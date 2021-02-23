ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z hem gÃ¼ldÃ¼, hem aÄŸladÄ±: Bir kar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda siz kollarÄ±mdayken...

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Ä°KÄ°ZLERE SÃœRPRÄ°Z HAZIRLADI

pez de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesinin heyecanÄ±nÄ± ve mutluluÄŸunu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu arada Lopez, kÄ±zÄ± Emme iÃ§in de gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±. Emme, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesi olarak Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen Lenny Kravitz'ten gitar Ã§alma dersi aldÄ±.

BÄ°R KAR FIRTINASININ ORTASINDA...

Jennifer Lopez, sosyal medya hesabÄ±ndan da ikizlerinin yeni yaÅŸlarÄ±na girdiÄŸi gÃ¼n neler hissettiÄŸini paylaÅŸtÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n bu kadar Ã§abuk genÃ§liÄŸe doÄŸru yol almasÄ±na inanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Lopez "Bir kar fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda onlarÄ± kollarÄ±mda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mdan bu yana 13 yÄ±l geÃ§tiÄŸine inanamÄ±yorum" diye yazdÄ±.

'ANNENÄ°Z SÄ°ZÄ° Ã‡OK SEVÄ°YOR'

Lopez, Ã§ocuklarÄ± sayesinde hayatÄ±nÄ± yeniden dÃ¼zene koyduÄŸunu ve gerÃ§ek sevginin anlamÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini de mesajÄ±nda dile getirdi. "Bu sabah Ã§ok Ã§eÅŸitli duygular hissediyorum" diye yazan Jennifer Lopez " Ã‡ok gururlu, Ã§ok mutlu ve zamanÄ± durduramadÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in kalbim kÄ±rÄ±k" diye yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "Anneniz sizi sonsuzluÄŸun da Ã¶tesinde seviyor" diye bitirdi mesajÄ±nÄ±.





KRAVITZ GÄ°TAR DERSÄ° VERDÄ°

Jennifer Lopez, sosyal medya sayfasÄ±nda da o gÃ¼n ikizlerinin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren videolar paylaÅŸtÄ±. GÃ¼ne, Ã§ocuklarÄ±na yatakta sabah kahvaltÄ±sÄ± yaptÄ±rarak baÅŸlayan Lohez, kÄ±zÄ± Emme iÃ§in de gÃ¼zel bir sÃ¼rpriz hazÄ±rladÄ±. ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen Lenny Kravitz, Emme'ye yeni yaÅŸÄ±na Ã¶zel bir gitar dersi verdi.

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EVLÄ°LÄ°K UZUN SÃœRMEDÄ°

Jennifer Lopez ve ikizlerin babasÄ± Marc Anthony, 2004 yÄ±lÄ±nda evlendi. O dÃ¶nemde gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak nitelendirilen Jennifer Lopez ile Marc Anthony'nin evlilikleri, uzun sÃ¼rmedi. Ã‡ift. 2014 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±. O arada da ikizleri Max ve Emme dÃ¼nyaya geldi.

KALABALIK AÄ°LE

Lopez'in Ã§ocuklarÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z ve niÅŸanlÄ±sÄ± Alex Rodriguez ile birlikte yaÅŸÄ±yor. Onlara zaman zaman Rodriguez'in eski evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ± da eÅŸlik ediyor. Lopez, Marc Anthony ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœÃ‡ EVLÄ°LÄ°K YAPTI

Lopez, 1997 ile 98 arasÄ±nda Ojani Noa ile ilk evliliÄŸini yaptÄ±. Bu bir yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan 2001 ile 2003 arasÄ±nda da Chris Judd (yukarÄ±da) ile evli kaldÄ± Lopez. En uzun evliliÄŸini de Marc Anthony ile yapmÄ±ÅŸ oldu. Lopez'in Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk ve iliÅŸkisi de uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±.