaların ciddiyetinden haberdar olmadıklarını düşündüğünü dile getirdi. Rihanna, Britney Spears ve Miley Cyrus gibi diğer pop yıldızlarıyla yaptığı çalışmalarla tanınan Applebaum, “Jennifer'ı ve ekibini seviyorum… inanılmaz derecede zeki, düşünceli ve tatlı biri. Onun markayla ilgili sorunlardan habersiz olduğunu sanıyorum. Bunun kadınların, özellikle de cinsel tacize maruz kalanların sesinin duyulmasının önemine işaret ettiğini düşünüyorum,” açıklamasında bulundu.

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

'HOLLYWOOD BU KADAR SAF OLAMAZ'
Hollywood'un bu kadar "saf" olduğuna inanmayanlardan biri de 1983 yılında Paul Marciano'nun agabeyi Maurice ile romantik bir ilişki yaşayan eski model Eileen Toal. Kardeşiyle aşk yaşadğını bilmesine rağmen Paul Marciano'nun kendisini taciz ettiğini anlatan Toal "Tek yapmaları gereken basit bir Google araması. Mesele onun dediği tek bir şey falan değil, çok sayıda insanın onun hakkında dediği şeyler var” diye konuştu. Toal, Lopez’in böyle bir adamı desteklemesini şok edici bulduğunu aktardı ve ekledi: “Lopez’in de bilmediğine inanmak zor. Gazetecileri, avukatları, menajerleri var. Bunlardan biri onun nasıl bir adam olduğunu biliyor olmalı. Lopez bu hareketiyle diğer kadınları riske atıyor. Kadınların gücünü temsil eden Jennifer Lopez gibi birinin bunu yapması yüzümüze atılmış bir tokat gibidir."

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Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

MARKA MARCIANO'NUN YAPTIKLARININ FARKINDA
Marciano'nun tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadına yarım milyon dolar ödeyen Guess, 2018 yılında onun işine son vermiş fakat bir yıl sonra onu sessiz sedasız tekrar işe almıştı. Her ne kadar yeni iddialar gelse de hatta sigorta şirketi Marciano’nun “uygunsuz davranışlarlar dizisini” gerekçe göstererek kendileriyle çalışmayı sonlandırsa da şirketi Marciano’yu desteklemeye devam ediyor. Ancak bunun şirketin hissedarları arasında tartışmalar yarattığı görülüyor.

Jennifer Lopezi topa tuttular: Tacize sessiz kalıyorsun

'KAPI DIŞARI ETME ÇAĞRISI'
Bu hafta markanın hissedarlarından yatırım firması Legion Partners, yönetim kuruluna seslenerek Marciano’nun işine derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Firma 2018 yılında markanın raporlarında Marciano’nun “zayıf muhakeme yetisine sahip olduğu” ve kendisini “uygunsuz davranışlara ilişkin makul iddiaların ortaya çıkabileceği durumlara soktuğunu” kabul ettiğini ortaya çıkardı. Firma ayrıca “kardeşinin uygunsuz eylemlerini örtmek için nüfuzunu kullandığını” iddia ettiği Marciano’nun ağabeyi Maurice’i de "kapı dışarı etme" çağrısında bulunuyor.

 

 

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#Paul Marciano#Jennifer Lopez#Kate Upton

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