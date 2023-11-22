HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±... Herkes HayatÄ±nÄ± mahvedecek. aldÄ±r bunu diyordu... O bebek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ genÃ§ kÄ±z oldu

Haberin DevamÄ±

GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°YLE HESAPLAÅžMASI HÄ°Ã‡ BÄ°TMEDÄ°

Ãœstelik henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken yani daha kendisi Ã§ocukken hamile kalmasÄ± bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne tuz biber ekti.

Aradan yÄ±llar geÃ§ti, o Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve artÄ±k bir yetiÅŸkin oldu. O dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k skandal yaratan bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi. Hatta onu da bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Ama geÃ§miÅŸiyle hesaplaÅŸmasÄ± da, o yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± travmanÄ±n izleri de hiÃ§ bitmedi. Hatta ÅŸimdi bu kadar zaman sonra bu konuda bir aÃ§Ä±klama daha yaptÄ±. Kimi zaman aÄŸlayarak iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼.

Â

16 YAÅžINDA HAMÄ°LE KALMASI SKANDAL OLMUÅžTU

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz kiÅŸi Britney Spears'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi Jamie Lynnn Spears. Åžu anda 32 yaÅŸÄ±nda ve iki Ã§ocuk sahibi genÃ§ bir anne olan Jamie Lynn, tÄ±pkÄ± ablasÄ± gibi bir dÃ¶nem skandallarÄ±n kahramanÄ± oluyordu. Bunlar arasÄ±nda en Ã§arpÄ±cÄ±sÄ± da henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken hamile kalmasÄ±ydÄ±.

Haberin DevamÄ±

Åžu sÄ±ralar I'm A Celebrity adlÄ± bir reality ÅŸov programÄ±nda yer alan Jamie Lynn Spears, kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda dertleÅŸirken hayatÄ±nÄ±n en Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶nemini anlattÄ±.

Spears, genÃ§ yaÅŸta hamile kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada herkesin kendisine tek bir ÅŸey sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±: "AldÄ±r o bebeÄŸi!"

O sÄ±rada sevgilisi olan Casey Aldridge ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen bebeÄŸini de alÄ±p spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§ekilen ve uzun sÃ¼re kameralardan uzak kalan Jamie Lynn, programdaki katÄ±lÄ±mcÄ±lardan biri olan Fred Sirieix ile dertleÅŸti.

Program arkadaÅŸÄ± ona Ã¶nce genÃ§ yaÅŸta Ã¼nlÃ¼ olmasÄ±nÄ± sordu. Bunun Ã¼zerine Spears, kendisine ÅŸÃ¶hret getiren programlarÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Ã–nce All That adlÄ± ÅŸovda sonra da Zoey'de oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± kazandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

Tam Zoey'de gÃ¶rev alÄ±rken yani 16 yaÅŸÄ±ndayken de Casey Aldridge'den hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Jamie Lynn Spears. EtrafÄ±ndan gelen tepkileri de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: " BebeÄŸi doÄŸurmaya karar verdim. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bana hayatÄ±mÄ±n bittiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu."Â

Haberin DevamÄ±

O sÄ±rada ekip arkadaÅŸÄ±nÄ±n "Sahi mi?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Spears: " Hamileydim ve bir Ã§ocuk programÄ±nda rol alÄ±yordum."

Bunun Ã¼zerine Sirieix'in sorduÄŸu "Ailenle iyi geÃ§iniyor muydun?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Jamie Lynn:" Evet... Sadece onlarÄ±n Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Benim durumumdan dolayÄ±. Ama bebek sahibi olmak bebek sahibi olmaktÄ±r. Uzun sÃ¼re gÃ¶zlerden uzak durmak zorunda kaldÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar acÄ±masÄ±zdÄ±."

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n "BasÄ±n mÄ± acÄ±masÄ±zdÄ±?" diye sormasÄ± Ã¼zerine Jamie Lynn Spears " Missisippi'ye taÅŸÄ±ndÄ±m. GerÃ§ekten saklandÄ±m. EtrafÄ±ma duvarlar Ã¶rdÃ¼m. Her gÃ¼n en az 20 tane paparazzi peÅŸime dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Beni yalnÄ±z bÄ±rakmayacaklardÄ±, Onlar da Mississippi'ye geldi. KorkunÃ§tu, Ã§ok fazla nefret ettim" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

Haberin DevamÄ±







Hem kendisi iÃ§in hem de bebeÄŸi iÃ§in normal bir hayat istediÄŸini sÃ¶yleyen Jamie Lynn Spears "Herkes bana korkunÃ§ bir anne olduÄŸumu sÃ¶yledi. Ben de bebeÄŸimi yalnÄ±z bÃ¼yÃ¼tmem gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ã–yle de yaptÄ±m" diye konuÅŸtu.

