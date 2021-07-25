Jennifer Lopez’den Ben Affleck’li dudak dudağa paylaşım!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve ünlü aktör Ben Affleck, 17 yıl sonra yeniden barışmıştı. Hayranlarında şok etkisi yaratan bu aşk, aynı zamanda ünlü çifti yakıştıranları sevindirdi. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni bir poz daha geldi.

Dün 52 yaşına basan Jennifer Lopez, 48 yaşındaki sevgilisi Ben Affleck’le dudak dudağa teknede verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Jennifer Lopez’in bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

EVLENME TEKLİFİ Mİ ETTİ?

Söylentilere göre, teknede sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ben Affleck, ünlü şarkıcıya evlenme teklifinde bulundu. Jennifer Lopez’in ise yakın çevresine Affleck’i kaybetmek istemediğini söylediği iddia edildi. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaştı. Eski aşkı Affleck ile yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu paylaşımı evlilik dedikodularını güçlendirdi.

NİKAH MASASINDAN DÖNMÜŞLERDİ

17 yıl önce mutlu bir beraberlikleri olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, evlenmek üzereyken, ani bir kararla ayrılıp nikah masasından dönmüşlerdi. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti. Ünlü çift, bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. A Ben Affleck kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.

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