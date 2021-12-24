James Franco'dan bir itiraf daha: 20 yıl boyunca bütün sevgililerimi aldattım

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'HİÇBİRİNE SADIK KALMADIM'

Bu sözler, hakkında yıllardır taciz suçlamaları bulunan, yönetici olduğu oyunculuk okulunda kız öğrencilerle birlikte olduğunu gizlemeyen James Franco'ya ait. 43 yaşındaki aktör, katıldığı sohbet programında genç kızlara olan ilgisinin yanı sıra 20 yıl boyunca bütün sevgililerini aldattığını da itiraf etti.

ALKOL BATAĞINDAN KURTULUP SEKS BAĞIMLISI OLDU

The Jess Cagle adlı podcast yayınına konuk olan James Franco; ilk gençlik yıllarında alkol bağımlısı olduğunu söyledi. Bundan kurtulduktan sonra da kendini bambaşka bir alışkanlığın pençesinde bulduğunu sözlerine ekledi: Seks bağımlılığı. Hayatındaki bir boşluğu alkol ile doldurmaya çalıştığını ondan kurtulduktan sonra da bu kez seks bağımlısı olduğunu itiraf etti Franco.

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BİR TEK SON SEVGİLİSİNİ ALDATMAMIŞ

Ardından da 20 yıl boyunca hiçbir sevgilisine sadık kalmadığını, hepsini aldattığını söyledi. Son sevgilisi Isabel hariç! James Franco, sadece şu anda birlikte olduğu Isabel Pakzad'ı aldatmadığını belirtti. Franco, 2017 yılından bu yana 28 yaşındaki oyuncu Isabel Pakzad ile birlikte.

KİMLERİ ALDATMAMIŞ Kİ!

James Franco'nun bu itirafından sonra gözler "hepsini aldattım" dediği ve çoğu da kısa süre hayatında kalan eski sevgililerine döndü.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDETMİŞLER

Franco, şöhret olmaya başladığı ilk dönemde Whatever It Takes adlı filmde birlikte oynadığı Marla Sokoloff ile aşk yaşadı. Çiftin ilişkisi 1999'da başladı ve 2004'te bitti. Franco, Howard Stern ile yaptığı bir söyleşide Marla Sokoloff ile ilişkisi sırasında özel görüntülerinden oluşan bir kaset hazırladıklarını söylemişti.

BİRLİKTE VAKİT GEÇİREMEYİNCE AYRILDILAR

James Franco 2006 ile 2011 arasında Ahna O'Reilly ile birlikte oldu. Ayrılma nedenleri ise birlikte vakit geçirememeleri oldu. O dönemde Franco, Yale Üniversitesi'nde eğitim görüyordu, o yüzden de sevgilisine çok vakit ayıramıyordu.

BİR PROJEDE BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

James Franco'nun birlikte olduğu ünlülerden biri de model Agyness Deyn. Bu ilişki 2011 yılında başladı ve aynı yıl da sona erdi. Kısa süreli ilişkinin başlangıcı ise birlikte çalıştıkları bir proje oldu. Franco, Elle dergisinin Temmuz sayısı için Deyn'i görüntüledi. Bu projede başlayan ilişkileri çok kısa sürdü.

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GÖZ ÖNÜNE ÇIKMAK İSTEMEDİLER

Ardından James Franco'nun Amanda Seyfried ile yaşadığı bir başka kısa ilişki geldi. 2012 yılında başlayıp biten bu ilişkiyi ikisi de fazla göz önüne çıkarmak istemedi. Ama paparazziler Franco'yu Seyfried'ın evinden gizlice çıkarken birkaç kez görüntüledi.

'HİÇBİR KADIN İKİ KEZ BULUŞTUĞU BİR ADAMLA NİŞANLANMAZ'

James Franco, 2013 yılında da Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinin yıldızlarından Emilia Clarke ile birliktelik yaşadı. Franco ile Clarke bu ilişkiyi göz önüne çıkarmadılar. Clarke, bu konudaki biR soru üzerine James Franco ile sadece birkaç kez buluştuklarını söyledi. Haklarında çıkan "nişanlandılar" söylentilerine de "O elbette yakışıklı biri. Ama bence çok az sayıda kadın, sadece iki kez buluştuğu bir erkekle nişanlanır" diye yanıt verdi.

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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Franco'nun hayatına giren ünlü kadınlardan biri de model Erin Johnson. 2014 yılında bir gece gezmesine çıktılar ve Johnson o anda çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yanlarında başka bir arkadaşları da vardı. Bir kez Los Angeles Havaalanı'nda birlikte görüntülenen Franco ile Johnson'ın ilişkisi de kısa süreli oldu.

'SADECE PLATONİKTİ'

Aynı yıl yani 2014'te James Franco'nun adı bu kez Lana Del Rey ile anıldı. Bu durumu da Franco ve Del Rey'in sosyal medya paylaşımları ortaya çıkardı. Ama Franco daha sonra bu ilişki iddialarını yalanlayıp aralarında olup bitenin sadece platonik olduğunu söyledi. Sonra da "O benim arkadaşım, biz arkadaşız. Çok sıkıcı bir yanıt olacak ama bazen birinin yaptığı işi çok beğenirim. Bu hissettiğim ilgi onun işine yöneliktir" demişti.

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ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

James Franco'nun adının anıldığı ünlülerden biri de Amber Heard. 2016 yılında Franco ile Heard'ün, asansördeki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüleri basına yansımıştı. O görüntülerin, Amber Heard'ün boşanmaya çalıştığı Johnny Depp ile birlikte yaşadıkları evin asansöründe çekilmiş olması epey ateşli söylentilere yol açmıştı. Depp bu görüntülerin kendisinde kıskançlık duygusu uyandırdığını ve aynı zamanda şaşırttığını söylemişti. "Şaşırdım çünkü Amber, James'ten hoşlanmadığını anlatmıştı. Bu kadar kısa zamanda nasıl böyle arkadaş olduklarını anlamıyorum" diye konuşmuştu.

