Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in hayranlarının soluğu kesildi: O arkadaki adam Brad mi?

O PAYLAŞIM OLAY OLDU

Her ne kadar her ikisi de bunu yalanlasa da bazı özel projelerde tekrar bir araya gelmeleri bu dür iddiaların tekrar tekrar ortaya atılmasına neden oldu. Jennifer Aniston'ın son Instagram paylaşımı da bu söylentileri iyice alevlendirdi. Aniston, önceki gün Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaptı. Jennifer Aniston, yanında köpeği Clyde'ın da bulunduğu bir selfie paylaştı. İşte o pozda arka planda kanepede yatan ve bir erkek olduğu düşünülen kişi, bir zamanlar Brennifer adıyla anılan çiftin yeniden bir araya geldiği söylentilerinin tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Birçok kişi, giyim tarzından da yola çıkarak arkadaki erkeğin Brad Pitt olduğunu ileri sürdü. Hatta sosyal medyada bu konuda anketler bile yapıldı.

Bir dedikodu sitesi Instagram sayfasında Aniston'un bu paylaşımına yer vererek "bunun Brad olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u o kişinin Brad olduğunu savunurken, yüzde 51 de bir başkası olduğu yolunda görüş bildirdi.

YENİ İDDİALAR

Evlilikleri çoktan bitse de onlar başka hayatlar yaşasa da Brad Pitt ile Jennifer Aniston, hala gösteri dünyasının gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyor. Geçen yıl SAG ödülleri gecesinde sergiledikleri yakınlıkla, eskisinden daha fazla ilgi odağı olan çift, bu kez de ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

JANE PITT'İN EN BÜYÜK HAYALİ

ABD basınına yansıyan iddialara göre Brad Pitt'in annesi Jane, oğlunun eski geliniyle yeniden evlenmesini istiyor. 1998 yılında tanışan bir yıl sonra nişanlanan 2000'de de evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, beş yıl sonra boşandı. Bunun nedeni de Pitt'in hayatına, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'nin girmesiydi.

EN ÜNLÜ AŞK ÜÇGENİ

Aniston ile evliyken Jolie ile aşk yaşamaya başlayan Brad Pitt, bu kararıyla herkesi şoke etti. Her iki çiftin yolları çoktan ayrılsa da hala aşk üçgeni denildiğinde ilk olarak onların isimleri akla geliyor.

ANNESİ JOLIE'Yİ SEVMEDİ İDDİASI

Brad Pitt ile Angelina Jolie evliyken aktörün annesi Jane'in geliniyle arasının çok iyi olmadığı iddiaları basına yansımıştı. Ama her şeye rağmen aile, sorunlarını çok fazla kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

ÖDÜL GECESİ YAKINLAŞMA ANNE PITT'İ DE HEYECANLANDIRDI

Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın geçen yılki SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyet hayranları gibi Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'i de heyecanlandırdı.

OĞLUNU ANISTON'A YÖNLENDİRİYOR

Her ne kadar Pitt ile Aniston aralarında yeniden bir ilişki başlamasının mümkün olmadığını ileri sürse de Jane Pitt'in oğlunu yeniden Aniston'a yöneltmeye çalıştığı iddiaları bir süredir ABD basınının gündeminde. İleri sürülenlere göre Jane Pitt, Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Jennifer Aniston'ı seviyordu. Bu yüzden de şu sıralar son olarak Alman model Nicole Poturalski ile yaşadığı ileri sürülen ilişkiyle gündeme gelen oğlu Brad Pitt'in tekrar Aniston ile barışmasını sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.