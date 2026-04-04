YÄ±llarÄ±n oyuncusu yÃ¼ksek sesle konuÅŸtu: Estetik yaptÄ±rmak sahtekarlÄ±k... Kendisi de denedi, faydasÄ±nÄ± gÃ¶rmedi

Bu sÃ¶zler, sinema sanatÄ±na, hayatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± vermiÅŸ bir Ã¼nlÃ¼ye ait...

BugÃ¼n 67 yaÅŸÄ±nda olan bu Ã¼nlÃ¼, artÄ±k sadece gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda deÄŸil sÄ±radan insanlar arasÄ±nda da Ã§oktan yayÄ±lmÄ±ÅŸ olan estetik ve genÃ§ kalma kasÄ±rgasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda.

Sonra da insanlarÄ±n bir ÅŸekilde aklÄ±nÄ±n Ã§elinip estetik ile bambaÅŸka gÃ¶rÃ¼nmelerini tek bir kesilmeyle Ã¶zetledi: "SahtekarlÄ±k!"

GEÃ‡MÄ°ÅžTE KENDÄ°SÄ° DE BU BASKIYA BOYUN EÄžDÄ°

Ã–zellikle kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar Ã¼zerindeki bu bitmeyen genÃ§lik ve gÃ¼zellik baskÄ±sÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan kiÅŸi Jamie Lee Curtisâ€¦

Hollywood'un bir dÃ¶nemine damga vuran efsanelerden Tony Curtis ile Janet Leigh'in kÄ±zÄ± olan Jamie Lee Curtis, dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ konusundaki baskÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k konuÅŸtu.

IMO With Michelle Obama and Craig Robinson adlÄ± programa konuk olan Curtis, geÃ§miÅŸte kendisinin de belli bir fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olma baskÄ±sÄ±na boyun eÄŸdiÄŸini de gizlemedi.

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re sonra yaÅŸ aldÄ±kÃ§a insanÄ±n kendisini olduÄŸu gibi sevmesinin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸini de saklamadÄ±.

'KOZMETÄ°K ENDÃœSTRÄ°SÄ° DE SÄ°LAH ENDÃœSTRÄ°SÄ° GÄ°BÄ°'

Jamie Lee Curtis "YaÅŸlanma oluyor... Hepimizin baÅŸÄ±na geliyor" diye kimsenin kaÃ§amayacaÄŸÄ± o gerÃ§eÄŸi itiraf etti.

TecrÃ¼beli oyuncu, kozmetik endÃ¼strisinin de tÄ±pkÄ± silah endÃ¼strisi gibi para peÅŸinde koÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi hemen ardÄ±ndan.

Curtis sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Birine 'Bu seni deÄŸiÅŸtirecek, daha iyi biri yapacak. Daha Ã§ok sevileceksin daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±n' dediÄŸimiz anlamÄ±na geliyor. Yani bu bir saÃ§malÄ±k dÃ¶ngÃ¼sÃ¼, insanÄ±n temel gÃ¼vensizliklerini sÃ¶mÃ¼rÃ¼yor."

Jamie Lee Curtis, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda kendisinin de bu tÃ¼r estetik iÅŸlemler yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. O noktada da zaten hiÃ§bir zaman gÃ¼zel bir kÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DeÄŸindiÄŸi baÅŸka Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bu iÅŸlemler, insanÄ±n kendine gÃ¼venini ve kendine yÃ¶nelik sevgisini artÄ±rmÄ±yor ona gÃ¶re.

Jamie Lee Curtis, estetik ve kozmetik endÃ¼strisini tÄ±pkÄ± para peÅŸinde koÅŸan silah endÃ¼strisine benzetti.





ÃœnlÃ¼ oyuncu "HiÃ§bir zaman gÃ¼zel bir kÄ±z olmadÄ±m. Sevimli oldum, iyi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼m. Ama bir kÄ±zÄ±n olacaÄŸÄ± gibi gÃ¼zel olmadÄ±m" diye konuÅŸtu.

KENDÄ°NÄ° OLDUÄžU GÄ°BÄ° KABULLENMEK Ã–ZGÃœVENÄ°N BÄ°R PARÃ‡ASIÂ

Curtis "Her ÅŸeyi denedim. YaÄŸlarÄ±mÄ± aldÄ±rdÄ±m, herkesin yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyleri yaptÄ±rdÄ±m" dedi. BunlarÄ±n aslÄ±nda sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi insana kendini iyi hissettirmediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynaya baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman daha iyi gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±dan unsurlar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± fark ediyorsunuz. Ama bu sizin daha iyi birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anlamÄ±na gelmiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hala eskiden olduÄŸunuz aynÄ± kiÅŸisiniz" dedi.

Curtis, iÅŸte o anda insanÄ±n kendini sahtekar gibi hissedip kendisinden nefret etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu "Benim iÃ§in gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ olduÄŸu gibi kabul etmek Ã¶zgÃ¼venin bir parÃ§asÄ±" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.





Jamie Lee Curtis "GÃ¼zel bir kadÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±na bakÄ±p "Asla onun gibi gÃ¶rÃ¼nemeyeceÄŸim" demenin nasÄ±l bir duygu olduÄŸunu bilirim" dedi.Â





Hollywood'un bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Tony Curtis ile Janet Leign'in kÄ±zÄ± Jamie Lee.





AynÄ± zamanda Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en uzun sÃ¼ren evliliklerinden birinin de kahramanÄ±. 1984 yÄ±lÄ±ndan bu yanaÂ Christopher Guest ile evli.