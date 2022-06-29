Bir taciz kurbanÄ± daha konuÅŸtu: Ben kalbi atan seks oyuncaÄŸÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildim!

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20 YIL HAPÄ°S CEZASI ALDI

Ã‡ok zengin bir aileye mensup olan ve bugÃ¼ne kadar lÃ¼ks bir hayat sÃ¼ren Ghislaine Maxwell, bundan bÃ¶yle Ã¶nÃ¼ndeki 20 yÄ±lÄ±nÄ± demir parmaklÄ±klar arkasÄ±nda geÃ§irecek. Durum bÃ¶yleyken Ghislaine Maxwell'Ä±n kurbanlarÄ± da birer birer yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± ve onlarÄ±n verdiÄŸi ifadeler de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

'KALBÄ° ATAN BÄ°R SEKS OYUNCAÄžINDAN BAÅžKA BÄ°R ÅžEY DEÄžÄ°LDÄ°M'

Ghislaine Maxwell tarafÄ±ndan Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ve onun ABD Virgin AdalarÄ±'ndaki malikanesinde "hapsedilip" defalarca tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren 37 yaÅŸÄ±ndaki Sarah Ransome, bu yÃ¼zden iki kez canÄ±na kÄ±ymaya teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸini de anlattÄ±. YazÄ±lÄ± ifadesinde "Epstein, Maxwell ve diÄŸerleri iÃ§in kalbi atan bir seks oyuncaÄŸÄ±ndan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildim" diyen Ransome, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼yler Ã¼rpertici deneyimleri de ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla anlattÄ±.

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Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Silenced No More adlÄ± kitapta da bu korkunç deneyimi anlatan Sarah Ransome, aradan 17 yÄ±l geçtiÄŸini ama hâlâ Esptein ve Maxwell yüzünden yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± travmanÄ±n etkilerinin sürdüÄŸünü belirtti.

OLAYLAR UMDUÄžU GÄ°BÄ° GELÄ°ÅžMEDÄ°

Ransome yazÄ±lÄ± ifadesinde, 22 yaÅŸÄ±ndayken Ä°ngiltere'den New York'a taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GenÃ§ kadÄ±n, o dÃ¶nemde taciz ve ÅŸiddetle dolu bir iliÅŸkiden kaÃ§Ä±p yeni bir hayata baÅŸlamak istediÄŸini anlattÄ±. Ransome'Ä±n ifadesine gÃ¶re amacÄ±, moda endÃ¼strisine girmek ve bu konuda eÄŸitim gÃ¶rebileceÄŸi bir okula kayÄ±t olmaktÄ±. Ransom iÅŸte o sÄ±rada bir gece kulÃ¼bÃ¼nde Epstein ve Maxwell'Ä±n birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Natalya Malyshev ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Ransome ve Malyshev arkadaÅŸ oldular. Ransome'un ifadesinde yer alan bilgilere gÃ¶re Malyshev onu Jeffrey Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. O dÃ¶nemde Epstein ona kibar bir hayÄ±rsever gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ ve moda eÄŸitimine destek konusunda da Ransome'a sÃ¶z verdi. Fakat olaylar genÃ§ kadÄ±nÄ±n umduÄŸu gibi geliÅŸmedi.

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'AMACIMIN DIÅžINDA BÄ°RÄ°NE DÃ–NÃœÅžTÃœM'

Bu konudaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± Sarah Ransome ÅŸu ÅŸekilde satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼: "Yedi ya da sekiz ay sonra amacÄ±mÄ±n tam tersi bir insana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼m. Epstein, Maxwell ve diÄŸerlerini eÄŸlendiren, bir kalbi ve ruhu olan bir seks oyuncaÄŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼m. Bazen Epstein'Ä±n New York'taki malikanesinde bazen de ABD Virgin AdalarÄ±'ndaki Little St. James adasÄ±nda gÃ¼nde birkaÃ§ kez cinsel istismara uÄŸradÄ±m."

KÃ–PEK BALIKLARINA YEM OLMAYI BÄ°LE GÃ–ZE ALDI

Sarah Ransome ifadesinin bundan sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼yler Ã¼rpertici deneyimleri anlattÄ±. Little St. James adasÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada bir gÃ¼n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± cinsel ÅŸiddet ve aÅŸaÄŸÄ±lama Ã¶ylesine korkunÃ§ bir boyuta ulaÅŸtÄ± ki uÃ§urumdan atlayÄ±p adadan kaÃ§mayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sÄ±rada bu riskli kaÃ§Ä±ÅŸ planÄ±, bir kez daha tacize uÄŸramaktan daha iyi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼ gÃ¶zÃ¼ne. Bu arada Epstein'Ä±n sahip olduÄŸu Little St. James adasÄ±ndan kaÃ§manÄ±n neredeyse imkansÄ±z olduÄŸunu, kayalÄ±klardan denize atlansa bile o bÃ¶lgede kÃ¶pek balÄ±klarÄ±nÄ±n cirit attÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Fakat Sarah Ransome, planÄ±nÄ± uygulamaya koyamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ghislaine Maxwell ve yanÄ±ndaki kiÅŸi tarafÄ±ndan uÃ§urumdan denize atlamadan Ã¶nce bulundu ve tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ± malikaneye geri gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Sarah Ransome, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda kendi ifadesinde de belirttiÄŸi gibi Ghishlaine Maxwell'in Epstein'in "saÄŸ kolu" olduÄŸunun doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± satÄ±rlarÄ±na ekledi.

SAVUNMASIZ KURBANLARA BÃ–YLE YAKLAÅžIYORLARDI

Bu arada Ransome " Ghislaine Maxwell, taciz edilmem iÃ§in beni birkaÃ§ kez Epstein'Ä±n odasÄ±na kendi elleriyle gÃ¶tÃ¼rdÃ¼" satÄ±rlarÄ±na da ifadesinde yer verdi. Ransome, hem Jeffrey Epstein'Ä±n hem de Ghislaine Maxwell'Ä±n masum genÃ§ kÄ±zlarÄ± ve genÃ§ kadÄ±nlarÄ± bulup kendilerine kurban etme konusunda usta olduklarÄ±nÄ± da ekledi. Ransome'un ifadesine gÃ¶re Epstein ve Maxwell, savunmasÄ±z bir kurban gÃ¶rdÃ¼klerinde Ã§eÅŸitli hediyelerle ona yaklaÅŸÄ±p, kendini Ã¶zel hissettirip tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yorlardÄ±. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kurbanlarÄ±nÄ± ikna etmek iÃ§in Epstein'Ä±n Ã§ok zengin ve nÃ¼fuzlu biri olduÄŸunu ve kendisi kadar ÅŸanslÄ± olmayan insanlara yardÄ±m etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ±.

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Sarah Ransome, Epstein ve Maxwell'Ä±n kurbanÄ± olmasÄ±na yol açan özelliklerine de ifadesinde yer verdi. Genç kadÄ±n zorluklarla dolu geçmiÅŸinin, naifliÄŸinin, uzun süreli vizesi olmamasÄ±nÄ±n ve eÄŸitimsizliÄŸinin, kedisini Epstein ve Maxwell'Ä±n tuzaÄŸÄ±na düÅŸürdüÄŸünü belirtti.

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SONUNDA ÃœLKESÄ°NE KAÃ‡TI

Sarah Ransome 2007 yÄ±lÄ±nda sonunda Ä°ngiltere'ye kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. Ama ifadesinde yer verdiÄŸine gÃ¶re Epstein ve Maxwell'Ä±n "eÄŸer kaÃ§arsan, olup biteni anlatÄ±rsan ailen zarar gÃ¶rÃ¼r" tehditlerinin etkisi hala sÃ¼rÃ¼yor.Â

Genç kadÄ±n, kÄ±sÄ±lÄ±p kaldÄ±ÄŸÄ± bu taciz zindanÄ±ndan kurtulmak için iki kez intihar giriÅŸiminde bulunduÄŸunu belirtti. Hatta hastanede tedavi gördüÄŸü sÄ±rada çekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da mahkemeye delil olarak sundu. Ransome'un anlattÄ±ÄŸÄ±na göre her iki giriÅŸimi de baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ± ve her ikisinde de ölümün kÄ±yÄ±sÄ±ndan döndü.

