Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşk gösterisi yaptı: Beklenen öpücük geldi

VENEDİK'TE EL ELE KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR

JLo ve Affleck, bu akşam ödüllerin dağıtımıyla sona erecek olan 78'inci Venedik Film Festivali'nin konuğu oldu. Çift, Affleck'in önemli rollerini Matt Damon ve Jodie Cormer ile paylaştığı The Last Duel adlı filmin, festival kapsamındaki galasında kırmızı halıya çıktı. Bu aslında bir süredir birlikteliklerini saklamayan Lopez ile Affleck'in ilk kez el ele kırmızı halıya çıkışı.





'BENNIFER 2.0'

Bir dönem "Bennifer" şimdi de "Bennifer 2.0" olarak anılan çift, kırmızı halıda da samimi görüntüler sergiledi. Georges Hobeika imzalı beyaz bir tuvalet giyen Jennifer Lopez, saçlarını açık bırakıp her zamanki sade makyajını uyguladı. Taşlarla süslü derin göğüs dekoltesi ve yırtmacıyla dikkat çeken 52 yaşındaki Lopez'in, yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmadı gece boyu.





'GÜLÜŞÜ BİLE DEĞİŞMİŞ'

Hayranları da onun bu formda ve neşeli görüntüsünden memnun oldu. Birçok kişi Lopez'i ilk kez bu kadar içten ve samimi bir şekilde gülerken gördüğünü ve bunun da onu olduğundan daha genç gösterdiğini ileri savundu.





KIRMIZI HALI ÖPÜCÜĞÜ

49 yaşındaki Ben Affleck ile Jennifer Lopez, kırmızı halıda samimi görüntüler sergiledi. Birbirlerine neşeli bakışlar atan, sarılan, zaman zaman da öpüşen çift, böylece bütün dünyanın beklediği o kırmızı halı görüntülerini de vermiş oldu. Lopez ve Affleck, kırmızı halıda uzun süre poz verdikten sonra filmi izlemek üzere salona geçti.



EKİPTEN ROL ÇALDILAR

Usta yönetmer Ridley Scott'un imzasını taşıyan The Last Duel'de Ben Affleck'in yanı sıra Matt Damon, Jodie Comer ve Adam Driver da rol alıyor. Damon, Comer ve Scott da gala gecesi kırmızı halıya çıktı. Ama Lopez ile Affleck bütün ekipten "rol çalmış" oldu.





MANŞETLERDEN İNMİYORLAR

Lopez ve Affleck, aşklarının yeniden alevlendiği 2020 yılının son günlerinden bu yana hep gündemde. Kimi "reklam yapıyorlar" kimi "birbirlerini gerçekten özlemişler" diye yorumladı bu durumu. Her ne olursa olsun Jennifer Lopez ile Ben Affleck, manşetlerden düşmüyor.





FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.





HAYATLARINA BAŞKA İNSANLAR GİRDİ

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.





SON DÖNEMDE İLGİ ODAĞI OLDULAR

Çift, bir ay önce de bazı eleştirilerin odağındaydı. JLo ile Affleck, son birkaç aydır kelimenin tam anlamıyla peşlerinde paparazziler olmadan adım bile atamıyorlar. Lopez'in 52'nci doğum gününü kutlamak için geçen temmuz ayında İtalya ve Fransa tatiline çıkan çift, bu sırada da kendilerine yönelik eleştirilerden bol bol nasiplerini aldı. Özellikle de birlikte çıktıkları yat gezisinde çekilen görüntüler uzun süre manşetlerde kaldı. Bir yandan da bazı tartışmaları beraberinde getirdi.





TATİL FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Geçmişte olduğu gibi yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çift, İtalya'nın Nerano kentinde yine bir yat gezisinde görüntülendi. Yanlarında bir grup arkadaşları olmasına rağmen, gözleri birbirlerinden başkasını görmeyen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde bu şekilde davranan Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.





HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

JLo ve Ben Affleck'in, özellikle de Fransa ve İtalya'da geçirdikleri bu tatilde gözler önüne serdiği davranışlar bazı hayranları tarafından "aşk işte", "aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler" ya da "her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor" sözleriyle yorumlandı. Ama sosyal medya platformlarına bakılırsa Lopez ve Affleck'in bütün hayranları aynı fikirde değil. Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.





'REKLAM AŞKI' ELEŞTİRİLERİ

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birer yetişkin gibi davranmadığını savundu. Üstelik böyle düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bazı kişiler Lopez ile Affleck'in aşk fotoğrafları hakkındaki görüşlerini "Hepsi kameralar için. Ne kadar acıklı" sözleriyle ifade etti.

'BİR GÜN İNSANI NE KADAR DA DEĞİŞTİRİYOR'

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek olduğunu savunanlar olduğu kadar ortada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergeleri olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu kişiler de sosyal medyada ve çiftle ilgili haberlerin aldığı haber sitelerinde birbirleriyle yazılı tartışmaya girdi. Bunlardan birinde bir okur JLo ile Ben Affleck'in mutlu göründüğünü belirterek "Bir gün insanı ne kadar da değiştiriyor" derken ona yanıt veren bir diğeri de "Halkla ilişkiler görevlileri onlara gülümsemelerini önermiştir" diye yanıt verdi.





'ONLAR BİRBİRLERİNE GERÇEKTEN AŞIK'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı " Toplum içinde böyle davranarak okula giden çocuklar gibi görünüyorlar. Özellikle Jennifer'in ailesi için ne kadar utanç verici" yazdı. Aynı fikirde olmayan bir diğeri de ona "Onlar birbirlerine aşık, bırak da öyle davransınlar" diye yanıt verdi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kameralara takılan bu aşk görüntülerine bir başka yorum da çiftin aşk gösterilerini bu kadar gözler önüne sermeleri nedeniyle daha çok sayıda insanın tüm bunların bir gösteri olduğuna inanmasına yol açtığını savundu.





NİŞAN HABERİ BEKLENİYOR

Durum her ne olursa olsun görünen o ki Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkları 17 yıl önce kaldığı yerden devam ediyor. Hatta Affleck'in geçen hafta bir kuyumcuda pırlanta yüzüklere bakarken görüntülenmesinden sonra hayranları onlardan bu kez sonu evliliğe uzanacak yeni bir nişan haberi bekliyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada