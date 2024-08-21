Daha boşanmadan yeni kısmet çıktı: Keşke daha uzun bir ilişki yaşasak!

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Önce birlikte yaşamak ve yaşlanmak için satın aldıkları malikane satışa çıktı. Ardından çiftin boşanma hazırlıkları yaptığı duyuldu. Tek iş boşanma davasının açılmasına kalmıştı.

Bir süre devam eden sessizliğin ardından o da oldu.

54 yaşındaki Jennifer Lopez, 52 yaşındaki kocası Ben Affleck'e boşanma davası açtı. Hem de iki yıl önce gösterişli bir törenle evlendikleri düğünün yıl dönümü olan 20 Ağustos'ta.

Bir evlilik anlaşması da yapmadıkları artık bilindiğine göre ünlü çifti büyük olasılıkla sahip oldukları maddi varlıkların bölüşümü sırasında yeni bir savaş bekliyor.

Elbette boşanma dosyalarında bu konuda herhangi bir madde yer almıyorsa!

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İKİSİ DE EPEYDİR KENDİ HAYATLARINI YAŞIYOR

Zaten daha önceden kendine yeni bir ev satın alıp bekar hayatına başlayan Ben Affleck sık sık eski eşi Jennifer Garner ve ondan dünyaya gelen üç çocuğuyla görüşüyor. Üstelik o anlarda da yüzü gülüyor Affleck'in.

Jennifer Lopez de bir süreden beri kendi hayatını yaşıyor...

Önce Marc Anthony'den dünyaya gelen çocuklarını yanına alıp güzel bir Avrupa tatiline çıktı. Sonra da evine döndüğünde bir dizi törenle yeni yaşını kutladı. Tabii ki o sırada yanında Ben Affleck yoktu.

İşin bundan sonrası ise belli.

Çift boşanacak ve büyük olasılıkla hayatlarına başkaları girecek zaman içinde.

Özetle hem Lopez hem de Affleck, özel hayatlarıyla gündemde kalmayı sürdürecek. Birçok aşk söylentisinin de merkezinde yer alacaklar elbette.

DÖRT GÖZLE ONUN RESMEN BOŞANMASINI BEKLİYOR

Hatta daha boşanma davası başlamadan Lopez ile ilgili böyle bir söylenti ortada dolaşmaya başladı bile. Henüz ortada bir aşk yok ama söylentisi başladı ve dalgaları da yayılıyor.

İddialara göre gösteri dünyasının bir ünlüsü, Jennifer Lopez'in boşanmasını dört gözle bekliyor. Kalbi boş ve Lopez ile romantik ilişki yaşamaya dünden hazır.

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Bu ünlünün kim olduğuna gelirsek: Daha önce Lopez ile bazı ortak çalışmalar yapan hatta kısa bir flörk de yaşayan Drake'in ta kendisi.





'LOPEZ İLE AŞK YAŞAMANIN HAYALİNİ KURUYOR

In Touch'a konuşan bir kaynağa göre tam adı Aubrey Drake Graham olan 37 yaşındaki müzisyen, kocasından resmen boşanmak üzere olan Lopez ile aşk yaşamayı umuyor.

Aynı kaynak bu konudaki iddiasını dile getirdikten sonra şunları söyledi: "Tabii ki Drake, Jennifer hala evliyken gidip onunla flört etmeyi düşünmüyor" diye de ekledi.

Drake, bu konuda bir adım atmak için Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in resmen boşanmasını bekleyecek bu söylentilere göre.

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Söz konusu kaynak "Drake asla çizgiyi geçmez. Fakat Ben Affleck'ten resmen boşandıktan sonra onunla iyi vakit geçirmek için hazır olacaktır" dedi.

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez ile Drake, 2016 yılında kısa bir birliktelik yaşadılar. In Touch'a konuşan kaynağa göre Drake bu kısa ilişkide çok mutlu oldu.

