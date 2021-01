Sosyal medyada hiÃ§bir fenomen yokken o vardÄ±

INSTAGRAM MODELİ OLARAK ÜNLENDİ

Instagram'ın kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde ortaya çıkan ilk fenomenlerden biri de Jen Selter'dı. "Fitnes modeli" olarak ünlenen Jen Selter, bir süredir çok fazla göz önüne gelmiyordu. TERASTA YAPILAN ÇEKİMDE GÖRÜNDÜLENDİ

27 yaşındaki Selter, Meksika'da yeniden ortaya çıktı. Üç yıl önce İstanbul'a da gelen ve çektiği pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşan Selter, Tulum kentinde bir terasta görev aldığı çekimde görüntülendi. SAATLERCE POZ VERDİ

Kıvrımlı ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Selter, renk renk ve çeşit çeşit bikiniler giyip spor yaparken poz verdi. Tulum'un sıcağına rağmen, saatlerce objektif karşısında kaydı Jen Selter. FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Daha birkaç yıl öncesine kadar ailesi ve yakınları dışında kimsenin tanımadığı Selter, Instagram paylaşımları sayesinde bir anda milyonlarca kişinin dikkatini çekti. New York'ta yaşayan Jen Selter'ın bu kadar dikkat çekmesinin nedeni ise iddialı fiziksel görüntüsüydü. FİRMALARDAN TEKLİF YAĞDI

SPor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşan Jen Selter kısa sürede çok sayıda takipçi topladı. Jen Selter, bu paylaşımları sayesinde Instagram'ın ilk fenomenleri arasında yerini aldı.Bu sayede de ünlü firmaların tanıtım yüzü haline geldi. Beslenme ve giyim firmalarından Selter'a teklifler yağdı. HER YERDE TANINMAYA BAŞLADI

Kısa sürüde elde ettiği şöhret onun hayatını öykesine etkiledi ki, bir dönem rahatça spor salonuna bile gidemez oldu Selter. Genç kadın New York Post'a verdiği röportajda "Her yerde tanınıyorum. Artık herkese açık salonlarda spor yapamıyorum, çünkü benim orada olmam büyük bir olay haline geliyor. Birilerinin beni izlemesinden hoşlanmıyorum" dedi. KALÇASIYLA ÖN PLANA ÇIKTI

Selter'ın pozlarının dikkat çeken yanı sık sık kalçasının ön plana çıktığı fotoğraflar oldu. Bunun nedenini de "Gerçekten de çok fazla yüz fotoğrafı paylaşmıyorum. Çünkü insanlar benim yüzümü görmek istemiyorlar" diyerek açıkladı. 'KİMSE YÜZÜMÜ GÖRMEK İSTEMİYOR'

Spor yaparak bugünkü görüntüsüne bürünen kalçasının sahte olduğunu ileri sürenler olsa da o bunu kesinlikle kabul etmiyor. Sadece burun operasyonu geçirdiğini söylüyor. 12 MİLYONUN ÜZERİNDE TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'a 2012'de katılan Jen Selter'ın 12.6 milyon takipçisi var.