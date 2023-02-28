Genç sanatçının ölüm nedeni belli oldu: Hastalığını fark etmemişler

Haberin Devamı

KALP BÜYÜMESİ NEDENİYLE HAYATA VEDA ETMİŞ

Küçücük yaşında çocuk yıldız olarak ün kazanan Hayden Panettiere'in kendisinin ayak izlerini takip eden kardeşi Jansen Panettiere'in ölüm nedeni ortaya çıktı. Geçen hafta henüz 28 yaşında hayata veda eden Panettiere'in ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada genç sanatçının kalp büyümesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Jansen'in babası Skip Panettiere, annesi Lesley Vogel ve ablası Hayden'in imzasıyla yapılan açıklamada genç sanatçının ölüm nedeninin yanı sıra duygu dolu satırlar da yer aldı.

Ailenin açıklamasında Jansen Panettiere'in ölüm nedeninin KALP BÜYÜMESİ ve aort kapağı komplikasyonları olduğu belirtildi. Bu sonuca, genç sanatçıya yapılan otopsi sonucu ulaşıldığı bilgisi de açıklamada yer aldı

Haberin Devamı

'SONSUZA KADAR KALBİMİZDE OLACAKSIN'

Jansen Panettiere'in annesi, babası ve ablasının imzasını taşıyan açıklamada şu satırlar yer aldı: "Karizması, sıcaklığı, başkalarına karşı şefkati ve yaratıcı ruhu, bizim ve karşılaştığı herkesin kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Bu akıl almaz kaybın üstesinden gelirken ailemize gösterilen sevgi ve desteği içtenlikle takdir ediyoruz ve bu yas döneminde mahremiyetimizesaygı gösterilmesiniistiyoruz" şeklinde tamamladı. "Seni çok seviyoruz Jansen ve sonsuza kadar kalbimizde olacaksın."

KALP BÜYÜMESİ NEDİR? Tıpta kardiyomegali (kalp büyümesi) artan duvar kalınlığı veya boşluklarının anormal genişlemesi nedeniyle kalbin hacminde veya kütlesinde bir artış anlamına gelir. Bazen doğuştan gelse de dibayet, hipertansiyon, obezite, tiroid bozuklukları, lyme hastalığı, kalp büyümesine yol açabilir. Bu hastalık kimi zaman hamilelik sırasında da meydana gelebilir. Kardiyomegali, profesyonel sporculara özgü yoğun ve uzun süreli efor ve antrenmandan kaynaklandığında da fizyolojik olabilir: bu durum 'atlet kalbi' olarak bilinir. Belirtileri arasında solunum güçlüğü, aritmi, çarpıntı, kronik yorgunluk sayılabilir.





BULUŞMAYA GİTMEYİNCE ARKADAŞLARI MERAKLANDI

Ablası Hayden Panettiere'den beş yaş daha genç olan Jansen, geçtiğimiz 19 Şubat'ta hayata veda etmişti. 2000'lerin ilk yarısında oynadığı Heroes ile yıldızı parlayan Hayden Panettiere'in kardeşi Jansen'in genç yaşta hayata veda ettiği de trajik bir rastlantıyla ortaya çıkmıştı.

Jansen Panettiere, üç arkadaşıyla geçtiğimiz pazar günü buluşmak için sözleşti. Fakat genç oyuncu o buluşmaya gitmedi. Onu merak eden arkadaşları ise evine gidip bir sorun olup olmadığını kontrol etmek istedi. Jansen Panettiere'in New York, Nyack'taki evine giden arkadaşları Benjamin Brown, Joe Fails ve Lars Arianti onu bir sandalyede kendinden geçmiş bir halde otururken buldu. İlk yardım uygulayan arkadaşları bir yandan da sağlık ekiplerine Haber verdi. 911'i arayan üç arkadaşı ardından Jansen ile 3 yaşındaki Hayden Panettiere'in babası Alan'a ulaştı. Baba Panattiere hemen olay yerine ulaştı. Alan Panettiere, oğluyla en son olaydan bir gün önce telefonda konuştuğunu ve sesinin gayet iyi geldiğini belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beyin anevrizması geçiren ünlü oyuncudan kötü haber: Doktorları acı gerçeği ailesine açıkladı Haberi görüntüle





SAĞLIK EKİPLERİ DE ONU HAYATA DÖNDÜREMEDİ

Sağlık ekipleri evine ulaştığında belirtilene göre Jansen Panettiere; oturma odasında yere sırt üstü olarak yatırılmıştı. Bedeni sıcaklığını yitirmişti ve nefes almıyordu. Sağlık ekipleri genç oyuncunun öldüğünü belirledi. Onların raporuna göre Jansen Panettiere'de herhangi bir travma geçirdiğine dair bir belirti yoktu. Genç oyuncunun ölüm nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu konu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Yakın çevresinin belirttiğine göre Jansen Panettiere, son dönemde bazı zorluklar yaşıyordu. Bu ağırlıklı olarak yolunda gitmeyen kariyerinden kaynaklanıyordu. İleri sürülenlere göre Jansen, yolunu kaybetmiş gibiydi. Önce oyuncu olarak kariyerine başlayan Jansen daha sonra resim sanatına yönelmişti. Son dönemde de kontrol edilemez bir anksiyete ve depresyonla mücadele ediyordu. Bir süre öncesine kadar Los Angeles'ta yaşayan Jansen Panettiere daha sonra New York'a taşınmıştı. Genç yaşında hayata veda eden Panettiere bir süredir yoğun bakım hemşiresi Catherine Michie ile romantik bir ilişki yaşıyordu.

Haberin Devamı





ABLASININ AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Jansen Panettiere, kendisinden beş yaş büyük ablası Hayden'in ayak izlerini takip ederek oyunculuğa adım atmıştı. 2004'te Tiger Cruise, 2005'te Racing Stripes adlı yapımlarda kamera karşısına geçti. Panettiere, The Walking Dead, Major Crimes, Blue's Clues, Ice Age: The Meltdown ve Robots gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Jansen Panettiere'in ölümünden en çok etkilenen kişilerden biri de ablası Hayden Panettiere oldu. Yakınlarının belirttiğine göre Hayden'in acısı teselli edilemez düzeyde. Çünkü Jansen sadece kardeşi değil aynı zamanda en iyi arkadaşıydı.

Haberin Devamı

'DÜNYA İYİ BİR YERDİ, ÇÜNKÜ İÇİNDE SEN VARDIN'

Jansen Panettiere bir süredir yoğun bakım hemşiresi Catherine Michie ile romantik bir ilişki yaşıyonru. Michie, Jansen'in ölümünden sonra sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevgilisine veda etti. Jansen Panettiere ile sadece bir yıldır birlikte olduğunu belirten Catherine Michie " Bir daha senin kahkahanı duyamayacak olmanın verdiği acıyı kelimeler ifade edemez. Umarım huzuru bulursun. En çok ihtiyaç duyduğun zamanda yanında olmadığım için üzgünüm. Dünya iyi bir yerdi çünkü içinde sen vardın. Biliyorum, bir gün yeniden birlikte resim çizeceğiz."