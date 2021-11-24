Jennifer Lopez evliliğe hazır olduğunu böyle gözler önüne seriyor: Sahneye bile gelinlikle çıktı, kaderleri yıldızlarda yazılı

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'EVLENECEKLER' İDDİASI

52 yaşındaki iki çocuk annesi Lopez, 2002 ile 2004 arasında romantik bir ilişki yaşayıp nişanlandığı sonra da ayrıldığı Ben Affleck ile yıllar sonra aşk tazeledi. Bu sürede başından, Marc Anthony ile yaptığı bir evlilik ve Alex Rodriguez ile bir nişanlılık geçen Lopez, tam 14 yıl sonra ayrıldığında çok acı çektiği eski nişanlısı Ben Affleck ile tekrar bir araya geldi. İlk ayrılığında da ne kadar üzüldüğünü anılarını içeren True Love adlı kitapta "kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diyerek ifade etmişti yıldız. Şimdi ise iddialara göre Jennifer Lopez ile Ben Affleck, evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

HAYRANLARI HEYECANLA BEKLİYOR

Ünlü çifti dikkatlice izleyenlere göre tıpkı eskisi gibi Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yakın zamanda evleneceklerinin sinyalini de zaten başından beri veriyorlar. Gelin bu değerlendirmelerin ışığında çiftin geleceğine dair yapılan yorumlara bir bakalım.

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SAHNEDE GELİNLİK GİYDİ

Amerikan Müzik Ödülleri'ne sahnede giydiği beyaz tül elbiseyle damgasını vurdu Jennifer Lopez. O gece sahne şovuna önce siyah bir elbiseyle başladı. Sonra da onu üzerinden çıkarıp beyaz tül bir elbiseyle kaldı. Elbiseyi tamamlayan duvağı da daha sonra sahneden seyircilere fırlattı. Lopez, önemli rollerini Owen Wilson ile paylaştığı Marry Me (Evlen Benimle) adlı filmden bir şarkı seslendirdi o kıyafetle. Her ne kadar filmin konseptine uygun giyinmiş olsa da Lopez'in bu kıyafet seçimi, ileri sürülenlere göre yıldız için bir "gelinlik" alıştırmasıydı. Bu konuda verilen örnek sadece bu elbise değil.

AŞKIN YENİDEN DOĞUŞU

Çift, 14 yıl aradan sonra bir araya geldiklerinde ilk kırmızı halı görünümlerini de bu yıl Venedik Film Festivali'nde sergiledi. Lopez ve Affleck, ilk kez el ele objektifler karşısına geçip uzun uzun poz verdiler. İşte o gün de Lopez, yine beyaz bir elbise giymişti. Lopez'e yakın bir kaynak bu konuda da şunları söyledi: "Jennifer, Ben ile kırmızı halıya çıkacağı ilk etkinlik için kesinlikle beyaz bir elbise giymek istedi. Beyaz, yeni başlangıçları, yeniden doğuşu simgeliyor. Ayrıca Jennifen çevresindeki herkese bunun Ben ile ilişkisinin yeniden doğuşunun bir simgesi olduğunu da söyledi."

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MİLYON DOLARLIK YÜZÜK

Aslında Ben Affleck, ilişkilerinin ilk "bölümünde" Lopez'e evlilik teklifi yapmış hatta o zamanki değeri 1.2 milyon dolar olan bir yüzük hediye etmişti. Bu arada bu yüzüğün şimdiki değerinin 12 milyon dolar olduğunu da hatırlatalım. Çift, aslında 2003 yılında evlenmeyi planlamıştı. Fakat, "medyanın aşırı ilgisini" öne sürerek düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Fakat işin bu noktasında ilginç bir ayrıntıyı da hatırlatalım: Jennifer Lopez, o dönemde Affleck'in kendisine verdiği o yüzüğü hiç atmadı, elden çıkarmadı. İşte bu da çiftin yakın zamanda evlenmeyi planladığının bir işareti bu iddiaları öne sürenlere göre.

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BAKIŞLARI ELE VERİYOR

Bennifer'dan evlilik haberi bekleyenlere göre çift birbirlerine gerçekten aşık. Bunun en önemli kanıtı da birbirlerine yönelttikleri bakışları. Üstelik etraflarında kameralar olmadığını sandıkları zamanlarda bile! Onların birbirlerine bakışlarını değerlendiren vücut dili uzmanı Judi James'in bu konudaki sözlerine bir kulak verelim: " Bu bakışlar, bir çift arasındaki sevgiyi ve şefkati gösteren en açıklayıcı vücut dili özelliklerinden biridir. "

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ÇOCUKLARI DA BERABER

Ben Affleck, Lopez'den ayrıldıktan bir süre sonra Jennifer Garner ile evlendi. Çift, bu süreç içinde üç çocuk sahibi oldu. Fakat Affleck'in adı çocuklarının dadısıyla kaçamak yaptığı iddialarına karışınca çift boşandı. Ojani Noa ve Chris Judd ile yaptığı ilk iki evliliğinde çocuk sahibi olmayan Lopez, Marc Anthony'den ise ikiz çocuk dünyaya getirdi. İşte Affleck ve JLo'nun çocukları son dönemde sık sık ünlü çiftle ve birbirleriyle bir araya geliyor. İki ünlünün çocuklarını böyle yakınlaştırması ise Bennifer'dan gelen evlilik sinyali olarak yorumlanıyor.