'HAPÄ°SHANE ONU DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEYECEK'

Sarah Ransome hayatÄ±nÄ±n sonuna kadar bile cezaevinde kalsa bunun Ghislaine Maxwell'i deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini belirtti. Fakat hem kendisinde hem de diÄŸer kurbanlarda bir adalet duygusu yaratacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Bu ÅŸekilde de hayatlarÄ±na devam etmenin kolaylaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

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MAXWELL'E SESLENDÄ°

Sarah Ransome ifadesinin son satÄ±rlarÄ±nda Ghislaine Maxwell'e de seslendi. "Beni birÃ§ok ÅŸekilde kÄ±rdÄ±n. Ama sen benim ruhumu ve iÃ§imde her zamankinden daha parlak bir ÅŸekilde yanan ateÅŸi sÃ¶ndÃ¼remedin" dedi.Â

Geçen hafta da Epstein ve Maxwell'Ä±n en çok bilinen kurbanÄ± Virginia Roberts Giuffre'nin ifadesi basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Prens Andrew'ya karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± cinsel taciz davasÄ±yla bilinen Giuffre'nin ifadesi de tüyler ürperten ayrÄ±ntÄ±lar içeriyordu.

PRENS ANDREW ALEYHÄ°NE CÄ°NSEL TACÄ°Z DAVASI AÃ‡MIÅžTI

Ä°ngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew'nun monarÅŸi iÃ§indeki yerini de sarsan Jeffrey Epstein- Ghislaine Maxwell seks ticareti davasÄ±nÄ±n en Ã§ok bilinen kurbanÄ± olan Virginia Giuffre'nin maÄŸdur etki beyanÄ± yani bu olup bitenlerden nasÄ±l etkilendiÄŸini anlatan ifadesi gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Prens Andrew aleyhine de cinsel taciz davasÄ± aÃ§Ä±nca bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã¼zerine Ã§eken Virginia Giuffre ifadesinde Ã¶zellikle Ghislaine Maxwell'e seslendi ve "Ghislaine, sen bana cehennemin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±n" dedi.

16 YAÅžINDAN 19 YAÅžINA KADAR

Virginia Roberts Giuffre yazÄ±lÄ± ifadesine adÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek baÅŸladÄ±. Kendisinin iki yÄ±ldan fazla bir sÃ¼re boyunca yani 16 ile 19 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Ghishlaine Maxwell'Ä±n kurbanÄ± olduÄŸunu belirtti. Ã–ncelikle bu soruÅŸturmada gÃ¶rev alan bÃ¼tÃ¼n polislere, dedektiflere ve FBI'ya teÅŸekkÃ¼r eden Giuffre, anlattÄ±klarÄ±yla diÄŸer taciz kurbanlarÄ±na umut olmayÄ± istediÄŸini de belirtti.

'BENÄ° TAKÄ°P EDÄ°P EPSTEIN'A SUNMAYI SEÃ‡TÄ°N'

Ä°fadesinde doÄŸrudan Ghislaine Maxwell'e seslenmek istediÄŸini vurgulayan Giuffre SÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ghislaine, 22 yÄ±l Ã¶nce, 2000 yÄ±lÄ±nÄ±n yaz mevsiminde sen beni Florida'daki Mar a Lago Otel'de fark ettin ve bir tercih yaptÄ±n. Beni takip edip Jeffrey Epstein'a sunmayÄ± seÃ§tin. Sadece birkaÃ§ saat sonra sen ve o beni ilk kez taciz ettiniz."

'SÃ–ZCÃœKLERLE ANLATILAMAYACAK ÅžEYLER YAPTINIZ'

Giuffre, yine Maxwell'e hitaben ifadesini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Siz birlikte bana fiziksel, ruhsal, cinsel ve duygusal olarak zarar verdiniz. Siz, bana sÃ¶zcÃ¼klerle tarif edilemeyecek ÅŸeyler yaptÄ±nÄ±z." Giuffre, o dÃ¶nemde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± tacizin zarar verici etkilerinin ÅŸu anda bile devam ettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

'SEN OLMASAYDIN BEN ONUNLAÂ ASLA TANIÅžMAZDIM'

Virginia Giuffre, eÄŸer Ghislaine Maxwell olmasaydÄ± Jeffrey Epstein ile asla tanÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. GenÃ§ kadÄ±n bu konudaki fikirlerini ÅŸÃ¶yle ifade etti: " Bir konuda aÃ§Ä±k olmak istiyorum. Sorgusuz sualsiz Jeffrey Epstein korkunÃ§ bir pedofildi. Ama sen olmasaydÄ±n ben Epstein ile asla tanÄ±ÅŸmazdÄ±m."

