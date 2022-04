Jehan Barbur: Kariyerim mi varmış benim

Haberin Devamı

◊ Hatay’ın hayırsever iş insanı Lyonel Makzume’nin torunusunuz. Hıristiyan Arap kökenlisiniz. Dünya görüşünüzde hangisi daha belirleyici oldu: Çocukluğunuzun geçtiği çok kültürlü Hatay mı, üniversiteyi okuduğunuz kozmopolit Ankara mı?

- Ne Hatay ne de Ankara... Dünya görüşüme en çok katkısı olan dedem Lyonel Makzume.



◊ Hakkınızda yapılan yorumlardan hangisi içinizi daha çok ısıtıyor: “Kadife sesli antidepresan” mı, “Ağır sıklet çıtı pıtı” mı?

- Çıtı pıtılı olanı ben de ilk kez duydum. Ve aldım, başucuma da koydum. (Gülüyor)



◊ Babanız konservatuvara izin vermediği için Bilkent’te Amerikan kültürü ve edebiyatı okudunuz. Okullu bir müzisyen olmamak... Eksiklik mi, sizi özgür mü bıraktı?

- Külliyen özgürlük! Çok sağol babacım...



◊ Sanatınızda hangisinin daha çok etkisi vardır: İlk albümünüze vesile olan Bülent Ortaçgil mi, hayranlığınızı dillendirmeye doyamadığınız Murathan Mungan mı?

- İkisinin de çok etkisi var ama en çok Edip Cansever...



◊ 7 albüm, 2 single... Kariyerinizde hangisi daha önemli: İlk göz ağrınız “Uyan” mı, 10 yıl sonraki son albümünüz “Ürkerek Söylerim” mi?

- Kariyerim mi varmış benim...



◊ “Popüler olmak için tipim müsait değil” diyorsunuz. Popülariteye nanik mi, özgüvensizlik mi?

- Naniğin Allah’ı aslında!



◊ Sahnede en çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü, bacak mı?

- İkisi de yok bende. Sırta çalışırım genelde. (Gülüyor)



◊ Beyoğlu’nda sık sahne aldığınız mekânlardan hangisinin ortamını daha çok özlüyorsunuz: Jazz Stop mı, Ghetto mu?

- Ghetto... Off ne güzeldi.



◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?

- Kaçak bakışlarsa göz kaçırmak daha çok iç gıcıklar tabii.



◊ Hayatınız bir film olsa... Macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- Aksiyon olurdu şekerim benimki.



◊ Peki şu anda kayığınızı bağlayacak olsanız... Yerleştiğiniz Bodrum Gümüşlük mü, Çeşme Alaçatı mı?

- Hâlâ yaşadığım ve uzun süre de yaşamayı düşündüğüm Gümüşlük. Kayıkta da ayrıca ısrarcıyım.



◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Şarkılarını seslendirdiğiniz Nina Simone mu, saygı albümünde bir şarkısını okuduğunuz Bergen mi?

- İkisi de değil; Erkan Oğur. Hem bakarsın (onunla bir düet) bir sonraki single falan da oluverir... (Gülüyor)



ÖZEL MESELELER



Benim için fakir ve çirkin de olur



◊ 12 Nisan Koç kadını... En çok nesinden çektiniz: Hırslı yapısı mı, dışarıdan kibirli görünmesi mi?

- Aslında ikisi de pek değilim. Ben en çok kaygılı yapısı, dur durak bilmeyen heyecanı ve sabırsızlığından çektim Koç’luğun.



◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- İkisi de ezaymış be... Ama fakir ve çirkin de olur.



◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

- Dört mevsime de tavım.



◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?

- Ne keklik ne de alıcı kuş. Çantayım ben.



◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Her aşkın kötü bitmesi senaryo olamaz. Ancak gerçektir o. (Gülüyor)



◊ Peki aşkın karşıtı... Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Nefrette de aşk var bence. O sebeple kayıtsızlık.



◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Affet gitsin yahu!

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?

- Tek başıma lütfen... Ne o öyle sülüm sümsük omuzlarda?



◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?

- Eski bir hatıraya en güzel Zeki Müren eşlik eder.





- İki sene evvel sorsanız yerdim çiğ tavuğu. Şu sıralar biraz ukalalaştım. Kesin bilgi. Canım isterse yerim, o kadar!- E düşmanı tercih edelim tabii biz...- Negatif ve ilginç insanlar.- Getirir illa. Saadet para getirmediğine göre...- Gece iyidir!- Şunun şurasında geleceğe pek bir şey kalmadı. Geçmişte turlayalım...- Sesi kısıldı. Ama manzaraları hâlâ baki.



◊ Anadolu yakası, mı Avrupa yakası mı?

- Avrupa... Çünkü Sultanahmet, Cibalikapı, Samatya, Balat, Cankurtaran... Ohoo o!



◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?

- Orada dur. En güzel manzara Gümüşlük’ten bakınca Kos adası manzarası.



◊ Güneş mi, ay mı?

- Batan güneş, doğan ay...



◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?

- Türk kahvesi. Ama İskenderun usulü olacak.



◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?

- Kırmızı et. Zaten çok vazgeçtim, antrenmanlıyım. Ama deniz de mahsulü de vazgeçilmezim olsun lütfen.



◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Offf mantı! Feraye’ye hiç dayanamam.



◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?

- Bir daha asla sosyal medya kullanmamayı seçerdim herhalde.



◊ Tavla mı satranç mı?

- Buna “Queen’s Gambit” demek istiyorum.

GÜNDELİK HALLER



Terlikle döverim valla!



◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- E hadi bir film olsun...



◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- O kişiyi en yakın otele yönlendirmek için uyandırmam şart olur tabii.



◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Gevezelere. Terlikle döverim valla. (Gülüyor)



◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Göze sokarak köpeğe vermek...



◊ İlkinde 219 bin, ikincisinde 153 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

- Eskiden olsa Twitter’ tercih ederdim. Ama bu sıralar Instagram... Sanırım hayatı pek ciddiye almadığım bir dönemdeyim. Geçer!

POPÜLER ŞEYLER



O da bana gülecekse Cem Yılmaz...



◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?

- Bahsettiğimiz Yeşilçam dönemiyse Ediz Hun, 80 sonrasıysa Tarık Akan.





- Pamuk Prenses pek zorlandı ya...- O da bana gülecekse Cem Yılmaz.- Offf zor soru ya.... Kaçtım ben!

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...



◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?

- Telefon...



◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?

- Çizme!



◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?

- Gemi.



◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Orman.



◊ Kedi mi, köpek mi?

- Köpek.



◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- İçgüdü...