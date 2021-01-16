Sosyal medyada hiÃ§bir fenomen yokken o vardÄ±



INSTAGRAM MODELÄ° OLARAK ÃœNLENDÄ°

Instagram'Ä±n kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemlerde ortaya Ã§Ä±kan ilk fenomenlerden biri de Jen Selter'dÄ±. "Fitnes modeli" olarak Ã¼nlenen Jen Selter, bir sÃ¼redir Ã§ok fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne gelmiyordu.Â TERASTA YAPILAN Ã‡EKÄ°MDE GÃ–RÃœNDÃœLENDÄ°

27 yaÅŸÄ±ndaki Selter, Meksika'da yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce Ä°stanbul'a da gelen ve Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸan Selter, Tulum kentinde bir terasta gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± Ã§ekimde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. SAATLERCE POZ VERDÄ°

KÄ±vrÄ±mlÄ± ve kaslÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§eken Selter, renk renk ve Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit bikiniler giyip spor yaparken poz verdi. Tulum'un sÄ±caÄŸÄ±na raÄŸmen, saatlerce objektif karÅŸÄ±sÄ±nda kaydÄ± Jen Selter. FÄ°ZÄ°KSEL GÃ–RÃœNTÃœSÃœYLE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Daha birkaÃ§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar ailesi ve yakÄ±nlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± Selter, Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde bir anda milyonlarca kiÅŸinin dikkatini Ã§ekti. New York'ta yaÅŸayan Jen Selter'Ä±n bu kadar dikkat Ã§ekmesinin nedeni ise iddialÄ± fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ydÃ¼. FÄ°RMALARDAN TEKLÄ°F YAÄžDI

SPor yaparken Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan Jen Selter kÄ±sa sÃ¼rede Ã§ok sayÄ±da takipÃ§i topladÄ±. Jen Selter, bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± sayesinde Instagram'Ä±n ilk fenomenleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.Bu sayede de Ã¼nlÃ¼ firmalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ haline geldi. Beslenme ve giyim firmalarÄ±ndan Selter'a teklifler yaÄŸdÄ±. HER YERDE TANINMAYA BAÅžLADI

KÄ±sa sÃ¼rÃ¼de elde ettiÄŸi ÅŸÃ¶hret onun hayatÄ±nÄ± Ã¶ykesine etkiledi ki, bir dÃ¶nem rahatÃ§a spor salonuna bile gidemez oldu Selter. GenÃ§ kadÄ±n New York Post'a verdiÄŸi rÃ¶portajda "Her yerde tanÄ±nÄ±yorum. ArtÄ±k herkese aÃ§Ä±k salonlarda spor yapamÄ±yorum, Ã§Ã¼nkÃ¼ benim orada olmam bÃ¼yÃ¼k bir olay haline geliyor. Birilerinin beni izlemesinden hoÅŸlanmÄ±yorum" dedi. KALÃ‡ASIYLA Ã–N PLANA Ã‡IKTI

Selter'Ä±n pozlarÄ±nÄ±n dikkat Ã§eken yanÄ± sÄ±k sÄ±k kalÃ§asÄ±nÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar oldu. Bunun nedenini de "GerÃ§ekten de Ã§ok fazla yÃ¼z fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸmÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar benim yÃ¼zÃ¼mÃ¼ gÃ¶rmek istemiyorlar" diyerek aÃ§Ä±kladÄ±. 'KÄ°MSE YÃœZÃœMÃœ GÃ–RMEK Ä°STEMÄ°YOR'

Spor yaparak bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne bÃ¼rÃ¼nen kalÃ§asÄ±nÄ±n sahte olduÄŸunu ileri sÃ¼renler olsa da o bunu kesinlikle kabul etmiyor. Sadece burun operasyonu geÃ§irdiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. 12 MÄ°LYONUN ÃœZERÄ°NDE TAKÄ°PÃ‡Ä°SÄ° VAR

Instagram'a 2012'de katÄ±lan Jen Selter'Ä±n 12.6 milyon takipÃ§isi var.