BU KEZ DAHA UZUN BİR İLİŞKİ UMUYOR

Dergiye konuşan kaynağın bu konudaki sözleri şöyle: "Drake, o zamanlar daha fazlası için Jennifer'ı hiç zorlamadı. Ama herkes onunla ciddi ve daha uzun bir ilişki yaşamayı çok istediğini biliyor."

Tabii ki neler olacağı şu an için belli değil. Ama Jennifer Lopez'in de bu ilgiden habersiz olmadığı konuşuluyor. İleri sürülenlere göre Drake, ona olan ilgisi konusunda Lopez'e yeterince ipucu bıraktı.

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Bunların yanı sıra Jennifer Lopez'in de yeni bir ilişkiye başlamak için Ben Affleck'ten resmen boşanmayı beklediği ileri sürülüyor. Bu durumda zaten Drake dışında ona yanaşmak isteyen başkaları da olacaktır. Kaynaklar bu konuda "Jennifer gibi birinin yalnız kalacağı düşünülemez bile" diye konuşuyor.

Gözden Kaçmasın Evlilikleri iki yıl dayanabildi: Jennifer Lopez ile Ben Affleck boşanıyor Haberi görüntüle

LOPEZ'İN AŞK DEFTERİNDEN SAYFALAR

İşin aslı da bu zaten. Lopez, gösteri dünyasında şöhrete ulaştığından beri hiç uzun süre yalnız kalmadı. Aşk hayatı da kariyeri kadar hareketli oldu.

Bu konuda aradığı mutlak huzuru ve mutluluğu bulamadı henüz. Ama yine ileri sürülenlere göre Lopez de aşktan umudunu kesmiş değil.

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Durum böyleyken gösteri dünyasında JLo olarak tanınan ünlü yıldızın hayatına giren, aşk yaşadığı kimileriyle evlendiği isimleri bir hatırlayalım istedik... İşte Jennifer Lopez'in aşk defterinden sayfalar..

İLK EVLİLİĞİ YAPTIĞI ESKİ KOCASI O DÖNEMDE GARSONDU

Lopez ilk büyük çıkışını da genç yaşında trajik şekilde ölen şarkıcı Selena'yı canlandırdığı aynı adlı yapımla gerçekleştirdi: O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. O yıl aynı zamanda ilk kocası Ojani Noa ile evlendiği yıldı.

Yıllar sonra Ojani'nin o dönemi "Tamamen aşıktık, deli gibi aşıktık" diye tanımlasa da evlilik sadece 11 ay sürdü. Bunda da aralarına giren kıskançlık duygusunun büyük etkisi oldu.

Bu arada Lopez ile tanıştığında ilk kocası Ojani'nin Miami'deki bir Küba restoranında garson olduğunu hatırlatalım. Noa sonradan aktör ve yapımcı olarak adını duyurdu.

Boşanmanın ardından Noa'nın ilişkisi hakkında bir kitap yazmanın yanı sıra yıldızın özel görüntülerini yayınlamayı planlamıştı. Ama Jennifer Lopez bunu yasal yollardan engelledi.

Noa'nın anlattığına göre Lopez'in kendisinden sonraki sevgilisi Sean Diddy Combs ile görüşmeye başlaması onun da kıskançlığa sürüklenmesine neden oldu.

Lopez'in Noa ile evliliği kıskançlık nedeniyle bitti ama bir süre sonra bunun boşuna olmadığı da ortaya çıktı.

Jennifer Lopez, iki yıl boyunca şu sıralarda eski nişanlısı Cassie'ye şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Sean Diddy Combs ile aşk yaşadı. Hatta, Grammy tarihine geçtiği o yeşil elbiseyi giyip törene gittiğinde de yanında Combs vardı.

Ama o ilişkisinde de mutluluğu bulamadı Lopez. Sonradan verdiği bir röportajında "Onun beni aldattığını biliyordum. Hayatımda bana sadık olmayan biriyle yaşadığım ilk birliktelikti" diye anlattı o dönemi.

