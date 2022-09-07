Ünlü oyuncu kansere yakalandığını açıklamıştı: Endişelenecek onlarca yılım yok!

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TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR TÜR

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran 84 yaşındaki Fonda, internet bloğu için uzun bir yazı kaleme aldı. Fonda, hodgkin lenfomaya yakalandığını açıkladıktan sonra kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Oyunculuğun yanı sıra aktivist olarak da tanınan Jane Fonda, geçen hafta hastalığını açıklamıştı. Fonda, yakalandığı hastalığın tedavi edilebilir türde olduğunu belirtip "iyileşme şansım yüzde 80" diye açıklamıştı.

'BİRÇOK KİŞİ BU HASTALIKTAN İYİLEŞTİĞİNİ YAZDI'

Jane Fonda uzun yazısında "Geçen haftadan bu yana bana yazan birçok kişi bu tür bir kanser nedeniyle tedavi gördüklerini ve onlarca yıldır artık hastalıktan tamamen kurtulmuş olduklarını açıkladı" satırlarına yer verdi. Sonra da görüşlerini ifade etmeyi şöyle sürdürdü: " Yakında 85 yaşında olacağım ve önümde endişelenmemi gerektiren onlarca yıl yok."

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'YILLARDIR OLDUĞUMDAN DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'

Şu sanki durumunu özetleyen Fonda, üç hafta içinde başlayacak olan ilk kemoterapi süreci öncesi kendini iyi hissettiğini açıkladı. Doktorunun önerilerine uyduğunu yazan Fonda "Bugün, ilk kemoterapinin üç hafta öncesindeyim. Size söylemeliyim ki kendimi yıllardır olduğundan çok daha güçlü hissediyorum" satırlarına da yer verdi blog için hazırladığı yazıda.

'DOKTORUM HAREKET ETMEMİ ÖNERDİ'

Yıldız satırlarını şöyle sürdürdü: "Doktorum bana kemoterapinin yarattığı yorgunlukla mücadele etmenin en iyi yolunun hareket etmek olduğunu söyledi. Yürümek. Ve ben yürüyorum. Hava iyice ısınmadan önce erken saatlerde kalkıp yürüyorum. Ayrıca egzersiz de yapıyorum."

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EGZERSİZ YAPIYOR: Ünlü yıldız, Youtube kanalında da elinde ağırlıklar ve bir pilates topu yardımıyla egzersiz yaparken çekilen bir videosunu da paylaştı.

DAHA ÖNCE DE GÖĞÜS KANSERİNİ YENDİ: Bu arada Jane Fonda, bunun kanserle ilk karşılaşması olmadığının da altını çizdi. Daha önce göğüs kanserine yakalandığını anlatan Fonda, iki memesini de aldırdığını ve iyileştiğini hatırlattı. Yıldız, bu kez de hastalığı yeneceğini belirtti.

'SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNA YİNE DEĞİNDİ'

Bu arada Fonda, kanserin kendisini bazı konularda kararlı bir şekilde mücadele etmeye yönelttiğini de satırlarına ekledi. Jane Fonda hastalığını ilk duyurduğunda sahip olduğu sağlık sigortası sayesinde kaliteli bir tedavi alacağını ama ABD'de sigortasız birçok kişinin bu olanaktan yoksun olduğunu belirtmişti. Yıldız, bu konudaki faaliyetlerini sürdüreceğini yazdı.

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ÇEVRE SORUNLARINA DEĞİNDİ: Hastalığının onu çevre kirliliğiyle mücadele konusunda daha kararlı bir hale getirdiğini de anlattı Jane Fonda. Özellikle de fosil yakıtların insanlar üzerindeki ölümcül etkisi üzerinde durdu. Fosil yakıtlar nedeniyle birçok insanın kanser başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaştığını vurguladı. "Bir araya gelip bu ölümcül korelasyonu sona erdirmenin bir yolunu bulmalıyız" diye sürdürdü satırlarını. Takipçilerini de JanePAC.com adresindeki internet sitesini ziyaret etmeye çağırdı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hollywood'un bir değil birkaç dönemine damgasını vuran oyuncu ve aktivist Jane Fonda, geçen hafta kansere yakalandığını duyurdu. 84 yaşındaki Fonda, Non Hodgkin Lenfoma yani bir tür kan kanseri olduğunu açıkladı. Yakalandığı kanser türünün tedavi edilebilir olduğunu ekleyen Jane Fonda, kemoterapi sürecinin de başladığını belirti. Sinemadaki kariyerinin yanı sıra önde gelen aktivistlerden biri de olan Fonda bu yüzden "kendini şanslı hissettiğini" de ifade etti.

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'KANSER, BİR ÖĞRETMEN': Jane Fonda kanseri "bir öğretmen" olarak tanımladı ve onun kendisine verdiği derslere dikkat ettiğini de yazdı mesajında. Oyuncu " Kanser benim yaşımda yeri gerçeklere uyum sağlamanın önemini de öğretiyor" satırlarına yer verdi.

