Jennifer Garner'ın ilginç güzellik sırrı: Aynaya daha az bakın

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GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Affleck ile yaptığı ve ihanet nedeniyle biten 10 yıllık evliliğinden üç çocuk sahibi olan Jennifer Garner, hayranlarıyla güzellik sırlarını paylaştı. Garner'ın en önemli mesajı ise son derece çarpıcı: "Aynaya daha az bakın."

ESTETİK KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

Bazı yaşıtlarına göre daha iyi görünen cildiyle de dikkat çeken Jennifer Garner, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hemcinslerine tavsiyelerde bulundu. Başta Hollywood ünlüleri olmak üzere milyonlarca kadının genç ve güzel görünmek için başvurduğu dolgular ve diğer estetik müdahaleler konusunda herkesi dikkatli olmaya çağırdı Garner.

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"Yüzünüze herhangi bir şey enjekte ettirmeden önce dikkatli olun" diyen Jennifer Garner sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim tavsiyem aynaya daha az bakmak olur."

'37 YAŞINA GELDİM DİYE HEMEN YÜZÜNÜZE MÜDAHALE YAPTIRMAYIN'

Garner hemcinslerine, yüzlerine herhangi bir dolgu maddesi enjekte ettirmeden önce mümkün olduğu kadar uzun süre beklemelerini önerdi. "Sakın artık 37 yaşında olduğunuzu ve yüzünüze bir şeyler yaptırmanız gerektiğini düşünmeyin" diyerek görüşlerini ifade etti.

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'AYNAYA DAHA AZ BAKIN'

Jennifer Garner'ın vurguladığı diğer bir nokta ise insanların, dış görünüşlerine daha az takıntılı olması gerektiği. Onun önerisi, bunun yerine enerjilerini farklı amaçlara yöneltmeleri. Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynaya daha az bakın, daha az takıntı yapın. Bunun yerine dünyanın geri kalanına bir bakın ve zamanınızı ne için kullanabileceğinizi görmeye çalışın."

'MUTLULUĞA GİDEN YOL BU DEĞİL'

Garner'ın eklediği bir başka ayrıntı ise cilt ve saç bakımına gereken özeni gösteren kişilerin zaten güzel görüneceği. Böylece başka müdahalelere gerek kalmayacağını belirtti oyuncu. Garner "yaşlanmaya karşı kullanılan ürünlerin ve estetik müdahalelerin mutluluğa giden yol olmadığını da" sözlerine ekledi.

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BOTOKS YAPTIRDI AMA MEMNUN KALMADI

Jennifer Garner, 2020 yılında verdiği bir başka röportajda yüzüne botoks yaptırdığını ama sonuçtan memnun olmadığını söylemişti. Oyuncu "Donmuş bir yüz istemiyorum" diyerek bu konudaki tercihini dile getirmişti.

Jennifer Garner, 2015 yılında o dönemde evli olduğu Ben Affleck ile boşanmasıyla magazin basınının manşetlerinde yer alıyordu. İddialara göre Affleck, 2005 yılında evlendiği eşini çocuklarının dadısıyla aldattı. Buna rağmen evliliklerine bir şans daha vermek isteyen çift, sonunda yollarını ayırdı.

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Affleck, geçen yıl Garner ile evliliği hakkında söyledikleriyle hayranları da dahil çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti. Howard Stern'in programına konuk olan Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum." Affleck, 2018'de resmi olarak Jennifer Garner'dan boşanmış ve ardından kötü alışkanlığından kurtulmak için tedavi olmaya başlamıştı.

'İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM'

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

'İKİMİZ DE ÇABALADIK, ÇABALADIK, ÇABALADIK'

Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini.

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EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDEN BİR GÜN SONRA KARARI AÇIKLADILAR

2005 yılında evlenen Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın, 16 yaşında Violet Anne, 13 yaşında Seraphina Rose Elizabeth ve 10 yaşında Samuel adında ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Bir dönem Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Ben Affleck ile Jennifer Garner, 2015'te, evlilik yıldönümlerinden bir gün sonra yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Jennifer Garner ile ayrılık sürecinde Affleck'in, çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile eşini aldattığı iddiaları basına yansımıştı. Hatta çiftin ayrılığı konusunda bardağı taşıran son damlanın da bu olay olduğu öne sürülenler arasındaydı. Affleck, Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce adı kısa süreli aşk ilişkilerine karıştı. Fakat eski nişanlısı JLo'ya dönmesi ise kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.





