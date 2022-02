Şarkı yarışmasıyla ünlenmişti: Hayat öyküsü 31 yılda bitti, kalplere dokunan şarkıları kaldı geride

Haberin Devamı

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Bir dönem ülkemizde de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına da esin kaynağı olan America's Got Talent adlı yarışmayla bir anda dikkat çeken genç şarkıcı Jane Marczewski, 2017 yılından bu yana verdiği mücadeleyi kaybetti. Hem yarışmada hem müzik çalışmalarında “Nightbirdie” (Gece Kuşu) lakabıyla tanınan 31 yaşındaki Jane Marczewski, hayata erken veda etti.

AİLESİ DUYURDU

Çocukluk yıllarından itibaren şarkıcı olma hayali kuran, kısacık hayatı boyunca bunun için çabalayan Jane Marczewski'in hayata vedası, ailesi tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Marczewski'in ailesi; genç şarkıcının 19 Şubat'ta hayata veda ettiğini belirtti. Ailenin açıklamasında "Biz, ailesi onun vefatı ve akıl almaz kaybıyla yıkıldık" satırları da yer aldı.

Haberin Devamı

'DAİMA HATIRLANACAKSIN'

Jane Marczewski'nin yarıştığı ve adını duyurduğu America's Gat Talent'ın resmi sosyal medya hesabından da duygu dolu bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da, genç şarkıcının seçmelerle seslendirdiği "It's Ok" adlı kendi şarkısıyla hafızalara kazındığı belirtildi. Paylaşımda şu satırlar yer aldı: "Senin sesin, senin hikayen ve mesajların milyonlarca kişiye dokundu. "Nightbirdie", America's Got Talent ailesi tarafından daima hatırlanacaksın." Jane Marczewski'in yarıştığı dönemde jüri koltuğunda oturan Heidi Klum, Sofia Vergara, Terry Crews ve Howie Mandel de sosyal medya hesaplarından bu erken kayıpla ilgili duygularını ifade ettiler.

'YÜZDE İKİ BİLE SIFIRDAN İYİDİR' DEMİŞTİ

Geçen yaz yapılan America's Got Talent yarışmasında Jane Marczewski seyircilere kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı "Yüzde iki yaşama şansım var. Ama yüzde iki, 'sıfırdan' iyidir. Ve insanların, bunun ne kadar harika bir şey olduğunu bilmelerini istiyorum" diye konuşmuştu. Yarışmanın yapımcısı Simon Cowell da seslendirdiği 'It's OK' adlı şarkının ardından Jane Marczewski'ye özel ödül vermişti.

Haberin Devamı

KENDİ ŞARKISINI SESLENDİRMİŞTİ

Genç şarkıcının seslendirdiği kendisine ait'It's ok', çeşitli müzik platformlarının yanı sıra Youtube'da da izlenme rekorları kırmıştı. Klibi milyonlarca kişi izlemişti. Yapımcı Simon Cowell, Jane Marczewski'nin şarkısını seslendirdikten sonra hastalığıyla ilgili anlattıklarının kendisini çok duygulandırdığını People dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı. Sonra da konuyla ilgili sözlerini şöyle tamamlamıştı. "Çok, çok özel bir andı."

YARIŞMADAN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Yarışmada bu kadar dikkat çekmişken tekrarlayan hastalığına konsantre olmak için America's Got Talent'tan çekilmek zorunda kaldığını da sosyal medya hesabından duyurmuştu Jane Marczewski. "Hastalıkla mücadele etmek, bütün zamanımı ve enerjimi alıyor. Bu sezon yarışmaya devam edemeyeceğimi üzülerek duyuruyorum" diye yazmıştı genç şarkıcı. Jane Marczewski açıklamasına şu satırlarla devam etmişti: "Hayat her zaman, bunu hak edenlere bile biraz nefes aldırmaz. Ama biz bunu zaten biliyorduk."

Haberin Devamı

2017 YILINDA TEŞHİS KONULMUŞTU

Marczewski, ilk olarak 2017 yılında göğüs kanserine yakalandı. Gördüğü tedavinin ardından iyileşti. Fakat 2019 yılında hastalığı tekrarladı. Doktorlar ona sadece üç ay ömür verdi. Fakat Nightbirdie yılmadı ve bunun üzerine iki yıl daha direndi. Genç şarkıcı "Benim başıma gelen kötü şeylerden çok daha fazlası olduğumu herkesin bilmesini istiyorum" mesajını verdi.

ALTI YAŞINDAN BU YANA ŞARKI SÖZÜ YAZIP BESTE YAPIYOR

Şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olan Jane Marczewski, 1990'da dünyaya geldi. Altı yaşındayken şarkı sözü yazmaya ve şarkı söylemeye başladı. Bazen annesi, şarkı sözlerini tamamlamasında ona yardım ediyordu. Üniversitede iletişim üzerine eğitim görmesine rağmen müzik tutkusundan hiç vazgeçmedi. Daha üniversitede okurken, 2011 yılında gitar eşliğinde seslendirdiği ilk şarkısını bir online platforma yükledi ve büyük ilgi gördü. İki yıl sonra Ocean&Sky'ı yayınladı.

Haberin Devamı

SÜREKLİ AYNI RÜYAYI GÖRÜYORDU

Üniversiteden mezun olduğu sırada yerel olarak tanınan bir şarkıcıydı artık. Kısa süren bir evlilik yapan Jane Marczewski, müzik dünyasında kullandığı Nightbirdie lakabını ise sürekli tekrarlayan bir rüyasından aldığını anlatmıştı: "Rüyamda kuşların, sanki sabahmış gibi şarkı söylemesi (cıvıldaşması) bana çok şiirseyl gelmişti. Benim somut hale getirmek isüediğim şey işte bu."