Jane Fonda, Instagram sayfasında, üzerinde kırmızı bir giysi bulunan fotoğrafına yer verdiği paylaşımda kendisiyle ilgili duyuruyu yaptı. Yakalandığı kanserden kurtulup hayatta kalma oranının yüzde 80 olduğunu yazan oyuncu, aynı zamanda sağlık sigortasının önemine de değindi. Fonda "Ayrıca şanslıyım ki her tür tedaviye ulaşmama olanak sağlayan sağlık sigortam da var. Fark ettim ki bu sancılı bir süreç ama ben bu konuda ayrıcalıklıyım" diye yazdı.

BABASI DA ÜNLÜ BİR OYUNCUYDU

Beyazperdenin birkaç dönemine damgasını vuran son yıllarda da zamana direnen enerjisi ve görüntüsüyle konuşulan Jane Fonda, beyazperdeye kuşaklar boyu emek veren bir aileden geliyor. Babası Henry Fonda, döneminin en ünlü Sinema ve tiyatro oyuncularından biri. Annesi Frances Ford Seymour da yine kendi döneminin önde gelen sosyetikleri arasında yer alıyordu. Fonda'nın annesi, kendisi henüz 12 yaşındayken canına kıydı.

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KARİYERİNE TİYATRO İLE BAŞLADI

Sadece oyuncu değil aynı zamanda kadın hakları, insan hakları ve hayvan hakları aktivisti olarak da tanınan Jane Fonda 21 Aralık 1937'de New York'ta dünyaya geldi. Ünlü Actor's Studio'da eğitim gören Fonda, daha sonra Paris'e gitti ve orada çeşitli sanat dallarında eğiti gördü. Babası gibi önce tiyatroyla kariyerine başladı. Ardından sinemaya adım attı.

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GEÇİP GİDEN YILLARA MEYDAN OKUYOR: 1960 yılında Tall Story adlı filmde ilk olarak kamera karşısına geçti. Ardından da uzun ve başarılarla dolu sinema kariyeri geldi. Fonda ilerleyen yaşına rağmen hem mesleğini hem de aktivistliği sürdürüyor.

'HANOI JANE'İN BEDELİ AĞIR OLDU: Jane Fonda, gençlik yıllarında Vietnam savaşına olan karşıtlığıyla da ön plana çıktı. Kuzey Vietnam'a düzenlenen bir geziye katılan Fonda, Amerikan uçaklarını düşürmek için kullanılan bir uçaksavarın üzerinde gazetecilere poz verdi. Bu yüzden uzun süre "Hanoi Jane" olarak anılsa da bu poz kariyerine büyük zarar verdi. Daha sonra kendisi de bu konuda "Askerlerle birlikte çalışmam, onların haklarını savunmam bütün bunların hepsi uçup gitti. Askerlerin kendilerini ihanete uğramış gibi hissetmelerine neden olduğum için pişmanım" diye konuşmuştu.

Jane Fonda'nın hafızalara kazınmasının bir başka nedeni de 1980'lerin başında bütün dünyayı etkisi altına alan aerobik akımına öncülük etmiş olması. Takvimler 1982'yi gösterirken bu aerobik çılgınlığı önce ABD'de bütün kadınları sarıp sarmaladı. Ardından da bütün dünyaya yayıldı.





HAFIZALARA KAZINAN FİLMLERİNDEN BİRİ

Jane Fonda denilince akla ilk gelen unutulmaz filmlerden biri 1978 tarihli Coming Home ya da Türkçe adıyla eve Dönüş. Yönetmenliğini Hal Ashby'nin yaptığı bu filmde Fonda, sevgilisi Vietnam savaşına gittikten sonra boşluğa düşen bir genç kadını canlandırdı. Sonra gönüllü olarak gazilerin tedavi edildiği bir hastanade çalışmaya başlayan genç kadın, orada savaşta bir bacağını yitirmiş bir eski arkadaşıyla karşılaşır. Ardından ikisi arasında bir aşk başlar. İlerleyen yıllarda yeniden çevrimleri de yapılan filmde Fonda'ya Jon Voight ve Bruce Dern'in de aralarında yer aldığı bir kadro eşlik ediyordu.

ÖZEL HAYATI VE EVLİLİKLERİ DE HEP GÜNDEMDE

Fonda, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da hep gündeme geldi. Evlilikleri de çok konuşuldu. İlk evliliğini 1965 ile 1973 arasında Fransız yönetmen Roger Vadim ile yaptı. Ardından eski senatör ve siyasi eylemci Tom Hayden ile evlendi. 1973'te başlayan bu evlilik 1990'a kadar sürdü. Sonra çok konuşulan üçüncü evliliği geldi. 1991 yılında medya imparatoru Ted Turner ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 2001 yılında bitti. Fonda 2009 yılından bu yana müzik yapımcısı Richard Perry ile birlikte.

ERKEK KARDEŞİ VE YEĞENİ DE OYUNCU

Jane Fonda'nın erkek kardeşi Peter Fonda da oyuncu. İki kardeş Cat Ballou adlı filmde birlikte rol almıştı. Bu arada yeri gelmişken Peter Fonda'nın kızı Bridget'in de bir süre oyunculukta kariyer yaptıktan sonra spot ışıklarının altından uzaklaştığını hatırlatalım.