Ama ayrılığın ardından Sean Diddy Combs onun hakkında bazı ilginç sözler sarf etti: "Bazı ünlü kadınlarla flört ettim. Ama Jennifer onlar arasında en harika olanlardan biriydi."

ARDINDAN İKİNCİ EVLİLİK GELDİ

Jennifer Lopez, Combs ile yollarını ayırdıktan sonra Love Don't Cost a Thing adlı şarkısının video klibinde Cris Judd ile tanıştı. Kısa bir ilişkinin ardından aynı yıl evlendiler. Ama bu evlilik de öyle uzun sürmedi

Cris Judd sonradan Lopez ile evlilikleri hakkında "Evliliğin başarılı olması için hiç çaba sarf etmedi" diye konuştu.

Sonra da şunları söyledi: "Size Jennifer'ın ilişkilerinin neden yürümediğini anlatamam. Ama sanırım bu uğurda çaba gösterip göstermemenizle ilgili bir durum bu. Evlilik için imza attığınızda öylece yürüyüp gidemezsiniz."

SONRA İKİZLERİNİN BABASI İLE EVLENDİ

Jennifer Lopez evliliklerinden birini de ünlü şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten Emme ve Max adında ikizleri dünyaya geldi. Ama yine ilişkileri yürümedi. Çift, 2014 yılında boşandı.

Büyük olasılıkla çocukları olduğu için aralarına büyük bir savaş girmedi boşandıktan sonra. Hala zaman zaman Max ve Emme hatırına bir araya geliyorlar.

Lopez hakkında eski eşi Marc Anthony güzel sözler sarf etti ayrıldıktan sonra: " Odaya ilk giren ve son ayrılan kişi hep o olurdu. O zamana kadar gördüğüm en çalışkan kişi oydu. O zamanlar durum benim için bunun tam tersiydi. Jennifer'dan çok şey öğrendim."

18 YAŞ GENÇ DANSÇISIYLA AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Jennifer Lopez, 2011 yılında kendisinden 18 yaş daha genç olan dansçısı Casper Smart ile yaşadığı ilişkiyle manşetlere çıktı. Ayrılığın ardından Smart, olayın bu raddeye gelmesinin nedeninin kendisi olduğunu söyledi.

O dönemi "Çok gençtim ve bencildim" diye anlattı Casper Smart. "Çocukları olan bir kadınla ilişkiye hazır olduğumu sanıyordum. Ben 23 ya da 24 yaşındaydım. O 42 yaşındaydı ve iki çocuğu vardı. Bir yıl boyunca her günü birlikte geçirdik" sözleriyle hatırladı Smart.

Casper Smart'a göre her ikisinin de bekar olduğu o dönemde birlikte güzel vakit geçirmeye çalıştılar. Aralarında bir kimya vardı ama daha fazlasını beklemediklerini sözlerine ekledi Smart.

'ONUNLA TANIŞTIĞIM GÜN HAYATIMIN EN ŞANSLI GÜNÜYDÜ'

Jennifer Lopez'in gönül defterine adını yazdıranlardan biri de eski nişanlısı Alex Rodriguez. Aslında ilk olarak 2005 yılında tanıştılar ama romantik ilişki yaşamaları 2017 yılında oldu.

Rodriguez "Onunla tanıştığım gün hayatımın en şanslı günüydü" diye tanımladı yıllar sonra.

Rodriguez de tıpkı Anthony gibi Lopez'in çok çalışkan bir insan olduğunu söyledi. İkili evlilik kararı aldı ama bunu uygulayamadan ayrıldılar. Sonra da Lopez yıllar önceki nişanlısı Ben Affleck'e döndü ve onunla evlendi.

Alex Rodriguez, eski aşkı Lopez ile ilgili olarak "Beş yıl boyunca inanılmaz bir hayatımız oldu. Kızlarımla birlikte ondan çok şey öğrendik" diye konuştu.