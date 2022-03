'11 yaşından beri karnımı içeri çekiyordum': Ünlü oyuncu göbeğini saldı

Haberin Devamı

ELİNDEN GELDİĞİNCE DOĞAL

63 yaşına gelmesine rağmen gençlik yıllarındaki fiziksel görünümünü koruyan Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, yer aldığı bir proje kapsamında kelimenin tam anlamıyla "göbeği için özgürlük ilan etti." Sinema dünyasının iki efsane yıldızı Tony Curtis ile Janet Leigh'in kızı olan ve kendisi de onlar gibi aynı alanda kariyer yapan Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" adlı film için kamera karşısına geçerken elinden geldiğince doğal olmayı tercih etti.

'GERÇEKTE KİM OLDUĞUMUZU GİZLEMEK İÇİN'

Curtis, Covid 19 pandemisinin milyonlarca kişiyi kapalı kapılar ardında bıraktığı dönemde tamamlanan ve bu yüzden seyirciyle buluşması geciken Everything Everywhere All at Once adlı filmden bir kareye Instagram sayfasında yer verdi. Ünlü oyuncu, dünyada milyarlarca hatta trilyonlarca dolarlık bir endüstri olduğunu vurguladı paylaşımında. Bunun da kadınların bazı istenmeyen bölgelerini saklamak üzere tasarlanan ürünler ürettiğini belirtti. "Vücut şekillendiriciler, dolgu maddeleri, giyim, saç aksesuarları, saç ürünleri. Bunların hepsi bizim gerçekte kim olduğumuzu gizlemek için" diye yazdı.

'11 YAŞINDAN BERİ KARNIMI İÇERİ ÇEKİYORUM'

Jamie Lee Curtis, kendisinin de 11 yaşından beri zayıf görünmek için karnını içeri çekerek gezdiğini hatırlattı. Sonra da bilinçli olarak bundan vazgeçtiğini ve geçmişte sakladığı her kasını gözler önüne sermeye karar verdiğini yazdı. Curtis satırlarını şöyle sürdürdü: "Bu benim hedefimdi. Yaratıcılık olarak da fiziksel olarak da daha önce hiç bu kadar özgür hissetmemiştim." Curtis, filmdeki rolü için birçok sanatçının kullandığı, kendilerini kilolu gösteren protezleri kullanmak istemediğini de belirtti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jamie Lee Curtis'in bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Kendisi gibi bir dönemin sinema dünyasına damgasını vuran meslektaşı Gida Gherson, Curtis'in "güzel göründüğünü" belirtti. Model Amber Valetta da üzerindeki sarı rengin Jamie Lee Curtis'e çok yakıştığını vurguladı. Bir takipçisi Curtis'in fotoğrafta dikkat çeken göbek yağları hakkında "Bu fotoğraf, pandemi sırasında herkesin neye dönüştüğünü gözler önüne seriyor" diye yorum yaptı.

İKİ ÜNLÜ OYUNCUNUN KIZI

Jamie Lee Curtis, ünlü bir çiftin çocuğu olarak dünyaya geldiğinden beri kameralar karşısında ve formda görünme baskısını da her zaman hissetti. Bu arada Curtis'in annesinin, Alfred Hitchock imzalı Psycho (Sapık) filmiyle hafızalara kazınan Janet Leigh babasının da araalarında Some Like It Hot'ın da (Bazıları Sıcak Sever) bulunduğu birçok filmde hafızalara kazınan Tony Curtis olduğunu hatırlatalım.

HER ZAMAN İDDİALI BİR FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜ VARDI

Böyle göz önünde bir ailenin kızı olan Jamie Lee Curtis, striptiz sahnesiyle hatırlanan 1994 tarihli True Lies adlı filmle Hollywood'da iyi bir çıkış yakaladı. Özellikle de o filmde dikkat çeken fiziksel görünümü de uzun yıllar boyu korudu. Curtis, Wanda Adında Bir Balık (A Fish Called Wanda) (yukarıda) filmindeki görünümüyle de uzun süre konuşulmuştu.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Jamie Lee Curtis aynı zamanda Hollywood'un en uzun süren evliliklerinden birinin kahramanı olarak da biliniyor. Senaryo yazarı ve besteci Christopher Guest ile 1984 yılında evlenen Curtis'in Ruby ve Annie adında iki tane de çocuğu bulunuyor.