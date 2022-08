Yarı yaşındaki modelle aşk söylentisi: Kalabalıktan kaçıp kayalara tırmandılar

Haberin Devamı

'MELEKLERLE' YAT GEZİSİ

Özellikle de bazı bekâr Hollywood ünlüleri birçok aşk söylentisinin merkezinde kaldı. İşte bunlardan biri son birkaç gündür Victoria's Secret meleklerinin eşlik ettiği İtalya tatili sırasında diğerlerinin önüne geçti.

ÜNLÜ MODELLERLE LÜKS YAT TURU

Gelelim bu ünlüye... Bu kişi, sinemanın yanı sıra müzik dünyasında da faaliyetleriyle adını duyuran Jared Leto. Son olarak House of Gucci filmiyle gündemde olan 50 yaşındaki Leto uzun süredir İtalya tatilinde. Onun bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de kendisine zaman zaman eşlik eden ünlü modeller. Jared Leto'nun adı özellikle de bunlardan biriyle, sevgilisinden yeni ayrılan Kelsey Merritt ile birlikte anılıyor.

Haberin Devamı

AŞK SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Birlikte olduğu olimpik yüzücü Conor Dwyer'dan bir süre önce ayrılan 25 yaşındaki Kelsey Merritt ile Jared Leto, önceki gün de İtalya'nın Sardinya adasında kaya tırmanışı yaparken objektiflere takıldı. Onların görüntüleri de aralarındaki aşk söylentilerini alevlendirdi.

REHBER EŞLİĞİNDE KAYA TIRMANIŞI

Jared Leto ile Kelsey Merritt, çıktıkları yat turunda Tavalora Adası'nda durdu. Bir botla karaya çıkan ikili, sonra da bir kaya tırmanışı gerçekleştirdi. İkiliye, kayalara tırmanma konusunda yardımcı olan bazı kişiler de eşlik etti.

Bu arada Jared Leto ile Kelsey Merritt'e lüks bir yatta iki ünlü model Jasmine Tookes ve Izabel Goulart'ın eşlik ettiğini de hatırlatalım. Her ne kadar Jared Leto ile Kelsey Merritt, şu ana kadar el ele görüntülenmemiş olsalar da grup arkadaşlarından ayrılıp yalnız başlarına vakit geçirmeleri aralarındaki aşk söylentilerini alevlendiriyor.

İLK FİLİPİN ASILLI MODEL

Leto'nun adının birlikte anıldığı Kelsey Merritt, ünlü Sports Illustrated dergisine poz veren ilk Filipin asıllı Amerikalı model olarak hafızalara kazındı. Genç model 2018 yılında da zorlu seçmeleri geçip Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı. Kelsey Merritt, 2018 yılında sporcu Conor Dwyer ile flört ediyordu. Çift, bu yılın başında yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

ÖZEL HAYATINI GİZLESE DE ÜNLÜLERLE YAŞADIĞI İLİŞKİLER BİLİNİYOR

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak bir şekilde yaşayan Jared Leto ise bugüne kadar Cameron Diaz, Katy Perry, Lindsay Lohan, Scarlett Johansson, Ashely Olsen, Valery Kaufman ile yaşadığı ilişkilerle konuşuldu.

GENÇ YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Hem Akademi Ödülü hem de Altın Küre ödüllü Jared Leto, oyunculuğun yanı sıra yönetmen, şarkıcı ve söz yazarı. Hem büyük bütçeli yapımlarda hem de küçük bütçeli bağımsız yapımlarda oynayan Leto, oyuncu olarak 1994 yapımı My So-Called Life'daki Jordan Catalano karakteriyle dikkat çekti. Daha sonra How to Make an American Quilt ile kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye başladı. Ardından Prefontaine, İnce Kırmızı Hat ve Aklım Karıştı geldi.

Haberin Devamı

BU FİLMLE HAFIZALARA KAZINDI

Leto'nun sinemaverlerin hafızasına kazınmasına yol açan yapımlardan biri Darren Aronofsky'nin yönettiği Requiem for a Dream oldu. Madde bağımlısı Harry Goldfarb karakterini canlandıran Leto, bu filmdeki performansıyla övgüler aldı. Dövüş Kulübü, Panik Odası, American Psycho, Lord of War, Lonely Hearts, Mr. Nobody gibi filmlerde sergilediği oyunculuk da unutulmaz.

OSCAR GETİREN ROL

Jared Leto 2013 yapımı Dallas Buyers Club filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı. Leto son olarak House of Gucci filminde Paolo Gucci'yi canlandırmak için tanınmayacak kadar değişti.

Haberin Devamı

HEM MÜZİSYEN HEM OYUNCU

Leto aynı zamanda rock grubu Thirty Seconds to Mars'ın solisti ve gitaristidir. Grubu 1998 yılında Los Angeles'ta ağabeyi Shannon Leto ile birlikte kurdu Leto. Thirty Seconds to Mars kendi grup adlarını taşıyan ilk albümlerini 2002'de yayınladı ve olumlu eleştiriler aldı. Grup birçok önemli müzik ödülüne de aday gösterildi, bazılarını kazandı.

Jared Leto, ABD ve dünyanın çeşitli yerlerinde kaya tırmanışları yapıyor. O anlarda çekilen fotoğrafları da sosyal medyadan paylaşıyor.