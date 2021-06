Jennifer Lawrence'ın kıyafet tercihi olay oldu: Elbise dar geldi

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

2013 yılında Umut Işığım (Silver Lining Playbook) adlı filmdeki performansıyla Oscar ödülü kazanan Jennifer Lawrence, eşi Cooke Maroney ile New Orleans'ta objektiflere takıldı. 2019 yılından bu yana evli olan çift, genellikle kentin sokaklarında fazla dikkat çekmeden geziyor. Fakat bu kez paparazziler onları her zamankinden daha fazla takip etti.





MÜZEYE GİTTİLER

30 yaşındaki Jennifer Lawrence ile 34 yaşındaki Cookey Marone, New Orleans Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Bir süre müzenin kapısı önündeki merdivenlerde durup sohbet eden çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Şakalaşıp birbirlerine gülümseyen Lawrence ile Maroney, zaman zaman da romantik anlar yaşadı.



SARI YAZLIK ELBİSE

Bu arada Jennifer Lawrence'ın giydiği sarı yazlık elbise de hayranları arasındaki tartışmaların odağı oldu. Boydan boya düğmeli sarı bir elbise giyen Jennifer Lawrence, görünümünü de yazlık terliklerle tamamladı. Güzel oyuncunun siyah çantasını ise zaman zaman kocası Cooke Maroney taşıdı.



TARTIŞMA KONUSU OLDU

Jennifer Lawrence'ın elbisesinin sosyal medyada bu kadar eleştirilmesinin nedeni ise karantina döneminde biraz kilo almasına rağmen bedenine çok da uymayan sarı elbisesi. Bazı hayranları sosyal medyada Jennifer Lawrence'ın kendisine daha uygun bir kıyafet seçmesi gerektiğini ileri sürdü.





HAMİLELİK SÖYLENTİSİ

Bu görüşteki kişiler "Jennifer, artık daha büyük beden elbise seçmenin zamanı geldi" diye seslendi ünlü oyuncuya. Aslında bu görüntünün nedeninin hamilelik olduğunu ileri sürenler de oldu. Bu gruptaki hayranları çiftin, yakında bir bebek haberi vereceğini ileri sürdü.





GAYET NORMAL VE GÜZEL

Buna karşıt olarak Jennifer Lawrence'ın gayet doğal ve güzel göründüğünü savunanlar da oldu. Bu gruptaki hayranları da Jennifer Lawrence'ın görüntüsünü "Karantinadan yeni çıktık, bu süreçte hangimiz kilo almadık ki?" diye görüşünü bildirdi. Hayranları Jennifer Lawrence'ın da normal bir kadın olduğunu ve bütün normal kadınlar gibi göründüğünü belirttiler.





SON DÖNEMİN EN YETENEKLİ OYUNCULARINDAN

1990 doğumlu Jennifer Lawrence, Hollywood'un son dönemde en çok öne çıkan genç kuşak kadın oyuncularından biri. Oynadığı filmler dünya çapında 5. 5 milyon dolar hasılat elde eden Lawrence, 2015 ile 16 arasında dünyanın en çok kazanan kadın oyuncusuydu. Lawrence 2013 yılında Time dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Lawrence, Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve SAG ödülü sahibi aynı zamanda.





14 YAŞINDA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİ

Oyuncu olmaya 14 yaşında karar veren Jennifer Lawrence, ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurdu. Bazı yapımlarda küçük roller üstlendikten sonra Charlize Theron ve Kim Basinger'ın başrolünü paylaştığı The Burning Plain'de dikkatleri üzerine çekti. Bu filmdeki performansıyla Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü aldı.



GİŞE GETİREN FİLMLERDE OYNADI

Bunun ardından kamera karşısına geçtiği Winter's Bone ise onun için kariyer anlamında bir dönüm noktası oldu. Sundance Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Lawrence, kadın oyuncu Oscar'ına da aday gösterildi. Silver Lining Playbook ile Oscar kazanan Lawrence, X Men First Class ve Açlık Oyunları gibi yapımlarda da oynadı.





ÖZEL HAYATI DA MERAK KONUSU OLDU

Lawrence, bir süre Nicolas Hault ile yaşadığı romantik ilişkiyle gündeme geliyordu. X-Men: Birinci Sınıf filminde rol aldıktan sonra Nicholas Hoult ile çıkmaya başladı. Ancak Ocak 2013'te ilişkilerini sonlandırdılar. Temmuz 2013'te X-Men: Geçmiş Günler Gelecek filminde birlikte rol aldıktan sonra yeniden ilişkilerine devam ettiler. Çift, kaynakların belirttiğine göre farklı çalışma programlarından dolayı Ağustos 2014'te kesin olarak ayrıldı.





ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZDI

Jennifer Lawrence, 2014 yılında çıplak pozlarının internete sızmasıyla da gündeme gelmişti. Lawrence, o dönemde Vanity Fair dergisine verdiği demeçte bu durumu "tecavüz" olarak nitelendirdi. Sonra da bu konudaki görüşünü "O fotoğraflara bakan herkes bir cinsel saldırıyı ebedileştiriyor. Utanç duymalılar. Çılgına dönmek istemiyorum ama aynı zamanda düşünüyorum, insanlara çıplak vücuduma bakabileceklerini söylemedim" sözleriyle ifade etti.

