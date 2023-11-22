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Henüz 16 yaÅŸÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±... Herkes 'HayatÄ±nÄ± mahvedecek. aldÄ±r bunu' diyordu... O bebek büyüdü genç kÄ±z oldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Britney Spears#Jamie Lynn Spears#Casey Aldridge
HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±... Herkes HayatÄ±nÄ± mahvedecek. aldÄ±r bunu diyordu... O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ genÃ§ kÄ±z oldu
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 22, 2023 13:53

AslÄ±nda onu bilenler Ã§ok iyi bilir. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya adÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kardeÅŸi olarak duysa da o da kendine hem bir kariyer oluÅŸturma hem de skandal yaratma konusunda ablasÄ±ndan hiÃ§ de geri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°YLE HESAPLAÅžMASI HÄ°Ã‡ BÄ°TMEDÄ°
Ãœstelik henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken yani daha kendisi Ã§ocukken hamile kalmasÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne tuz biber ekti.

Aradan yÄ±llar geÃ§ti, o Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k bir yetiÅŸkin oldu. O dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k skandal yaratan bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi. Hatta onu da bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Ama geÃ§miÅŸiyle hesaplaÅŸmasÄ± da, o yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± travmanÄ±n izleri de hiÃ§ bitmedi. Hatta ÅŸimdi bu kadar zaman sonra bu konuda bir aÃ§Ä±klama daha yaptÄ±. Kimi zaman aÄŸlayarak iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼.
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HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±... Herkes HayatÄ±nÄ± mahvedecek. aldÄ±r bunu diyordu... O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ genÃ§ kÄ±z oldu

16 YAÅžINDA HAMÄ°LE KALMASI SKANDAL OLMUÅžTU
Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi Britney Spears'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Jamie Lynnn Spears. Åžu anda 32 yaÅŸÄ±nda ve iki Ã§ocuk sahibi genÃ§ bir anne olan Jamie Lynn, tÄ±pkÄ± ablasÄ± gibi bir dÃ¶nem skandallarÄ±n kahramanÄ± oluyordu. Bunlar arasÄ±nda en Ã§arpÄ±cÄ±sÄ± da henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken hamile kalmasÄ±ydÄ±.

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Åžu sÄ±ralar I'm A Celebrity adlÄ± bir reality ÅŸov programÄ±nda yer alan Jamie Lynn Spears, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda dertleÅŸirken hayatÄ±nÄ±n en Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶nemini anlattÄ±.

Spears, genÃ§ yaÅŸta hamile kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada herkesin kendisine tek bir ÅŸey sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±: "AldÄ±r o bebeÄŸi!"

O sÄ±rada sevgilisi olan Casey Aldridge ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸini de alÄ±p spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilen ve uzun sÃ¼re kameralardan uzak kalan Jamie Lynn, programdaki katÄ±lÄ±mcÄ±lardan biri olan Fred Sirieix ile dertleÅŸti.

Program arkadaÅŸÄ± ona Ã¶nce genÃ§ yaÅŸta Ã¼nlÃ¼ olmasÄ±nÄ± sordu. Bunun Ã¼zerine Spears, kendisine ÅŸÃ¶hret getiren programlarÄ± hatÄ±rlattÄ±.

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'HERKES BANA BEBEÄžÄ° ALDIRMAMI SÃ–YLEDÄ°'
Ã–nce All That adlÄ± ÅŸovda sonra da Zoey'de oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â 

Tam Zoey'de gÃ¶rev alÄ±rken yani 16 yaÅŸÄ±ndayken de Casey Aldridge'den hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Jamie Lynn Spears. EtrafÄ±ndan gelen tepkileri de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " BebeÄŸi doÄŸurmaya karar verdim. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bana hayatÄ±mÄ±n bittiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu."Â 

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O sÄ±rada ekip arkadaÅŸÄ±nÄ±n "Sahi mi?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Spears: " Hamileydim ve bir Ã§ocuk programÄ±nda rol alÄ±yordum."

Bunun Ã¼zerine Sirieix'in sorduÄŸu "Ailenle iyi geÃ§iniyor muydun?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Jamie Lynn:" Evet... Sadece onlarÄ±n Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Benim durumumdan dolayÄ±. Ama bebek sahibi olmak bebek sahibi olmaktÄ±r. Uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak durmak zorunda kaldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar acÄ±masÄ±zdÄ±."

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n "BasÄ±n mÄ± acÄ±masÄ±zdÄ±?" diye sormasÄ± Ã¼zerine Jamie Lynn Spears " Missisippi'ye taÅŸÄ±ndÄ±m. GerÃ§ekten saklandÄ±m. EtrafÄ±ma duvarlar Ã¶rdÃ¼m. Her gÃ¼n en az 20 tane paparazzi peÅŸime dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Beni yalnÄ±z bÄ±rakmayacaklardÄ±, Onlar da Mississippi'ye geldi. KorkunÃ§tu, Ã§ok fazla nefret ettim" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

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HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±... Herkes HayatÄ±nÄ± mahvedecek. aldÄ±r bunu diyordu... O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ genÃ§ kÄ±z oldu


KIZINI GÃ–ZLERDEN UZAK BÃœYÃœTTÃœ
Hem kendisi iÃ§in hem de bebeÄŸi iÃ§in normal bir hayat istediÄŸini sÃ¶yleyen Jamie Lynn Spears "Herkes bana korkunÃ§ bir anne olduÄŸumu sÃ¶yledi. Ben de bebeÄŸimi yalnÄ±z bÃ¼yÃ¼tmem gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ã–yle de yaptÄ±m" diye konuÅŸtu.

