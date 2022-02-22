Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
BM Güvenlik Konseyi toplandı Rusya düellosuBM Güvenlik Konseyi toplandı! Rusya düellosu#BM Güvenlik Konseyi
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Putinin Ukrayna kararı dünyada ilk manşetPutin'in Ukrayna kararı dünyada ilk manşet!#RUSYA
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalarSon dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar#Bahçeli
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir UEFAdan Şampiyonlar Ligi finali için karar...Rusya-Ukrayna krizi futbolu da vurabilir! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali için karar...#Rusya-Ukrayna
Anne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı Tacizciyi görünce şok olduAnne adım adım iz sürdü, kızıymış gibi yazıştı! Tacizciyi görünce şok oldu#İzmir
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Çinde otoriteler Jack Manın peşine düştü Risk raporu talep ettilerÇin'de otoriteler Jack Ma'nın peşine düştü! Risk raporu talep ettiler#Jack Ma
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı gerideŞarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride#Jane Marczewski
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Gizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu İlk tepki babasından gelmiştirGizem Tuncer’in sözleri olay olmuştu! 'İlk tepki babasından gelmiştir'#Gizem Tuncer
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

#Jane Marczewski#Nightbirdie#America's Got Talent
Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

Çocukluğundan bu yana hiç vazgeçmediği tutkusu sayesinde bir müzik yarışmasına katılan, söylediği şarkıyla milyonların kalbine dokunan genç şarkıcı, 31 yaşında kansere yenildi... Başta ailesi olmak üzere onu sevenler, sesinden etkilenenler yasa boğuldu.

Haberin Devamı

MÜCADELEYİ KAYBETTİ
Bir dönem ülkemizde de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına da esin kaynağı olan America's Got Talent adlı yarışmayla bir anda dikkat çeken genç şarkıcı Jane Marczewski, 2017 yılından bu yana verdiği mücadeleyi kaybetti. Hem yarışmada hem müzik çalışmalarında “Nightbirdie” (Gece Kuşu) lakabıyla tanınan 31 yaşındaki Jane Marczewski, hayata erken veda etti.

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

AİLESİ DUYURDU
Çocukluk yıllarından itibaren şarkıcı olma hayali kuran, kısacık hayatı boyunca bunun için çabalayan Jane Marczewski'in hayata vedası, ailesi tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Marczewski'in ailesi; genç şarkıcının 19 Şubat'ta hayata veda ettiğini belirtti. Ailenin açıklamasında "Biz, ailesi onun vefatı ve akıl almaz kaybıyla yıkıldık" satırları da yer aldı.

Haberin Devamı

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

'DAİMA HATIRLANACAKSIN'
Jane Marczewski'nin yarıştığı ve adını duyurduğu America's Gat Talent'ın resmi sosyal medya hesabından da duygu dolu bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da, genç şarkıcının seçmelerle seslendirdiği "It's Ok" adlı kendi şarkısıyla hafızalara kazındığı belirtildi. Paylaşımda şu satırlar yer aldı: "Senin sesin, senin hikayen ve mesajların milyonlarca kişiye dokundu. "Nightbirdie", America's Got Talent ailesi tarafından daima hatırlanacaksın." Jane Marczewski'in yarıştığı dönemde jüri koltuğunda oturan Heidi Klum, Sofia Vergara, Terry Crews ve Howie Mandel de sosyal medya hesaplarından bu erken kayıpla ilgili duygularını ifade ettiler.

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

'YÜZDE İKİ BİLE SIFIRDAN İYİDİR' DEMİŞTİ
Geçen yaz yapılan America's Got Talent yarışmasında Jane Marczewski seyircilere kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı "Yüzde iki yaşama şansım var. Ama yüzde iki, 'sıfırdan' iyidir. Ve insanların, bunun ne kadar harika bir şey olduğunu bilmelerini istiyorum" diye konuşmuştu. Yarışmanın yapımcısı Simon Cowell da seslendirdiği 'It's OK' adlı şarkının ardından Jane Marczewski'ye özel ödül vermişti.

Haberin Devamı

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

KENDİ ŞARKISINI SESLENDİRMİŞTİ
Genç şarkıcının seslendirdiği kendisine ait'It's ok', çeşitli müzik platformlarının yanı sıra Youtube'da da izlenme rekorları kırmıştı. Klibi milyonlarca kişi izlemişti. Yapımcı Simon Cowell, Jane Marczewski'nin şarkısını seslendirdikten sonra hastalığıyla ilgili anlattıklarının kendisini çok duygulandırdığını People dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı. Sonra da konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamlamıştı. "Çok, çok özel bir andı."

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI
Yarışmada bu kadar dikkat çekmişken tekrarlayan hastalığına konsantre olmak için America's Got Talent'tan çekilmek zorunda kaldığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu Jane Marczewski. "Hastalıkla mücadele etmek, bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. Bu sezon yarışmaya devam edemeyeceğimi üzülerek duyuruyorum" diye yazmıştı genç şarkıcı. Jane Marczewski açıklamasına şu satırlarla devam etmişti: "Hayat her zaman, bunu hak edenlere bile biraz nefes aldırmaz. Ama biz bunu zaten biliyorduk."

Haberin Devamı

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

2017 YILINDA TEŞHİS KONULMUŞTU
Marczewski, ilk olarak 2017 yılında göğüs kanserine yakalandı. Gördüğü tedavinin ardından iyileşti. Fakat 2019 yılında hastalığı tekrarladı. Doktorlar ona sadece üç ay ömür verdi. Fakat Nightbirdie yılmadı ve bunun üzerine iki yıl daha direndi. Genç şarkıcı "Benim başıma gelen kötü şeylerden çok daha fazlası olduğumu herkesin bilmesini istiyorum" mesajını verdi.

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

ALTI YAŞINDAN BU YANA ŞARKI SÖZÜ YAZIP BESTE YAPIYOR
Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan Jane Marczewski, 1990'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken şarkı sözü yazmaya ve şarkı söylemeye başladı. Bazen annesi, şarkı sözlerini tamamlamasında ona yardım ediyordu. Üniversitede iletişim üzerine eğitim görmesine rağmen müzik tutkusundan hiç vazgeçmedi. Daha üniversitede okurken, 2011 yılında gitar eşliğinde seslendirdiği ilk şarkısını bir online platforma yükledi ve büyük ilgi gördü. İki yıl sonra Ocean&Sky'ı yayınladı.

Haberin Devamı

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

SÜREKLİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYORDU
Üniversiteden mezun olduğu sırada yerel olarak tanınan bir şarkıcıydı artık. Kısa süren bir evlilik yapan Jane Marczewski, müzik dünyasında kullandığı Nightbirdie lakabını ise sürekli tekrarlayan bir rüyasından aldığını anlatmıştı: "Rüyamda kuşların, sanki sabahmış gibi şarkı söylemesi (cıvıldaşması) bana çok şiirseyl gelmişti. Benim somut hale getirmek isüediğim şey işte bu."

Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jane Marczewski#Nightbirdie#America's Got Talent

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan

BAKMADAN GEÇME!

Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan