Jennifer Lopez ile eski nişanlısı Alex Rodriguez'in "yat savaşları"

YAT SAVAŞLARI

Dört yıllık ilişkilerini geçtiğimiz nisan ayında sona erdiren Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in yolları çoktan ayrıldı fakat hala isimleri birlikte anılıyor. Her ikisi de Fransa'nın en gözde tatil yörelerinden St. Tropez'de tatil yapan Lopez ile Rodriguez'in mavi sulara açıldıkları yatlar karşılaştırılıyor şimdi de.





TATİLDE AYNI YERDELER

Jennifer Lopez, 52 yaşına 17 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldiği sevgilisi Ben Affleck ile birlikte çıktığı Fransa tatilinde girdi. Tıpkı eskiden olduğu giyi yine Bennifer adıyla anılan çift, Fransa'da, St. Tropez'de çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.



BENNIFER'IN KİRALADIĞI YAT BİR ADIM ÖNDE

JLo'nun eski nişanlısı Alex Rodriguez de aralarında bir ilişki olduğu ileri sürülen sunucu Melanie Collins ve bir grup arkadaşıyla birlikte yine St. Tropez'de çıktıkları yat turunda görüntülendi. Doğal olarak da eski nişanlıların hem yanlarındaki yeni kişiler hem de kiraladıkları yatlar gündemin ilk sıralarında yer aldı ve hemen mercek altına yatırıldı. Bu karşılaştırmadan çıkan sonuç ise Jennifer Lopez'in yat savaşlarında eski nişanlısı Alex Rodriguez'in bir adım önünde olduğu.





HAFTALIK KİRASI 300 BİN DOLAR

Yeni yaşına Valerie isimli yatta giren Jennifer Lopez gibi eski nişanlısı Alex Rodriguez de 46 yaşını kiraladığı yatta karşılamayı planlıyor. Rodriguez'in kiraladığı Ocean Parasite adlı bu yatın bir haftalık kiralama bedeli 300 bin dolar. Yatın satış fiyatı ise 31 milyon dolar.





12 KONUK VE 12 MÜRETTEBAT KAPASİTELİ

Rodriguez ile arkadaşlarının kiraladığı yatın, 12 kişinin gece konaklayabileceği altı tane odası bulunuyor. Yat aynı zamanda 12 mürettebat kapasiteli. Yatın bir ana suiti bulunuyor. Ayrıca güvertesinde bulunan kendine ait havuzu ve sunduğu eğlence imkanları da dikkat çekiyor. Alex Rodriguez'in tatil yaptığı Ocean Parasite adlı yatın, güvertesinde jakuzisi ve bir de spor salonu bulunuyor.

LOPEZ VE AFFLECK'İN KİRALADIĞI YAT 17 KONUK AĞIRLIYOR

Jennifer Lopez'in sevgilisi Ben Affleck ve bir grup arkadaşıyla birlikte yeni yaşını kutladığı Valerie adlı yat ise 17 konuk kapasiteli. Yatın mürettebat kapasitesi ise 27 kişi. Lopez ile Affleck'in, güvertesinde romantik anlarda yakalandığı Valerie şu anda 130 milyon dolara satışa çıkmış durumda.





SİNEMA SALONU DA VAR

Valerie'nin jimnastik ve masaj ve güzellik salonu bulunuyor. Altı güverte ve yedi yatak odası Lopez ile Affleck'in kiraladığı yatın sunduğu olanaklar arasında yer alıyor. Yatın güverteleri arasında asansor kullanılabiliyor. Valerie'nin üst güvertelerinde bir de sinema salonu bulunuyor.





EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Tatil yapmak için aynı yeri seçen Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, evliliğin eşiğinden dönmüştü. Önce haklarında çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan hatta bir ara samimi şekilde görüntülenen Rodriguez ile Lopez daha sonra yollarını ayırdıklarını resmi olarak duyurdu. Bu da 2021 yılının ilk bomba ayrılık haberi olarak hafızalarda yer etti. 2017 yılından beri birlikte olan ve iki yıl önce nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Lopez ile Rodriguez, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyurdular. JLo ve Alex Rodriguez, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtti.Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez yayınladıkları açıklamada: Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" diye belirtti.