Spears sonra aÄŸlayarak hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶neme deÄŸindi: " Benim bebem sahibi olmamÄ± istemedile. EtrafÄ±mdaki birÃ§ok kiÅŸi. Bana bebeÄŸimi aldÄ±rmamÄ± sÃ¶ylediler" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

Jamie Lynn Spears, bundan bir sÃ¼re Ã¶nce US Magazin'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konudan sÃ¶z etmiÅŸti. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±p cep telefonu bile kullanmadan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Jamie Lynn Spears'Ä±n adÄ±nÄ± herkes Ã¶nce Britney Spears'Ä±n kardeÅŸi olarak duydu. Ama sonra o da bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±ndÄ±.

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DAHA KENDÄ°SÄ° DE Ã‡OCUKTU
Ä°ÅŸte o sÄ±rada beklenmedik bir ÅŸey oldu. Daha 15 yaÅŸÄ±ndayken hamile kaldÄ± ve bu o dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k bir skandal oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ henÃ¼z kendisi Ã§ocuktu ve bir Ã§ocuk yetiÅŸtirecek Ã§aÄŸa gelmemiÅŸti. BebeÄŸinin babasÄ± Casey Aldridge'in de baba olmaya hazÄ±r olduÄŸu sÃ¶ylenemezdi elbette.

Ama Jamie Lynn, bebeÄŸini doÄŸurmaya karar verdi. Hatta aldÄ±ÄŸÄ± tek karar bu da deÄŸildi. BebeÄŸini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± tercih etmedi. Zaten uzun bir sÃ¼re bÃ¼yÃ¼k bir sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Tabii ki o arada bebeÄŸini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Ama hayatÄ±yla ilgili baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da var.

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BugÃ¼n 32 yaÅŸÄ±nda olan Jamie Lynn Spears, geÃ§en temmuz ayÄ±nda ortalarda gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi o sÃ¼reÃ§te neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuk olduÄŸu Hannah Brown'Ä±n Better Tomorrow adlÄ± pod cast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±.

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KISITLI BÄ°R BÃœTÃ‡EYLE YAÅžADI... CEP TELEFONU BÄ°LE YOKTU
O programda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bebeÄŸini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na veda etti. Sonra daha radikal bir adÄ±m attÄ±.

Mississippi'de neredeyse herkesin unuttuÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabaya yerleÅŸti sevgilisiyle birlikte. Orada 10 yÄ±l boyunca, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyecek bir hayat yaÅŸadÄ±.

Spears, konuk olduÄŸu programda o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Cep telefonum yoktu, bir sabit telefon vardÄ±. O dÃ¶nemde kimsenin beni aramayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum."

JamieLynn o dÃ¶nemdeki hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Ã‡ok kÄ±sÄ±tlÄ± bir bÃ¼tÃ§eyle yaÅŸadÄ±m, 10 yÄ±l kadar. Sadece normal bir hayat sÃ¼rmek istedim. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzak olmak istedim. "

Jamie Lynn ve eski sevgilisi Casey Aldridge kÄ±zlarÄ± Maddie'yi 2008 yÄ±lÄ±nda kucaklarÄ±na aldÄ±. JamieLynn o dÃ¶nemde meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta, sÄ±radan gÃ¼nlÃ¼k hayat yaÅŸamaktan ve evle, ailesiyle uÄŸraÅŸmaktan memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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KÃœÃ‡ÃœK KASABADA YAÅžAMANIN NÄ°METLERÄ°
Spears kimsenin kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada yaÅŸamanÄ±n nimetlerinden de sÃ¶z etti. Kimse kendisini tanÄ±madan, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã§ekilmesi korkusu olmadan alÄ±ÅŸveriÅŸe gittiÄŸini sonra da evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

"BÃ¶yle insanlarla gÃ¼nlÃ¼k olarak etkileÅŸimde bulunmanÄ±n, bir gazetede hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸmaktan Ã§ok farklÄ± olduÄŸnu anlattÄ± Spears. Ä°nsanÄ±n bu ÅŸekilde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

Jamie Lynn Ã§ok erken yaÅŸta bebek sahibi olduÄŸu iÃ§in bazÄ± insanlarÄ±n kendisine olumsuz yaklaÅŸÄ±m gÃ¶sterdiÄŸini saklamadÄ±.

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KIZININ BABASINDAN AYRILDI,ÅžÄ°MDÄ° BAÅžKASIYLA EVLÄ°
"Herkes bana dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¶tÃ¼ insanÄ± olduÄŸumu sÃ¶yledi. Åžovumu izleyen genÃ§ kÄ±zlarÄ±n da periÅŸan olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ama bu benim kiÅŸisel sorumluluÄŸumdu. BaÅŸkalarÄ± iÃ§in bir anlam ifade etmeyebilir ama benim iÃ§in Ã§ok anlamlÄ±" diyerek o dÃ¶nemdeki kararÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan nedeni aÃ§Ä±kladÄ± Jamie Lynn Spears,.

Spears, ÅŸu anda 15 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Maddie'nin babasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jamie Watson ile evli. Bu evlilikten de 5 yaÅŸÄ±nda Ivey adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Jamie Lynn, iki kÄ±zÄ±yla ilgili olarak da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: " OnlarÄ±n yaÅŸÄ±ndayken ben gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§indeydim. Bunu yaptÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ yapmayÄ± seviyordum. Bu onlarÄ±n annelerinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Ama ben onlarÄ± her ÅŸekilde korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. "

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#Britney Spears#Jamie Lynn Spears#Casey Aldridge

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