Tatilde enerji depoladı: Eve dönüşte acı gerçekler onu bekliyor

TATİLDE ENERJİ TOPLADI

51 yaşındaki Jennifer Lopez, bu tatilde pandemiye rağmen yine de yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu attı. Bol bol meditasyon yapıp, denize girdi, su sporlarıyla vakit geçirdi. Bu sırada paparazzinin de adım adım takip ettiği Lopez, mutlu anlarının fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. ZORLU BİR YÜZLEŞME

Tatil öncesi 30 yıllık hayali olan kozmetik markasını da çıkaran Lopez, belki de hayatının en üretken ve mutlu döneminde. Üstelik fiziksel olarak da formda. Ama nişanlısı Alex Rodriguez için durum pek de öyle görünmüyor. Bu durum, büyük olasılıkla Lopez'i de etkileyecek. Yani özetle tatil dönüşü Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, tatsız konularla yüzleşmek zorunda kalacak. ESKİ KAYINBİRADERİ DAVA AÇTI

Bunun nedeni ise Alex Rodriguez ile eski eşi Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine Scurtis'in emekli spor yıldızının aleyhine açtığı dava. 50 milyon dolarlık bu davanın resmi dokümanlarında 45 yaşındaki Alex Rodriguez, "seri dolandırıcı" olarak nitelendiriliyor. Bu durumun nedeni ise Rodriguez ile o dönemde evli olduğu Cynthia Scurtis'in ağabeyi Constantine'in birlikte kurdukları emlak işi. Constantine Scurtis ile Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında evliydi. İşte bu süreçte Rodriguez, Scurtis'in ağabeyi ile ortak bir emlak işi kurmuştu. Fakat sonra çift boşandı, aradan geçen yıllar içinde de eski damat ile kayınbiraderin arası da bozuldu. SERİ DOLANDIRICI İDDİASI

Constantine Scurtis'in iddiasına göre Alex Rodriguez, kız kardeşi Cynthia'dan boşandıktan sonra çeşitli hileler yaparak kendisini birlikte kurdukları emlak işinin ortaklığından çıkardı. Constantine Scurtis de bunun üzerine Alex Rodriguez'e dava açtı. Dava belgelerine göre Scurtis, eski ortağı ve kız kardeşinin eski kocası Alex Rodriguez'i sahte vergi belgeleri düzenlemek, sigorta ve eyaletler arası banka dolandırıcılığı yapmakla suçluyor. Yine mahkeme belgelerine göre Scurtis'in avukatı da Alex Rodriguez'i "Seri dolandırıcı ve yalancı" diye nitelendiriyor. ALTI YIL EVLİ KALDILAR

Alex Rodriguez, 2002 ile 2008 arasında Cynthia Scurtis ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten iki kızları dünyaya geldi. Rodriguez, Jennifer Lopez'den önce de aralarında Cameron Diaz, Madonna, Kate Hudson'ın da bulunduğu birçok evli kadınla yaşadığı birlikteliklerle gündeme geliyordu. DÜĞÜNLERİ PANDEMİ YÜZÜNDEN İPTAL EDİLDİ

Daha önce Ojani Noa, Chris Judd ve Marc Anthony ile evlenip boşanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, 2019'da nişanlandı. Pandemi olmasaydı da geçen yıl evlenmeyi planlıyorlardı. Fakat planlarını iptal ettiler. Daha sonra da Lopez, konuk olduğu bir programda her ikisi de daha önce evlendiği için bunu yapmak zorunda olmadıklarını belirten bir açıklama yapmıştı.