AYRILIK İŞARETLERİ UZUN ZAMANDIR GÖRÜNÜR HALE GELMİŞTİ

US Weekly'ye göre Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılacağına dair işaretler uzun zamandır kendini gösteriyordu. Çiftin; birbirleriyle en son 1 Mart'ta görüştüklerini ileri sürdü dergi. JLo ile Rodriguez son olarak bu yılın şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı. Çift, Lopez'in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri ile Rodriguez'in eski eşinden olan kızlarıyla birlikte yaşıyordu. Bu ayrılık haberiyle ilgili olarak Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Bu ayrılığın temelinde çiftin uzun süredir yaşadığı bazı sorunlar olduğu ancak Madison LeCroy ile Alex Rodriguez'e ilişkin ortaya atılan iddiaların da son noktayı koyduğu ileri sürüldü. ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Ayrılık haberinin duyurulmasından önce, 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülmüştü. Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar da akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi. Lopez, online olarak konuk olduğu bir sohbet programında evlilik ile ilgili olarak şaşırtan sözler söylemişti. Önceki yıl haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama koronavirüs pandemisi nedeniyle töreni erteleyen Lopez ile Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi.O andan sonra da Jennifer Lopez, evlilik konusunda hep ağzı sıkı davrandı. Fakat katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.



'NİKAHSIZ YAŞAYABİLİRİZ'

Andy Cohen'in sunduğu programa konuk olan 51 yaşındaki Jennifer Rodriguez, nişanlısı 45 yaşındaki Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtti. Bu açıklamaları da akıllara 1983'ten bu yana birlikte olan ama hiç evlenmeyen Goldie Hawn ile Kurt Russell'ı örnek gösterdi. Lopez, Cohen'in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken "Evet, doğal olarak bu konuyu da konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki ikimiz de daha önce evlendik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?" JLO ÜÇ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte geçtiğimiz haziran ayında evlenmeyi planladıklarını ancak salgın yüzünden planlarını iptal ettiklerini belirterek "Bu gerçekten üzücü" diye konuştu.Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile evlendi. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı.



ÜNLÜ SEVGİLİLER

Lopez'in nişanlısı Alex Rodriguez aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Rodriguez, ayrılık açıklamasından bir süre önce Madison LeCroy ile kaçamak yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddialara karşılık olarak People dergisine konuşan Alex Rodriguez'e yakın bir kaynak "O Madison LeCroy ile hiç karşılaşmadı" diye konuştu. Öte yandan Madison LeCroy, Page Six ile yaptığı bir röportajda Rodriguez ile telefonda konuştuğunu bunun dışında aralarında başka hiçbir iletişim olmadığını savundu. LeCroy "Sadece bir tanışıklık" diye konuştu.



RODRIGUEZ SUSKUN KALDI

Bu arada ikilinin bir sosyal medya uygulaması üzerinden görüştüğü, birbirleriyle görüşmeseler de mesajlaştığı iddiaları da ortaya atıldı. Madison LeCroy, söz konusu iddiaların ortaya atıldığı programın çekimlerinin bir yıl önce yapıldığını ve yeni yayınlandığını da ekledi. LeCroy "Alex, nişanlısını hiç aldatmadı" dedi. Konu hakkında Rodriguez ve Lopez cephesinden hiçbir açıklama gelmedi.



DAHA ÖNCE DE ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından “Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor” açıklamasını yaptı. Üstelik Alex Rodriguez’in, Jennifer Lopez’i kendisinin eski karısı Jessica Sekely ile aldattığını belirten Canseco mesajların yazıldığı sırada Jennifer Lopez'in World of Dance adlı televizyon programını izlediğini yazdı. Hatta Conseco, bu iddiayı kanıtlamak için Rodriguez'i boks maçına da çağırdı. O dönem de Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bu konu hakkında yorum yapmadı.



'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.





HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu.





'HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞI'

Daha önce üç kez evlenip boşanan Lopez, Ben Affleck ile ayrılığını "Hayatımın ilk gerçek kalp kırıklığıydı" diye anlatmıştı. Görünüşe göre Lopez ve Affleck, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı. Önce Affleck, sık sık Lopez'in evine girerken görüntülendi. Sonra da onu Montana'daki tatil evine götürdü.

