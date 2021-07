Jennifer Lopez çatıya tırmandı: Yeni aşk yuvası arıyor

ÇATIYA TIRMANDI

Bel Air'deki bir inşaata giden JLo, bir ara merdivene tırmanarak çatıya çıktı. Rahat, spor kıyafetleri giyen Lopez, çatıda görevlilerle birlikte inşaatın gidişatını inceledi. Jennifer Lopez, uzun süre çatıda kaldıktan sonra merdivenlerden inerek alt katlarda incelemelerini sürdürdü.





HER DETAYI İNCELEDİ, SORULAR SORDU

Tıpkı yıllar önce olduğu gibi Bennifer olarak anılan çift, bir süredir kendilerine geniş ve her tür olanağa sahip yeni bir ev arıyor. Lopez ve Affleck, özellikle de son haftalarda Bel Air bölgesindeki lüks malikaneleri ya da henüz inşaatı tamamlanmamış mülkleri gezerken görüntülendi.





KALABALIK AİLEYE UYGUN OLMALI

Çiftin yeni satın alacağı evin lüks ayrıntıların yanı sıra kalabalık bir aile için de uygun olması gerekiyor. Lopez'in iki çocuğu sürekli onunla birlikte yaşıyor. Zaman zaman Affleck'in üç çocuğunun da aralarına katılacağı düşünülürse çift, oldukça geniş bir malikane bulmak zorunda.





JLO, EMLAK YATIRIMI YAPIYOR

Marc Anthony ile yaptığı evlilikten biri kız diğeri erkek Max ve Emme adında ikizleri bulunan Jennifer Lopez, emlak portföyünün zenginliğiyle de biliniyor. Lopez'in, New York ve Los Angeles ağırlıklı olmak üzere çok sayıda lüks mülkü bulunuyor.





BURADA AŞK TAZELEDİLER

Lopez ve Affleck, aşklarına yeniden başladıkları ilk dönemde Miami'de lüks bir malikane kiralayıp orada baş başa vakit geçirmişti. Lopez ve Affleck'in, geçen haziran ayında kaldığı bu lüks malikanenin sahibi mücevher tasarımcısı Paul Morelli. Bennifer çiftinin, değeri yaklaşık 18 milyon dolar olan bu malikaneye kaldıkları süre için yüklü miktarda kira ödediği belirtiliyor.





BU RIHTIM EVİ KİMDE KALDI?

Jennifer Lopez, eski nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikteyken de Miami'de 33 milyon dolara bir rıhtım evi satın almıştı. 10 yatak odalı ve 12 banyolu evin, çift nişanı bozduktan sonra hangisinde kaldığı ise bilinmiyor.



HERKES ONLARI KONUŞUYOR

Ünlüler dünyasında son günlerin gündemdeki ikilisi Jennifer Lopez ile Ben Affleck. Nasıl olmasınlar ki? Yıllar önce nişanlanıp ayrılan çiftin hayatlarına sonradan başkaları girdi. Hatta her ikisi de uzun süren evlilikler yaşadı. Ama döndüler, dolaştılar tekrar birbirlerini buldular.



'BENNIFER' KALDIĞI YERDEN DEVAM

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.



HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu.



ÖNCE YALANLAYIP SONRA AÇIKLAMA YAPTILAR

Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı. Hatta çift, nişanlandı. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerini önce yalanlasalar da sonradan bunu doğrulayan bir açıklama yaptılar.





'HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞI'

Daha önce üç kez evlenip boşanan Lopez, Ben Affleck ile ayrılığını "Hayatımın ilk gerçek kalp kırıklığıydı" diye anlatmıştı. Görünüşe göre Lopez ve Affleck, aşklarına bir şans daha verme kararı aldı. Önce Affleck, sık sık Lopez'in evine girerken görüntülendi. Sonra da onu Montana'daki tatil evine götürdü. Çift, şimdi de birlikte yaşayabilecekleri bir yeri malikane arayışında.