Giuffre, Maxwell'in hem kendisi için hem de diÄŸer kurbanlar için cehennemin kapÄ±larÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Maxwell'i "koyun postuna bürünmüÅŸ bir kurt" olarak tanÄ±mlayan Giuffre ona "Bize ihanet etmek için kadÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±n ve bizi bütün bunlarÄ±n içine attÄ±n" diye seslendi.

PRENS' CÄ°NSEL TACÄ°Z DAVASI AÃ‡TI

Virginia Giuffre'nin adÄ± Ã¶zellikle de Prens Andrew'ya karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± cinsel taciz davasÄ±yla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti. GenÃ§ kadÄ±n, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Mexwell tarafÄ±ndan Prens Andrew ile birlikte olmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼. andrew ile Giuffre'nin avukatlarÄ± 12 milyon dolarlÄ±k bir anlaÅŸma yaparak davayÄ± mahkemeye Ã§Ä±kmadan anlaÅŸmayla bitirdiler. Andrew'nun ise bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ± Ä±srarla reddettiÄŸini, fakat bu olay yÃ¼zÃ¼ndÃ¼n bÃ¼tÃ¼n itibarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Bundan iki ay önce de Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'Ä±n bir baÅŸka kurbanÄ± yÄ±llar sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸ ve Karayipler'deki özel adalarda yaÅŸanan tüyler ürpertici gerçekleri gözler önüne sermiÅŸti. 20 yaÅŸÄ±ndayken Epstein ve Maxwell'Ä±n tuzaÄŸÄ±na düÅŸen genç kadÄ±n neden ÅŸimdi konuÅŸtuÄŸunu da ÅŸöyle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Ben de bütün bunlarÄ± unutmayÄ±, sessiz kalÄ±p hayatÄ±ma devam etmeyi istiyordum. Fakat hiçbirini unutamadÄ±m. ArtÄ±k konuÅŸamayacak olanlar adÄ±na da konuÅŸmaya karar verdim."

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CÄ°NSEL TACÄ°Z FABRÄ°KASI

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ve en korkunÃ§ seks ticareti aÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndaki kiÅŸi olarak hafÄ±zalarda yer eden Jeffrey Epstein'Ä±n Ã§ocuk yaÅŸtaki kurbanlarÄ±na yaÅŸattÄ±klarÄ±yla ilgili yeni gerÃ§ekler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nda tutuklu bulunduÄŸu hÃ¼crede intihar eden Epstein'Ä±n, ABD Virgin AdalarÄ±'nda yer alan iki adasÄ±ndan birinde defalarca tacize uÄŸrayan genÃ§ bir kadÄ±n, o sÃ¼reÃ§te yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸeti anlattÄ±. Epstein'Ä±n Porto Riko yakÄ±nlarÄ±ndaki Little St. James (KÃ¼Ã§Ã¼k St. James) adasÄ±ndaki konutunda tutulan ve o sÄ±rada 20 yaÅŸÄ±nda olan genÃ§ kadÄ±n, kurbanÄ± olduÄŸu o dÃ¼zeni "Cinsel taciz fabrikasÄ± gibiydi" sÃ¶zleriyle tanÄ±mladÄ±. Model olmak hayaliyle yola Ã§Ä±kan, ancak Jeffrey Epstein ile suÃ§ ortaÄŸÄ± Ghislaine Maxwell'Ä±n "aÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸen" GÃ¼ney AfrikalÄ± Juliette Bryant, BBC'de ekrana gelecek olan House of Maxwell (Maxwell'Ä±n Evi) adlÄ± belgeselde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

VICTORIA'S SECRET HAYALÄ°

Juliette Bryant, model olma hayaliyle Epstein ve Maxwell'Ä±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti. Kendisini korkunÃ§ bir deneyim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, Jeffrey Epstein'a ait Little St. James adasÄ±na gÃ¶tÃ¼ren olaylarÄ± anlattÄ±. O dÃ¶nemde hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye yani model olmaya Ã§alÄ±ÅŸan 20 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± Bryant. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bir gÃ¼n Ã¼nlÃ¼ AmerikalÄ± model Naja Hill yanÄ±ma yaklaÅŸtÄ± ve model olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± sordu. Ona kariyerime henÃ¼z baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. Bana Victoria's Secret'Ä±n sahibi olan arkadaÅŸÄ±ndan sÃ¶z etti ve onunla tanÄ±ÅŸmak isteyip istemediÄŸimi sordu. Onunla tanÄ±ÅŸmak istedim, Ã§Ã¼nkÃ¼ kariyerim iÃ§in gerÃ§ekten yardÄ±mÄ± olabilirdi." O konuÅŸmadan sonra hayallerinin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Bryant. Sonra da hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nÄ± Esptein'a gÃ¶stermek iÃ§in Naja Hill'e verdiÄŸini sÃ¶yledi.

HAYATIMIN FIRSATI OLDUÄžUNU DÜÅžÜNDÜM': Ä°ÅŸte o noktadan sonra da Epstein ile tanÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸti. Bir otel odasÄ±nda Epstein ile bir araya geldiÄŸini anlattÄ± Bryant: "Bana 'hayatÄ±nda gördüÄŸü en güzel fiziÄŸe sahip olduÄŸumu' söyledi. Sonra da 'Seni kesinlikle Güney Afrika'dan New York'a getirmek istiyoruz" dedi. Bilet ve vize temin edeceklerini ekledi. Bunun hayatÄ±m için mükemmel bir fÄ±rsat olduÄŸunu düÅŸündüm."

'TOPARLAN, KARAYÄ°PLER'E GÄ°DÄ°YORUZ'

Juliette Bryant, model olarak kariyer yapacaÄŸÄ±nÄ± hem de bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k bir firmayla Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken Epstein'in ofisinden aldÄ±ÄŸÄ± bir telefon, kaderinin baÅŸka bir yÃ¶ne doÄŸru gittiÄŸinin ilk iÅŸareti oldu. Ama o heyecanla bunu fark etmedi. BaÅŸÄ±na gelenleri anladÄ±ÄŸÄ±nda ise artÄ±k Ã§ok geÃ§ti! Gelin Juliette Bryant'tan dinleyelim gerisini: "Epstein'Ä±n ofisinden aradÄ±lar ve eÅŸyalarÄ±mÄ± toplamamÄ±, Karayipler'e gideceÄŸimizi sÃ¶ylediler. Bunun bir fotoÄŸraf Ã§ekimi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve hemen 'evet' dedim."

DAVETÄ°N ASIL NEDENÄ°NÄ° GEÃ‡ FARK ETTÄ°

Bryant, Karayiplerdeki Little St. James adasÄ±nÄ±n ilk bakÄ±ÅŸta bÃ¼yÃ¼leyici olduÄŸunu anlattÄ±. "Onun adasÄ± hayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en gÃ¼zel yerdi. Turkuaz deniz enfesti." Fakat adaya ayak bastÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra genÃ§ kadÄ±n, aslÄ±nda olaylarÄ±n hayal ettiÄŸinden Ã§ok farklÄ± bir yÃ¶ne gittiÄŸini fark etti. Adaya baÅŸka kÄ±zlar da geldi ve sonunda Bryant'Ä±n zihninde, bu davetin gerÃ§ek nedeninin ne olduÄŸu bir ÅŸimÅŸek gibi Ã§aktÄ±. Fakat artÄ±k yapabileceÄŸi bir ÅŸey yoktu.

'GÜNDE ÜÇ KEZ ODASINA ÇAÄžIRIYORDU': Bryant'Ä±n adada yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair anlattÄ±klarÄ± da kelimenin tam anlamÄ±yla tüyler ürpertici. Ä°ÅŸte Bryant'Ä±n belgeselde anlattÄ±klarÄ±: "Günde üç kez Epstein'Ä±n odasÄ±na çaÄŸrÄ±lÄ±yordum. Bir keresinde en az 60 kÄ±zÄ±n o odaya girip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. O dönemde 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±m ve dolayÄ±sÄ±yla ÅŸanslÄ±ydÄ±m. Oradaki bazÄ± kÄ±zlar kadar genç deÄŸildim."

Juliette Bryant, ertesi gÃ¼n Jeffrey Epstein ile kendisinin ve bir baÅŸka kÄ±zÄ±n oturup film seyrettiklerini anlattÄ±. Sonra da Epstein ile diÄŸer kÄ±zÄ±n cinsel eylemde bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. "Odadan Ã§Ä±kÄ±p aÄŸlamaya baÅŸladÄ±m" diye anlattÄ± Bryant."YabancÄ± bir Ã¼lkedeydim, param yoktu, cep telefonum yoktu, tamamen tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼m. YapabileceÄŸim hiÃ§bir ÅŸey yoktu." O sÄ±rada geri dÃ¶nmek iÃ§in umudu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Bryant, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ondan sonra da kendimi hiÃ§ iyi hissetmedim. Her ÅŸey paramparÃ§a oldu. Anlamak Ã§ok zordu. Hala her ÅŸeyi bir araya getirmeye, toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."

Ä°KÄ° CÃœMLEYLE Ã–ZETLEDÄ°

Bryant, Epstein'Ä±n adasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± cÃ¼mlelerle aÃ§Ä±kladÄ±: "OrasÄ± tam bir cinsel taciz fabrikasÄ± gibiydi. Ghislaine Maxwell de o fabrikayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran kiÅŸiydi." Juliette Bryant, Ghishlaine Maxwell'in, Epstein'in seks ticaretindeki rolÃ¼ hakkÄ±nda da bazÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ± anlattÄ±. "Ghislaine, kÄ±zlarÄ± idare ediyordu. Bize Epstein'in yatak odasÄ±na ne zaman gitmemiz gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ona "hayÄ±r" diyemezdik. BaÅŸka bir seÃ§enek yoktu."

'ONDAN Ã‡OK KORKTUM'

"Ä°nsanlar oraya neden geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ soruyor" diye anlatan Juliette Bryant sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "HiÃ§ kimse Epstein'e itaatsizlik etmedi. Evime gÃ¶nderilmeden Ã¶nce beni ofisine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve kendisini tecavÃ¼zle suÃ§layan bir kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere uyuÅŸturucu koyup onu hapse gÃ¶nderdiÄŸini anlattÄ±. Sonra da listede ailemin adÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Ben de bana sÃ¶ylediklerini yaptÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ ondan korkmuÅŸtum. Dediklerini yapmamanÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir fikir olduÄŸunu biliyordum." Bryant, konuÅŸmasÄ±nda, kimsenin Epstein ve Maxwell'i kÄ±zdÄ±rmak istemeyeceÄŸini de belirtti. Sonra da " Kimse onlara karÅŸÄ± durmaya Ã§alÄ±ÅŸamazdÄ±" diye konuÅŸtu.

'MAXWELL GENÃ‡ KIZLARI KANDIRIP TUZAÄžA DÃœÅžÃœRÃœYORDU'

Juliette Bryant; Ghislaine Maxwell ile tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± da belgeselde anlattÄ±: "Onunla ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda bana Epstein'Ä±n sevgilisi olduÄŸu sÃ¶ylendi. Fakat dÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse onlarÄ± asla birbirlerine sarÄ±lÄ±rken ya da Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rmedim. OnlarÄ± hiÃ§ bu ÅŸekilde birbirlerine yakÄ±n gÃ¶rmedim. Yani bu kesinlikle romantik bir iliÅŸki deÄŸildi." Belgeselde, Ghislaine Maxwell'Ä±n, Epstein'a baÄŸÄ±mlÄ± hale geldiÄŸi ve genÃ§ kÄ±zlarÄ± onun evine Ã§ekmek iÃ§in her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Maxwell'in bunu yaparken genellikle kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntem ise genÃ§ kÄ±zlara kariyerlerine ya da finansal durumlarÄ±na yardÄ±m vaadinde bulunmaktÄ±.

'YATAK ODASI ZÄ°FÄ°RÄ° KARANLIK VE BUZ GÄ°BÄ° SOÄžUKTU': Juliette Bryant, Jeffrey Epstein'Ä±n yatak odasÄ± hakkÄ±nda da ÅŸunlarÄ± söyledi: "Onun yatak odasÄ± zifiri karanlÄ±k ve buz gibi soÄŸuktu. Sadece vücudumu kontrol ettim ve sonra bana yapmak istediklerini yapmasÄ±na izin verdim. Çünkü baÅŸka ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum."

ZÄ°HNÄ°MDE ORADAN KAÃ‡IYORDUM

Epstein ve Maxwell'in kurbanlarÄ±ndan Juliette Bryant, her ne kadar gerÃ§ek hayatta bunu yapamÄ±yor olsa da zihninde Epstein'Ä±n odasÄ±ndan kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hayal ettiÄŸini de anlattÄ±. Orada yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n kendisini Ã§ok korkuttuÄŸunu anlatan Bryant, o karanlÄ±k ve soÄŸuk yatak odasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, yaÅŸamÄ±yormuÅŸ gibi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

TUHAF SANAT ESERLERÄ° VE MAXWELL'Ä°N Ã‡IPLAK FOTOÄžRAFLARI

Little St. James adasÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸkte tuhaf sanat eserleri bulunduÄŸunu da anlattÄ± Bryant. Ona en ilginÃ§ gelen de duvarda asÄ±lÄ± tablolardan biriydi. GenÃ§ kadÄ±n, o tabloda Ã§Ä±plak bir genÃ§ kÄ±z ile bir deniz ayÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bu deniz ayÄ±sÄ±nÄ±n sanki kÄ±zÄ± taciz ediyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de sÃ¶zlerine ekledi. Bryant "Ã‡ok rahatsÄ±z edici bir tabloydu. Daha Ã¶nce hiÃ§ bÃ¶yle bir sanat eseri gÃ¶rmemiÅŸtim. Evin her yerinde bÃ¶yle tuhaf sanat eserleri vardÄ±" dedi. Juliette Bryant, kaldÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸkte Ghishaine Maxwell'in de Ã§ok sayÄ±da Ã§Ä±plak fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi. Bryant bu belgeselde konuÅŸmayÄ± neden kabul ettiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " Sessiz kalmayÄ± ve hayatÄ±mÄ± yaÅŸamayÄ± istedim. Bu olup bitenleri unutmak istedim ama unutamadÄ±m. UtanÃ§ duygusundan yoruldum. ArtÄ±k konuÅŸamayan insanlar iÃ§in konuÅŸmak istedim.

Bir dönem her yÄ±l sonu düzenlediÄŸi gösteriÅŸli defilelerle moda dünyasÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran Victoria's Secret ile Jeffrey Epstein'Ä±n baÄŸlantÄ±sÄ±na gelirsek... AslÄ±nda bu konu geçen yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda yayÄ±nlanan bir pod cast'te de ayrÄ±ntÄ±sÄ±yla masaya yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fallen Angel (DüÅŸkün Melek) adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda Epstein ile Victoria's Secret'Ä±n sahibi Les Wexner'Ä±n arasÄ±ndaki hem ticari hem de arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkisi. Söz konusu podcast'in sunucularÄ±ndan gazeteci Vanessa Grigoriadis, "SanÄ±rÄ±m Wexner ile Eppstein'in çok derin bir iliÅŸkisi vardÄ±" diyerek bu konunun altÄ±nÄ± çizdi. Grigoriadis ayrÄ±ca Epstein'in, zengin iÅŸ insanlarÄ±nÄ± etkilemek, sahip olduÄŸu lüks mülkleri satÄ±n almak daha da ötesinde bütün o kadÄ±nlara ve genç kÄ±zlara tacizde bulunmasÄ±nÄ±n yolunu açan nüfuzunun yani maddi gücünün Wexner'den geldiÄŸini de ileri sürdü. Jeffrel Epstein, 2019'da seks ticareti suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 45 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan Epstein, canÄ±na kÄ±ydÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Wexner, Epstein'in kendisiyle olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü ve onunla bu kadar yakÄ±n dost olduÄŸu için utandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gözden KaçmasÄ±n Kanserle savaÅŸÄ±n sembolüydü... Ünlü sunucu 40 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti: Baba evinde son nefes Haberi görüntüle Gözden KaçmasÄ±n Ondan ayrÄ±lan uzun süre kendine gelememiÅŸ: Ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m bozuldu! Haberi görüntüle

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