Ünlü oyuncu karısını görür görmez aşık olmuş: Güzel gözlerine ve kırık burnuna vuruldu

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İşte ünlü oyuncu Jeff Bridges ile karısı Susan Geston da bunlardan biri. Birbirlerini ilk kez 1975 yılında Jeff'in bir film çekimi için bulunduğu yerde gittikleri restoranda gördüler.

Bridges, arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeye gitmişti oraya. Susan da o restoranda garson olarak çalışıyordu.

İlk göz göze geldikleri anda ikisinin de kalbinde şimşekler çaktı.

Deneyimli oyuncu Jeff Bridges, konuk olduğu Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı sohbet programında o anı şöyle anlattı: " İlk bakışta aşk gibiydi... Ve sonra giderek büyüdü."

İLK BAKIŞTA AŞK... AMA SÜRDÜRMEK İÇİN ÇABA GEREKLİ

Jeff Bridges her ne kadar karısını görür görmez ona aşık olduğunu söylese de bunca yıllık evliliğin yürümesi için çaba harcadığını da sözlerine ekledi.

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Usta oyuncu "Size bunun inanılmaz derinlikte bir aşka ve sevgiye dönüşebileceğini kimse söylemiyor. Kesinlikle test edildiğiniz zamanlardan geçiyorsunuz. Sonra bir seçeneğiniz oluyor... İsterseniz boşanabilir, isterseniz de devam edebilirsiniz. Ya da bu testleri yeni bir başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Oturun ve gerçek anlamda birbirinize teslim olun."

Bridges, aslında karısı Susan ile kişiliklerinin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Fakat bu durumun onları ayrı düşürmek yerine birbirlerine daha fazla yaklaştırdığını sözlerine ekledi.

Sonra da şunları söyledi: "Karımın bilgeliğine minnettarım. Eminim kızlarımız da öyle. Kendimi gerçekten kutsanmış hissediyorum."

KİŞİLİK FARKLILIKLARINI FIRSATA ÇEVİRDİLER

Jeff Bridges'ın söylediğine göre karısı Susan ile farklılıklarını birlikte masaya yatırıp bu konuda bir seçim yapıyorlar.

Bu durum da onların ilişkisinin daha fazla derinleşmesine ve gelişmesine neden oluyor.

Jeff Bridges ve Susan, film setinde tanıştıktan iki yıl sonra evlendiler. Bu süreçte Isabelle, Jessica ve Hayley adında üç tane kızları oldu.

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CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞTU

Ünlü oyuncu Bridges, son birkaç yıldır ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Önce Covid 19'a yakalandı. Ardından lenfoma teşhisi konuldu ve tedavi gördü.

2022 yılında People dergisine verdiği röportajda o süreçte kendini ölüme çok yakın hissettiğini belirten Jeff Bridges, karısı ve kızlarının da desteğiyle sağlığına kavuştu.

Hatta en küçük kızı Hayley'in 2021 yılındaki düğününde de onu damadına kendi elleriyle teslim etti.

Bridges, Armchair Expert adlı sohbet programında oyunculuğun en kötü yanının ailesinden ve çocuklarından uzun süre uzak kalmak olduğunu da sözlerine ekledi.

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KARISININ GÜZEL GÖZLERİNE VE KIRIK BURNUNA AŞIK OLDU

Jeff Bridges ile karısı Susan Geston'ın tanışma öyküsü de aslında Hollywood'un bir başka ünlüsü Matt Damon ile karısı Luciana Barroso'nun tanışma öyküsüne çok benziyor.

Bridges, 1975 yılında Rancho Deluxe adlı filmin çekimleri için Paradise Valley'de (Cennet Vadisi) bulunuyordu. O sırada 21 yaşında olan Susan da bir restoranda garson olarak çalışıyordu.

Bridges, Susan'ın çalıştığı restorana arkadaşlarıyla birlikte gittiğinde bu genç ve güzel kızı gördü ve anında ona aşık oldu.

Usta oyuncu karısını gördüğünde neler hissettiğini de People dergisine verdiği röportajda şöyle anlattı: "Orada ne görev yaptığını bilmiyordum. Ama gözlerimi ondan alamadım" diye anlattı.

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Aslına bakılırsa Bridges'in Susan'da en çok ilgisini çeken ayrıntı; güzel gözleri ve kırık burun kemiği olmuş. Aslında birçok kişiyi rahatsız edebilecek bu durum Bridges için "çirkinliğin ve güzelliğin mükemmel uyumu" olmuş ve Susan'dan etkilenmesine yol açmış.

1977 yılında evlenen Jeff Bridges ile Susan Geston, mutlu evliliklerini hala sürdürüyorlar.