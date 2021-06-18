Jennifer Lopez ve Ben Affleck: TÃ¼m aile oradaymÄ±ÅŸ

Ä°LK KEZ BU KADAR YAKIN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER

Lopez ailesi, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlere Jennifer Lopez'in kardeÅŸi Lynda'nÄ±n 50'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in bir araya geldi. Malibu'daki kutlamaya Lopez'in, Marc Anthony ile olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Max ve Emme de katÄ±ldÄ±. Ä°kizlerin, anneleri Jennifer Lopez'in sevgilisi Ben Affleck ile iÅŸi geÃ§irdiÄŸi de o partide ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡ift, o toplantÄ±da ilk kez Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

Â LOPEZ'Ä°N Ä°KÄ°ZLERÄ°YLE DE ARASI Ä°YÄ°

Partiye JLo ile birlikte giden Ben Affleck, kapÄ±da gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n kÄ±zÄ± Emme ile gÃ¶z gÃ¶ze geldi. Emme ona gÃ¼lÃ¼msedi ve Affleck de ona neÅŸeli bir gÃ¼lÃ¼msemeyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Daha sonra Jennifer Lopez, Ben Affleck ve ikizler partinin yapÄ±lacaÄŸÄ± mekana girdi.





AÄ°LESÄ°NÄ°N KALBÄ°NÄ° DE Ã‡ALDI

Bu arada Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe RodrÃ­guez'in de Affleck ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve aralarÄ±nÄ±n da iyi olduÄŸu belirtildi. ABD magazin sitelerinde yer alan haberlere gÃ¶re, Ben Affleck, Lopez'in ailesinin kalbini de Ã§oktan Ã§aldÄ±.





AÅžKI HERKESE Ä°LAN ETTÄ°LER

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, bu partide birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸduklarÄ± sÄ±rada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Bu durum da iliÅŸkileri hakkÄ±nda sessiz kalmayÄ± seÃ§en Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin "yeniden doÄŸan aÅŸkÄ±" doÄŸrulayan hamlesi olarak nitelendirilmiÅŸti. 51 yaÅŸÄ±ndaki Lopez ile 48 yaÅŸÄ±ndaki Affleck, o yemekte birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸarak aÅŸklarÄ±nÄ± herkese ilan etmiÅŸ oldu.





17 YIL SONRA YENÄ°DEN AÅžK

Son gÃ¼nlerde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda herkes onlarÄ± konuÅŸuyor. Yani tam 17 yÄ±l sonra aÅŸklarÄ±na kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam eden Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti. Oysa onlar ayrÄ±lÄ±p yÄ±llar sonra tekrar bir araya gelen tek Ã¼nlÃ¼ Ã§ift deÄŸil. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶yle Ã§iftler var ki bazÄ±larÄ± birkaÃ§ kez ayrÄ±lÄ±p sonra mutluluÄŸu yine birbirlerinde bulan, sonra da evlenip mutlu mesut yaÅŸayan.





ÃœÃ‡ Ã‡OCUK BABASI

Ben Affleck, 2005 yÄ±lÄ±nda Jennifer Garner ile evlendi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift, 2015'te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdi.



Ä°KÄ°ZLERÄ° OLDU

Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. 2014'te boÅŸanan Ã§iftin ikiz Ã§ocuklarÄ± oldu. Bu evliliÄŸin ardÄ±ndan Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Hatta Ã§ift, niÅŸanlandÄ±. Fakat bir sÃ¼redir ortalÄ±kta dolaÅŸan ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerini Ã¶nce yalanlasalar da sonradan bunu doÄŸrulayan bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±lar.

Â FÄ°LM SETÄ°NDE TANIÅžTILAR

Bir dÃ¶nem Bennifer olarak anÄ±lan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yÄ±lÄ±nda birlikte dol aldÄ±klarÄ± Gigi adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek Ã¶vÃ¼nÃ¼lmeyecek bir iÃ§ bÄ±raksa da onlar bir sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±lar. Fakat sonra yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

Â

Â

Â

Â

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?