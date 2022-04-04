Jehan Barbur: Kariyerim mi varmış benim

◊ Hatay’ın hayırsever iş insanı Lyonel Makzume’nin torunusunuz. Hıristiyan Arap kökenlisiniz. Dünya görüşünüzde hangisi daha belirleyici oldu: Çocukluğunuzun geçtiği çok kültürlü Hatay mı, üniversiteyi okuduğunuz kozmopolit Ankara mı?
- Ne Hatay ne de Ankara... Dünya görüşüme en çok katkısı olan dedem Lyonel Makzume.
◊ Hakkınızda yapılan yorumlardan hangisi içinizi daha çok ısıtıyor: “Kadife sesli antidepresan” mı, “Ağır sıklet çıtı pıtı” mı?
- Çıtı pıtılı olanı ben de ilk kez duydum. Ve aldım, başucuma da koydum. (Gülüyor)
◊ Babanız konservatuvara izin vermediği için Bilkent’te Amerikan kültürü ve edebiyatı okudunuz. Okullu bir müzisyen olmamak... Eksiklik mi, sizi özgür mü bıraktı?
- Külliyen özgürlük! Çok sağol babacım...
◊ Sanatınızda hangisinin daha çok etkisi vardır: İlk albümünüze vesile olan Bülent Ortaçgil mi, hayranlığınızı dillendirmeye doyamadığınız Murathan Mungan mı?
- İkisinin de çok etkisi var ama en çok Edip Cansever...
◊ 7 albüm, 2 single... Kariyerinizde hangisi daha önemli: İlk göz ağrınız “Uyan” mı, 10 yıl sonraki son albümünüz “Ürkerek Söylerim” mi?
- Kariyerim mi varmış benim...
◊ “Popüler olmak için tipim müsait değil” diyorsunuz. Popülariteye nanik mi, özgüvensizlik mi?
- Naniğin Allah’ı aslında!
◊ Sahnede en çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü, bacak mı?
- İkisi de yok bende. Sırta çalışırım genelde. (Gülüyor)
◊ Beyoğlu’nda sık sahne aldığınız mekânlardan hangisinin ortamını daha çok özlüyorsunuz: Jazz Stop mı, Ghetto mu?
- Ghetto... Off ne güzeldi.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Kaçak bakışlarsa göz kaçırmak daha çok iç gıcıklar tabii.
◊ Hayatınız bir film olsa... Macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Aksiyon olurdu şekerim benimki.
◊ Peki şu anda kayığınızı bağlayacak olsanız... Yerleştiğiniz Bodrum Gümüşlük mü, Çeşme Alaçatı mı?
- Hâlâ yaşadığım ve uzun süre de yaşamayı düşündüğüm Gümüşlük. Kayıkta da ayrıca ısrarcıyım.
◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Şarkılarını seslendirdiğiniz Nina Simone mu, saygı albümünde bir şarkısını okuduğunuz Bergen mi?
- İkisi de değil; Erkan Oğur. Hem bakarsın (onunla bir düet) bir sonraki single falan da oluverir... (Gülüyor)
ÖZEL MESELELER
Benim için fakir ve çirkin de olur
◊ 12 Nisan Koç kadını... En çok nesinden çektiniz: Hırslı yapısı mı, dışarıdan kibirli görünmesi mi?
- Aslında ikisi de pek değilim. Ben en çok kaygılı yapısı, dur durak bilmeyen heyecanı ve sabırsızlığından çektim Koç’luğun.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- İkisi de ezaymış be... Ama fakir ve çirkin de olur.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Dört mevsime de tavım.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ne keklik ne de alıcı kuş. Çantayım ben.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Her aşkın kötü bitmesi senaryo olamaz. Ancak gerçektir o. (Gülüyor)
◊ Peki aşkın karşıtı... Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Nefrette de aşk var bence. O sebeple kayıtsızlık.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affet gitsin yahu!
◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma lütfen... Ne o öyle sülüm sümsük omuzlarda?
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Eski bir hatıraya en güzel Zeki Müren eşlik eder.
◊ Anadolu yakası, mı Avrupa yakası mı?
- Avrupa... Çünkü Sultanahmet, Cibalikapı, Samatya, Balat, Cankurtaran... Ohoo o!
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Orada dur. En güzel manzara Gümüşlük’ten bakınca Kos adası manzarası.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Batan güneş, doğan ay...
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Türk kahvesi. Ama İskenderun usulü olacak.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- Kırmızı et. Zaten çok vazgeçtim, antrenmanlıyım. Ama deniz de mahsulü de vazgeçilmezim olsun lütfen.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Offf mantı! Feraye’ye hiç dayanamam.
◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamayı seçerdim herhalde.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Buna “Queen’s Gambit” demek istiyorum.
GÜNDELİK HALLER
Terlikle döverim valla!
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- E hadi bir film olsun...
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- O kişiyi en yakın otele yönlendirmek için uyandırmam şart olur tabii.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezelere. Terlikle döverim valla. (Gülüyor)
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Göze sokarak köpeğe vermek...
◊ İlkinde 219 bin, ikincisinde 153 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Eskiden olsa Twitter’ tercih ederdim. Ama bu sıralar Instagram... Sanırım hayatı pek ciddiye almadığım bir dönemdeyim. Geçer!
POPÜLER ŞEYLER
O da bana gülecekse Cem Yılmaz...
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bahsettiğimiz Yeşilçam dönemiyse Ediz Hun, 80 sonrasıysa Tarık Akan.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefon...
◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Çizme!
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü...