GelmiÅŸler 80 yaÅŸÄ±na hÃ¢lÃ¢ kavga ediyorlar: Ä°ki efsane kapÄ±ÅŸtÄ±: KonuÅŸmak onun deÄŸil benim hakkÄ±mdÄ±

Her ikisinin de yÄ±llar Ã¶nce kariyerinde zirveye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elde edilecek ÅŸan ÅŸÃ¶hret ne varsa hepsini "ceplerine koyduklarÄ±nÄ±" dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce "Haydi canÄ±m, olmaz Ã¶yle ÅŸey" denilecek iki efsane arasÄ±nda tuhaf bir gerilim baÅŸladÄ±.

ARTIK HAYATTA OLMAYAN ROL ARKADAÅžLARINI PAYLAÅžAMADILARÂ

SÃ¶z savaÅŸÄ±na giren bu iki Ã¼nlÃ¼; 88 yaÅŸÄ±ndaki Jane Fonda ile 83 yaÅŸÄ±ndaki Barbra Streisand...

Bu gerilimi neden olan kiÅŸi de artÄ±k hayatta olmayan bir meslektaÅŸlarÄ±: GeÃ§en yÄ±l, 89 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Robert Redford.

OlayÄ±n nedenine gelirsek...

Barbra Streisand, Ã¶nceki gece Los Angeles'ta gerÃ§ekleÅŸen 98'nci Oscar Ã–dÃ¼lleri'nin anma bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Robert Redford hakkÄ±nda bir konuÅŸma yaptÄ±.

DUYGUSAL BÄ°R KONUÅžMAYLA ANDI

Redford ile 1973 yÄ±lÄ±nda The Way We Were adlÄ± filmde rol alan Barbra Streisand, meslektaÅŸÄ± hakkÄ±nda duygu dolu bir konuÅŸma yaptÄ±. Hatta bu Ã¼nlÃ¼ filmin, en az onun kadar Ã¼nlÃ¼ olan ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± bile seslendirdi.

Streisand, The Way We Were filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda deli gibi aÅŸÄ±k olduÄŸu ama bir tÃ¼rlÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±k bulamadÄ±ÄŸÄ± bir kitaba bile konu olan Redford iÃ§in birkaÃ§ damla gÃ¶zyaÅŸÄ± bile dÃ¶ktÃ¼.

Ä°ÅŸte onun Oscar gecesindeki bu konuÅŸmasÄ± da Jane Fonda'yÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±.

SinemanÄ±n Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± ve aynÄ± zamanda bir aktivist olarak da tanÄ±nan Fonda, gecede Streisand'Ä±n konuÅŸma yapmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.





'NEDEN ONUN KONUÅžTUÄžUNU BÄ°LMEK Ä°STERDÄ°M'

Orada konuÅŸma yapmanÄ±n onun deÄŸil kendisinin hakkÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi. Fonda, Barbra Streisand'Ä± kast ederek "O Robert ile bir filmde rol aldÄ±. Ben ise dÃ¶rt filmde" dedi.

TÃ¶ren sonrasÄ± dÃ¼zenlenen partiye katÄ±lan Fonda, orada Entertainment Weekly'ye konuÅŸurken "Streisand'Ä±n Robert hakkÄ±nda konuÅŸmak iÃ§in orada bulunmasÄ±nÄ±n nedenini bilmek istiyorum" diye konuÅŸtu.

Kendisinin Robert Redford ile dÃ¶rt filmde oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Jane Fonda "Benim anlatacak daha Ã§ok ÅŸeyim var" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.





FONDA DÃ–RT, STREISAND BÄ°R FÄ°LMDE REDFORD Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE OYNADI

Sonra da gÃ¼lÃ¼mseyerek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Robert'Ä± her zaman sevdim. MuhteÅŸem bir insandÄ± ve gerÃ§ekten harika deÄŸerlere sahipti. Sinema sanatÄ± iÃ§in Ã§ok ÅŸey yaptÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z filmlerin deÄŸer bulmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±."

Fonda ile Robert Redford, The Tall Stor, The Chase Barefoot in the Park, Our Souls at Night gibi filmlerde oynamÄ±ÅŸtÄ±.

Streisand ise uzun kariyeri boyunca Redford ile sadece The Way We Were adlÄ± filmde rol aldÄ±.

