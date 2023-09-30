Kıskançlık ateşi... Eski karısıyla sarmaş dolaş görüntülendi, yeni karısına kendini böyle savundu: Kızma! O artık benim kız kardeşim!

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İşte son bir haftadır Hollywood'da böyle bir olay üzerinden "dedikodu bulutları" dolanıyor. Olayın kahramanları bir erkek ünlü, onun ikisi de aynı adı taşıyan eski ve yeni eşleri. Sözü fazla uzatmadan neler olup bittiğine ve bu konuda ortada dolanan söylentilere bir bakalım.

Olayın kahramanlarından biri Jennifer Lopez. Diğerleri de yıllar sonra bir araya gelip sonunda evlendiği eşi Ben Affleck ve onun eski eşi Jennifer Garner.

Bilindiği gibi Affleck. Lopez ile nişanı bozduktan sonra Jennifer Garner ile evlendi. Ama üç çocuklu bu evliliğin ömrü sadece 10 yıl oldu.

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Araya "dadıyla aldatma" söylentilerinin de girdiği evlilik, eski çiftin 10'uncu yıl dönümü kutlamasından kısa bir süre sonra bitti.

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SONUNDA EVLENDİLER

Ben Affleck ile Jennifer Lopez de ilk kez nişanlanmalarının üzerinden 20 yıl geçtikten sonra bu kez arayı faza açmadan bir kez daha nişanlandı.

Hemen ardından da önce bir nikah, sonra gösterişli bir düğünle evlendiler. Eski evliliklerinden olan toplam beş çocuklarıyla da kocaman bir aile oldular.

Ama sanılmasın ki Bennifer adıyla anılan çiftin öyküsü kusursuz bir mutlu sona ulaştı. Tam tersine evlendiklerinden bu yana söylentiler bitmek bilmiyor.

Çiftle ilgili bir söylenti de geçen haftadan bu yana magazin sayfalarında dolaşıyor. Bunun nedenine gelirsek...

Üç tane çocukları olan eski çift Ben Affleck ile Jennifer Garner, geçtiğimiz hafta ünlü aktörün otomobilinde görüntülendi. Yanlarında en büyük kızları Seraphina da vardı.

Otomobilin içinde oturan eski çift samimi bir sohbete daldı. O sırada Ben Affleck'in yanında kızı Seraphina oturuyordu. Eski eşi Jennifer Garner da arka koltuktaydı.

Gülerek yaptıkları sohbet öylesine güzeldi ki bir ara Garner, arka koltuktan uzanıp eski eşine sarıldı. O da başını Garner'ın omuzuna doğru eğdi.

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O anlar da paparazzi objektiflerine yakalandı. Tabii ki eski çiftin bu samimiyeti ertesi gün magazin sayfalarının manşetlerindeydi.

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LOPEZ KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

İleri sürülenlere göre Garner ile Affleck'in bu samimiyeti, aktörün yeni eşi Jennifer Lopez'i çileden çıkardı. İddialar, Lopez'in kocası Affleck'in eski karısıyla samimi görüntüleri nedeniyle kıskançlığa kapılıp öfkeden küplere bildiği yönünde.

Her ne kadar Affleck ile Garner artık sadece arkadaş olduklarını söyleseler de Jennifer Lopez bu konuda ikna olmuş değil.

Bu konuda Closer dergisine konuşan bir kaynak, Jennifer Lopez'in kendisini gafil avlanmış hissettiğini söyledi. Tabii ki öfkesine hakim olamadı.

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Aynı kaynağın iddiasına göre Ben Affleck ise masum olduğu konusunda ısrarlı. Eski eşi Garner hakkında "O artık benim kız kardeşim gibi " diyerek karısı Lopez'i ikna etmeye çalışıyor.

Dergiye konuşan kaynak "Eğer JLo zararsız bir sarılma yüzünden kıskançlığa kapılıp öfke nöbetleri geçiriyorsa bu onun sorunu" diyerek olayı değerlendirdi.

LOPEZ'İN KIZGINLIĞI NEDENSİZ DEĞİL

Bu konuda yapılan yorumlara göre Jennifer Lopez'in bu konuda rahatsız olmasının temelinde geçmişte yaşananlar var.

Elbette Affleck'in üç çocuğu nedeniyle eski eşiyle görüşmesini ve onunla dost olmasını anlıyor. Asıl kafasını kurcalayan konu ise başka.

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Affleck, Jennifer Lopez ile ilk nişanlanıp ayrıldığında hiç vakit yitirmeden Jennifer Garner ile aşka yaşamaya başlamış hatta onunla evlenmişti.

Belli ki Lopez'in zihninde zaman zaman "Acaba o dönemde Ben ile nişanlıyken onun hayatına çoktan Garner girmiş miydi? Beni o yüzden mi bıraktı?" sorusu dolaşıp duruyor.

Çifte yakın kaynaklara göre Lopez, çocuğu olan eski eşlerin iletişimde kalmasının normal olduğunu biliyor.

Kendisi de ikizlerinin babası Marc Anthony ile görüşüyor. Ama hiç kimsenin kendisini bir otomobilin içinde eski eşiyle sarmaş dolaş görmesinin mümkün olmadığını da sürekli hatırlatıyor.

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SAMİMİYETLERİ OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Ben Affleck ile Jennifer Garner, eylül ayının ortalarında samimi bir şekilde görüntülenmişti. Eski çift Affleck otomobilde tatlı bir sohbete daldı.

O sırada Garner arka koltukta oturuyordu. Affleck'in yanındaki koltukta da eski çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızı Seraphine vardı. Sohbet öylesine neşeliydi ki Garner bir anda arka koltuktan uzanıp Ben Affleck'in boynuna sarıldı.

Bir noktada da Ben Affleck de başını kendisine sarılan karısının omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner Affleck ile vedalaşarak otomobilden indi.

BOŞANDIKTAN SONRA İKİ ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Çiftin yaşadıklarını kısaca özetlemek gerekirse Ben Affleck ile Jennifer Garner, boşandıktan sona evliliklerinin son dönemindekinin tam tersine daha rahat ve mutlu bir görüntü sergilemeye başladılar. Hatta iyi arkadaş ve iyi birer anne baba oldular.

Ben Affleck eski aşkı Jennifer Lopez ile evlendi. Jennifer Garner da iş insanı John Miller ile fazla göz önüne çıkarmadığı bir aşk yaşıyor.