Spears sonra aÄŸlayarak hamile kaldÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶neme deÄŸindi: " Benim bebem sahibi olmamÄ± istemedile. EtrafÄ±mdaki birÃ§ok kiÅŸi. Bana bebeÄŸimi aldÄ±rmamÄ± sÃ¶ylediler" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

Jamie Lynn Spears, bundan bir sÃ¼re Ã¶nce US Magazin'e verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konudan sÃ¶z etmiÅŸti. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzaklaÅŸÄ±p cep telefonu bile kullanmadan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Jamie Lynn Spears'Ä±n adÄ±nÄ± herkes Ã¶nce Britney Spears'Ä±n kardeÅŸi olarak duydu. Ama sonra o da bir Ã§ocuk yÄ±ldÄ±z olarak tanÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸte o sÄ±rada beklenmedik bir ÅŸey oldu. Daha 15 yaÅŸÄ±ndayken hamile kaldÄ± ve bu o dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k bir skandal oldu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ henÃ¼z kendisi Ã§ocuktu ve bir Ã§ocuk yetiÅŸtirecek Ã§aÄŸa gelmemiÅŸti. BebeÄŸinin babasÄ± Casey Aldridge'in de baba olmaya hazÄ±r olduÄŸu sÃ¶ylenemezdi elbette.

Ama Jamie Lynn, bebeÄŸini doÄŸurmaya karar verdi. Hatta aldÄ±ÄŸÄ± tek karar bu da deÄŸildi. BebeÄŸini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± tercih etmedi. Zaten uzun bir sÃ¼re bÃ¼yÃ¼k bir sessizliÄŸe gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Tabii ki o arada bebeÄŸini bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Ama hayatÄ±yla ilgili baÅŸka ayrÄ±ntÄ±lar da var.

Haberin DevamÄ±

BugÃ¼n 32 yaÅŸÄ±nda olan Jamie Lynn Spears, geÃ§en temmuz ayÄ±nda ortalarda gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi o sÃ¼reÃ§te neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuk olduÄŸu Hannah Brown'Ä±n Better Tomorrow adlÄ± pod cast yayÄ±nÄ±nda anlattÄ±.

O programda sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bebeÄŸini bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na veda etti. Sonra daha radikal bir adÄ±m attÄ±.

Mississippi'de neredeyse herkesin unuttuÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabaya yerleÅŸti sevgilisiyle birlikte. Orada 10 yÄ±l boyunca, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yÄ±ldÄ±zÄ± iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeyecek bir hayat yaÅŸadÄ±.

Spears, konuk olduÄŸu programda o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Cep telefonum yoktu, bir sabit telefon vardÄ±. O dÃ¶nemde kimsenin beni aramayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum."

JamieLynn o dÃ¶nemdeki hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ± hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"Ã‡ok kÄ±sÄ±tlÄ± bir bÃ¼tÃ§eyle yaÅŸadÄ±m, 10 yÄ±l kadar. Sadece normal bir hayat sÃ¼rmek istedim. Spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan uzak olmak istedim. "

Jamie Lynn ve eski sevgilisi Casey Aldridge kÄ±zlarÄ± Maddie'yi 2008 yÄ±lÄ±nda kucaklarÄ±na aldÄ±. JamieLynn o dÃ¶nemde meraklÄ± gÃ¶zlerden uzakta, sÄ±radan gÃ¼nlÃ¼k hayat yaÅŸamaktan ve evle, ailesiyle uÄŸraÅŸmaktan memnun olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Spears kimsenin kendisini tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada yaÅŸamanÄ±n nimetlerinden de sÃ¶z etti. Kimse kendisini tanÄ±madan, fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã§ekilmesi korkusu olmadan alÄ±ÅŸveriÅŸe gittiÄŸini sonra da evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

"BÃ¶yle insanlarla gÃ¼nlÃ¼k olarak etkileÅŸimde bulunmanÄ±n, bir gazetede hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸmaktan Ã§ok farklÄ± olduÄŸnu anlattÄ± Spears. Ä°nsanÄ±n bu ÅŸekilde bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini anlattÄ±.

Jamie Lynn Ã§ok erken yaÅŸta bebek sahibi olduÄŸu iÃ§in bazÄ± insanlarÄ±n kendisine olumsuz yaklaÅŸÄ±m gÃ¶sterdiÄŸini saklamadÄ±.

KIZININ BABASINDAN AYRILDI,ÅžÄ°MDÄ° BAÅžKASIYLA EVLÄ°

"Herkes bana dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¶tÃ¼ insanÄ± olduÄŸumu sÃ¶yledi. Åžovumu izleyen genÃ§ kÄ±zlarÄ±n da periÅŸan olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ama bu benim kiÅŸisel sorumluluÄŸumdu. BaÅŸkalarÄ± iÃ§in bir anlam ifade etmeyebilir ama benim iÃ§in Ã§ok anlamlÄ±" diyerek o dÃ¶nemdeki kararÄ±nÄ±n altÄ±nda yatan nedeni aÃ§Ä±kladÄ± Jamie Lynn Spears,.

Spears, ÅŸu anda 15 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Maddie'nin babasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±. 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jamie Watson ile evli. Bu evlilikten de 5 yaÅŸÄ±nda Ivey adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Jamie Lynn, iki kÄ±zÄ±yla ilgili olarak da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: " OnlarÄ±n yaÅŸÄ±ndayken ben gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§indeydim. Bunu yaptÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ yapmayÄ± seviyordum. Bu onlarÄ±n annelerinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey. Ama ben onlarÄ± her ÅŸekilde korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. "