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KİMSE ŞAŞIRMAYACAK

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, gerçekten evlenecek mi bunu zaman gösterecek. Ama bu yapılan yorumlara ve iddialara göre çiftten böyle bir haber gelirse kimse şaşırmayacak.

KADERLERİ YILDIZLARDA YAZILI

Bu arada, daha onlar aşklarını tazelemeden aylar önce çiftin yeniden bir araya geleceğini ileri süren ve Mystic Meg olarak tanınan astrolog Margaret Anne Lake'e göre Affleck ile Lopez'in kaderi de "yıldızlarda yazılı." Mystic Meg'e göre hem 24 Temmuz doğumlu Jennifer Lopez hem de 15 Ağustos doğumlu Ben Affleck, Aslan burcu. Bu da her ikisinin de tutkulu ve romantik olduğunu gösteriyor. Her ne kadar zaman zaman egoları yüzünden birbirlerine karşı kılıçlar çekilse de birbirleriyle aynı değerleri paylaşır ve birbirlerine destek olurlar Mystic Meg'e göre. Ünlü astrolog, geçen yıl 2021 içinde Aslan burcu kişilerin eski aşklarına geri dönebileceğini ileri sürmüştü. En azından Affleck ve Lopez ile ilgili olarak bu öngörüsü doğru çıktı. Yani bir başka deyişle Lopez ile Affleck'in "kaderleri yıldızlarda yazılı."

TATİL FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Geçmişte olduğu gibi yeniden Bennifer adıyla anılmaya başlayan çift, geçen yaza da damgasını vurdu. Hatta aşklarının "reklam" olduğunu ileri sürenlerle "gerçek aşk" diye niteleyenler arasında sosyal medyada bazı tartışmalar da yaşandı. İtalya'nın Nerano kentinde yat gezisinde görüntülenen Bennifer'ın gözü birbirlerinden başkasını görmedi. Lopez ile Affleck'in bu aşk gösterileri bazılarını rahatsız etti ve "halkla ilişkiler faaliyeti" ya da "reklam" olarak adlandırılmaya başlandı. Birçok kişi, peşlerinde bir paparazzi ordusu bulunduğunu bilmelerine rağmen halk içinde bu şekilde davranan Lopez ile Affleck'in ilişkisinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ileri sürmeye başladı.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

JLo ve Ben Affleck'in, özellikle de Fransa ve İtalya'da geçirdikleri bu tatilde gözler önüne serdiği davranışlar bazı hayranları tarafından "aşk işte", "aradan geçen yıllarda birbirlerini gerçekten özlemişler" ya da "her hareketlerinin görüntülenmesi onların suçu değil, paparazziler rahat bırakmıyor" sözleriyle yorumlandı. Ama sosyal medya platformlarına bakılırsa Lopez ve Affleck'in bütün hayranları aynı fikirde değil. Özellikle de St Tropez'de ardından da İtalya'da çıktıkları yat gezisinden yansıyan fotoğrafları JLo ile Ben Affleck'in aşkının epeyce reklam içerdiği yorumlarına yol açtı. Bazı hayranları bu durumun abartılı olduğunu çiftin yaptığının "para için reklam peşinde koşmak" olduğunu ileri sürdü. Lopez ile Affleck hakkında bu doğrultuda görüş bildiren bir hayranları "Şu anda çok mutlu görünüyorlar. Ama bir yandan da bütün bunların sadece bir gösteri ve para getirmesi için yapıldığını düşünmeden edemiyorum" diye görüşünü belirtti.

'REKLAM AŞKI' ELEŞTİRİLERİ

Bir başka sosyal medya kullanıcısı da Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in birer yetişkin gibi davranmadığını savundu. Üstelik böyle düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Bazı kişiler Lopez ile Affleck'in aşk fotoğrafları hakkındaki görüşlerini "Hepsi kameralar için. Ne kadar acıklı" sözleriyle ifade etti.

'BİR GÜN İNSANI NE KADAR DA DEĞİŞTİRİYOR'

Bu arada Lopez ile Affleck'in aşkının gerçek olduğunu savunanlar olduğu kadar ortada bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergeleri olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu kişiler de sosyal medyada ve çiftle ilgili haberlerin aldığı haber sitelerinde birbirleriyle yazılı tartışmaya girdi. Bunlardan birinde bir okur JLo ile Ben Affleck'in mutlu göründüğünü belirterek "Bir gün insanı ne kadar da değiştiriyor" derken ona yanıt veren bir diğeri de "Halkla ilişkiler görevlileri onlara gülümsemelerini önermiştir" diye yanıt verdi.

'ONLAR BİRBİRLERİNE GERÇEKTEN AŞIK'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı " Toplum içinde böyle davranarak okula giden çocuklar gibi görünüyorlar. Özellikle Jennifer'in ailesi için ne kadar utanç verici" yazdı. Aynı fikirde olmayan bir diğeri de ona "Onlar birbirlerine aşık, bırak da öyle davransınlar" diye yanıt verdi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in kameralara takılan bu aşk görüntülerine bir başka yorum da çiftin aşk gösterilerini bu kadar gözler önüne sermeleri nedeniyle daha çok sayıda insanın tüm bunların bir gösteri olduğuna inanmasına yol açtığını savundu.