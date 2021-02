Jason Statham kimdir, nereli? Jason Statham filmleri

26 Temmuz 1967 tarihinde dünyaya gelen Jason Statham, İngiliz aksiyon, dövüş filmi oyuncusu ve atlama dalında dereceleri olan eski bir yüzücüdür. Daima kendi sahne dövüşünü ve hünerlerini sergiler. Kendi antikahramanlığı ile ünlenmiştir ve filmlerinde genellikle İngiliz aksanı ile konuşur.



İlk yılları ve meslek yaşamı



Statham Shirebrook, Derbyshire, İngiltere'de dünyaya geldi. Annesi Eileen (née Yates) bir dansçıdır. Babası Barry Statham ise sokak satıcısı ve salon şarkıcısıdır. Babası ile yerel marketlerde çalışmak yerine sanatı takip etmeye karar verdi ve Great Yarmouth, Norfolk'a yerleşti. Daha sonra sanata adım atabilmesi için futbolcu Vinnie Jones'un yanında büyüdü. Jones ona futbolu öğretti ve Statham 11 yaşından sonra yerel bir orta okulda (1978-1983) oynamaya başladı. O sıralarda dalış branşına da tutkusu vardı. Bu yüzden dalış tekniklerini geliştirmek için günlük olarak pratikler yapıyordu. Ayrıca 12 yıl boyunca Britanya Ulusal Dalış Takımının üyesiydi. 1990 yılında Auckland'da düzenlenen Commonwealth yüzme yarışmalarında atlama dalında dünya 12'ncisi olmuştur.

Medyada Statham'ın hayatı Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde çalışırken spor modelliğinde Spor Tanıtımları ajansı tarafından fark edildiği zaman başladı. Daha sonra, giyim markası French Connection için model oldu. Ana caddedeki giyim zincirinin sözcüsü: "Jason'ı seçtik çünkü modelimizin normal bir adam gibi gözükmesini istedik. Görünüşü şimdilik istediğimiz gibi: çok erkeksi ve ve sıradan bir modele de benzemiyor." yorumlarında bulundu. 1993'te The Shamen tarafından yapılan Comin' On Strong, 1994'te Erasure tarafından yapılan Run to the Sun ve 1995'te The Beautiful South tarafından yapılan Dream a Little of Me gibi müzik kliplerinde küçük de olsa rol aldı.



Oyunculuk ve modellik



Statham ilk olarak modellik yapmasıyla kendisine medyada bir yer edindi. French Connection'da Britanyalı yönetmen Guy Ritchie ile tanışır. Ritchie bir film projesinde çalışmaktadır ve acilen bir oyuncuya ihtiyacı vardır. Ritchie, Statham'ın geçmişini öğrenince artık yeni oyuncusunu bulmuş olur. Bu yüzden Statham, Ritchie ile çok iyi arkadaştır. Jason Statham, Bacon rolünü (çeviride domuz pastırması) 1998 hit filmi olan Lock, Stock and Two Smoking Barrelsla alır. Film halk ve eleştirmenler tarafından iyi tepkiler almaya başlar. Ve böylece Statham'ın ikinci filmi olan Snatch çekilir. Filmde Brad Pitt, Benicio Del Toro ve Dennis Ferina gibi popüler oyuncular filmde rol alır ve yönetmen yine Guy Ritchie'dir. Film gişede 80 milyon dolar gibi bir hasılat elde etmeyi başarır. Hemen ardından Statham Hollywood filmlerinde yardımcı oyuncu olarak yardımcı rollerde oynamaya başlar. 2001 yapımı John Carpenter'in Ghosts of Mars ve başrolünü Jet Linin oynadığı, The One filmi. Ardından Turn It Up filminde Bay B olarak görünür fakat bu film pek ünlenmez ancak daha sonra bu sefer Guy Ritchie'nin yapımcı olduğu Mean Machine'de rol alır ve ilk defa bir filmde dövüşür.



2002 yapımı The Transporter ve ardından 2005 yılında devam filmi olan The Transporter 2 filmleriyle ünlü Çin aksiyon koreografi sanatçısı Corey Yuen ile çalışır ve bu filmdeki gerek aksiyon, gerekde dövüş sahneleriyle kendisine aksiyon filmleri dünyasında iyi bir yer edinir. 2003 yılında rol aldığı The Italian Job (2003) filminde Handsome Rob (Yakışıklı Rob) karakterini canlandırarak bir kez daha aksiyonda başarılı olduğunu ıspatlar, Cellular (2004) filmiyle yardımcı rollerde gözükür.Ardından Statham, Revolver filminde rol alır ancak film eleştirmenler tarafından yerden yere vurulur ayrıca bu film de Guy Ritchie'nin filmidir. 2006 yılında Crank filminde oynar, 2004-2005 arası çekilen Chaos filminde Wesley Snipes, Henry Czerny ve Ryan Phillippe'ninde olduğu kadrolu bir filmde rol alır.[8] 2006 yılında tamamen komedi filmi olan The Pink Panther filminin yeni versiyonunda rol alır. Filmde küçük fakat çok önemli bir rol olan Yves Gluant olarak çekilir ki, filmin kadrosu da oldukça büyüktür. Ardından gelen Jet Li ile olan War filmiyle beyaz perdelerde boy göstermeye devam eder. İtalyan İşi filmindeki Yakışıklı Rob rolünde oynar. Bu arada In the name of the King filmi ise 2006 yılında galası yapılsa da teknik sebeplerden dolayı sinemaları ziyaret etmemiştir.

2010 yapımı The Expendables (Cehennem Melekleri) filminde yüksek bir kadro ile çalışmıştır ve filmin getirdiği başarı ile 2012 yılında The Expendables 2 (Cehennem Melekleri 2) olarak yeni filmi çıkmıştır. 2014 yılında ise bu serinin 3. filmi de çıkmıştır. Statham'ın rol aldığı Fast & Furious 7 Nisan 2015'te vizyona girdi ve 2016'da The Mechanic (Mekanik) filminin devamı olacak olan Mechanic: Resurrection'da yer aldı. Ayrıca Ajan adlı bir komedi filminde Melissa McCarthy birlikte başrolde yer aldı.

Özel yaşamı



Statham 2004 yılına kadar model Kelly Brook ile yedi yıllık bir ilişkisi oldu. Brook'un bir film setinde Billy Zane ile tanışması bu ilişkinin son bulmasına neden oldu. Statham, Nisan 2010'dan beri model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktedir. Çift 10 Ocak 2016'da nişanlandıklarını açıkladı