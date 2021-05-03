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Haber Giriş: 03.05.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Jason Statham ve Nusret'in tuzlama şovu

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Jason Statham ve Nusret'in tuzlama şovu

Nusret, Amerika'daki yeni mekanına gelen Jason Statham ile birlikte tuz serptirdiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 ülkede 23 restoranı olan Nusret Gökçe, 24’üncü restoranını Beverly Hills’te açtı. Nusret, kısa sürede yoğun ilgi gören mekanında geçtiğimiz gün ise dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham'ı ağırladı.

BİRLİKTE TUZLADILAR
Nusret ile bütünleşen 'saltbae' hareketini yapan isimler arasına Statham da katıldı. Nusret, Statham ile tuz serptirdiği o anları Instagram hesabından yayınladı.

Statham, görüntünün sonunda Nusret hakkında övgülerde bulunarak, "Şehirdeki en iyi etçi, eşi benzeri yok" ifadesini kullandı.

Jason Statham ve Nusret'in tuzlama şovu
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