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BİR TEK ONU ALDATMAMIŞ

James Franco; 2017'den bu yana Isabel Pakzad ile birlikte. Söylediğine göre de Pakzad, son 20 yıl içinde aldatmadığı, sadık kaldığı ilk sevgilisi. Isabel Pakzad, hakkındaki tüm taciz iddialarına rağmen Franco'nun yanından hiç ayrılmadı.

43 yaşındaki Franco, kurduğu ve yöneticilik görevi üstlendiği oyunculuk okulunda, bazı kız öğrencilerle birlikte olduğunu söyleyip sonra da ekledi: " Bu yanlıştı." Franco, 2016 yılından bu yana seks bağımlığı tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi. James Franco, tüm bu itirafları, konuk olduğu The Jess Cagle'nin podcast yayınında yaptı. Oyuncu, kız öğrencilerle birlikte olması konusunda "Okulu açarken kadınlarla tanışmayı amaçlamadığını da ifade etti. Oyuncu o dönemde, birlikte olma konusunda iki kişinin karşılıklı rızası olmasının bütün sorunları ortadan kaldırdığına inandığını söyledi. Ardından da o dönemdeki bakış açısıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti: "O zamanlar aklım başımda değildi."

"ALKOL BAĞIMLIĞINDAN KURTULUP SEKS BAĞIMLISI OLDUM"

James Franco, podcast yayınında genç yaşında alkol bağımlısı olduğunu ama bundan kurtulduktan sonra da seks bağımlısı haline geldiğini söyledi. Cinselliğin çok güçlü bir ilaç olduğunu söyleyen Franco "20 yıl boyunca bu alışkanlığı bağlı kaldım. Bunun en sinsi yanı bu kadar zaman boyunca beni alkolden uzak tutmasıydı" dedi. James Franco, 2019 yılında aleyhine Los Angeles'ta açılan davada, kendisi hakkında taciz suçlamasında bulunan kadınlara 2.2 milyorn dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Franco hakkındaki taciz suçlamaları ilk kez 4 yıl önce gündeme gelmişti, ama olayların öncesi 2014 yılına dayanıyor. Los Angeles Times gazetesine açıklama yapan beş genç kadın, Franco'nun oyunculuk okulunda "uygunsuz muamele" gördüklerini ileri sürmüştü. 2019 yılında da iki farklı kadın, James Franco'nun, oyuncu olmak isteyen kadınlardan yararlanmakla suçlamıştı. Hatta daha da ileri giderek Franco'nun kendilerini kandırdığını ve cinsellik içeren sahneler çektiğini öne sürdü.Franco sohbet programında seks bağımlılığından da kurtulmaya başladığını ifade etti. "Olduğu kişiyi değiştirmek için çok çabaladığını" sözlerine ekleyen James Franco "İnsanların canını acıtmak istemedim" diye konuştu.

SEKS BAĞIMLISI OLDUĞUNU İTİRAF EDEN ÜNLÜLER

Gösteri dünyasında bir dönem birçok ünlü seks bağımlısı olduğunu itiraf ederek gündeme oturdu. Bazıları sorunlarını derinlemesine kamuoyuyla paylaştı. Bazıları sadece ipucu vermekle yetindi. Gelin o ünlüleri bir hatırlayalım.

EN ÜNLÜSÜ

'Seks bağımlılığı" denilince ilk akla gelen ünlü X Files ve Californication gibi yapımların yıldızı olan David Duchovny. Sorununu basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşan oyuncunun Tea Leoni ile evliliği de bu bağımlılığı yüzünden sarsıntılı günler geçirmişti. Duchovny, sonunda tedavi oldu ve bağımlılıktan kurtuldu.

KANSERE YAKALANMA NEDENİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Seks bağımlısı olduğunu itiraf eden ünlülerden biri de Michael Douglas. Hatta ünlü oyuncu bir dönem gırtlak kanseri olmasına da bunun sonucu oluşan bazı alışkanlıkların yol açtığını anlatmıştı. Douglas tedavi oldu ve eşi Catherine Zeta Jones ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

'YALNIZ UYAYAMIYORUM'

Bir dönem yarattığı skandallarla gündemde olan Lindsay Lohan da seks bağımlısı olduğunu itiraf etmişti. "Yalnız uyuyamıyorum" diyen Lohan, bu bağımlılığını dünya ile paylaşmıştı.

O DÖNEMDE EVLİYDİ

Kanye West, Kim Kardashian ile evli olduğu dönemde bağımlılığını açıklamış ve sonra tedavi görmüştü.

KOURTNEY KARDASHIAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ

Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick bağımlı olduğunu itiraf eden ünlülerden. Uzun süre tedavi gören Disick'in bu alışkanlığı sonraki ilişkilerini de kötü etkiledi. Harry Hamlin ile Lina Rinna'nın kızı Amalia ve Lionel Richie'nin kızı Sofia ile yaşadığı ilişkiler sırasında da bu bağımlılığı tekrar tekrar gündeme geldi. Hem Amalia'nın hem de Sofia'nın aileleri Disick'in bağımlılığı yüzünden bu ilişkileri onaylamadıklarını açıkça itiraf etti.

O DA BAĞIMLIYDI

Son dönemde eşi Will Smith ile evlilikleri hakkında yaptıkları açıklamalarla tartışma konusu olan Jada Pinkett Smith de seks bağımlısı olduğunu açıklayan ünlüler arasında. Pinkett Smith, tedavi görerek bu alışkanlığından kurtuldu.