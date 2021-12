James Franco itiraf etti: Seks bağımlısıydım, öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı

Haberin Devamı

GEÇMİŞTEKİ HATALARINI İTİRAF ETTİ

43 yaşındaki Franco, kurduğu ve yöneticilik görevi üstlendiği oyunculuk okulunda, bazı kız öğrencilerle birlikte olduğunu söyleyip sonra da ekledi: " Bu yanlıştı." Franco, 2016 yılından bu yana seks bağımlığı tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

'OKULU AÇARKEN AMACIM BU DEĞİLDİ'

James Franco, tüm bu itirafları, konuk olduğu The Jess Cagle'nin podcast yayınında yaptı. Oyuncu, kız öğrencilerle birlikte olması konusunda "Okulu açarken kadınlarla tanışmayı amaçlamadığını da ifade etti.

'İKİ KİŞİNİN RIZASI YETERLİ OLUR SANIYORDUM'

Oyuncu o dönemde, birlikte olma konusunda iki kişinin karşılıklı rızası olmasının bütün sorunları ortadan kaldırdığına inandığını söyledi. Ardından da o dönemdeki bakış açısıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti: "O zamanlar aklım başımda değildi."

Haberin Devamı

"ALKOL BAĞIMLIĞINDAN KURTULUP SEKS BAĞIMLISI OLDUM"

James Franco, podcast yayınında genç yaşında alkol bağımlısı olduğunu ama bundan kurtulduktan sonra da seks bağımlısı haline geldiğini söyledi. Cinselliğin çok güçlü bir ilaç olduğunu söyleyen Franco "20 yıl boyunca bu alışkanlığı bağlı kaldım. Bunun en sinsi yanı bu kadar zaman boyunca beni alkolden uzak tutmasıydı" dedi.

2.2 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

James Franco, 2019 yılında aleyhine Los Angeles'ta açılan davada, kendisi hakkında taciz suçlamasında bulunan kadınlara 2.2 milyorn dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

BEŞ KADINDAN "UYGUNSUZ MUAMELE" SUÇLAMASI

Franco hakkındaki taciz suçlamaları ilk kez 4 yıl önce gündeme gelmişti, ama olayların öncesi 2014 yılına dayanıyor. Los Angeles Times gazetesine açıklama yapan beş genç kadın, Franco'nun oyunculuk okulunda "uygunsuz muamele" gördüklerini ileri sürmüştü. 2019 yılında da iki farklı kadın, James Franco'nun, oyuncu olmak isteyen kadınlardan yararlanmakla suçlamıştı. Hatta daha da ileri giderek Franco'nun kendilerini kandırdığını ve cinsellik içeren sahneler çektiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

'İNSANLARIN CANINI ACITMAK İSTEMEDİM'

Franco sohbet programında seks bağımlılığından da kurtulmaya başladığını ifade etti. "Olduğu kişiyi değiştirmek için çok çabaladığını" sözlerine ekleyen James Franco "İnsanların canını acıtmak istemedim" diye konuştu.

SUÇLAMALAR YILLARDIR SÜRÜYOR

Franco yıllardır cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya. 2010'lu yılların ilk döneminde 17 yaşındaki bir genç kız ile Franco'nun sanal ortamdaki yazışması basına yansıdı. O sırada 35 yaşında olan Franco'nun, sanal ortamdaki bir sohbet odasında genç kızın telefon numarasını istediği ve nerede kaldığını sorduğu yazışması basına yansıdı. Franco o dönemde bu konu için özür diledi ama bu durum imajını düzeltmedi.

Haberin Devamı

ÖDÜL KAZANMASI DA ELEŞTİRİLDİ

James Franco 20 18 yılında The Disaster Artist adlı filmdeki rolüyle Sinema (Müzikal ya da Komedi) dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre'sini alınca tartışmalar başladı.

'NEDEN ÖDÜL KAZANDI Kİ?'

Bir dönem oyunculuk yaptıktan sonra bu alandaki kariyerini sonlandıran Ally Sheedy, hakkında böyle yoğun bir şekilde taciz iddiaları bulunan Franco'nun neden Altın Küre adlığını sorgulayan bir Twitter mesajı paylaştı. Sheedy, hakkında benzer suçlamalar bulunan Christian Slater ve James Franco'ya gönderme yaparak "Christian Slater ve James Franco Altın Küre'de. Franco ödül kazandı. Lütfen bana neden sinema/televizyon sektöründen ayrıldığımı asla sormayın" diye yazdı.

Haberin Devamı

BAŞKA BİR SUÇLAMA

Bu mesajın ardından James Franco'nun oyunculuk okulunda bir dönem öğrenci olan Sarah Tither- Kaplan adlı genç kadın, aktörün kendisine iki filminde tamamen çıplak sahnelerde oynaması için günlük 100 dolar teklif ettiğini ileri sürdü.

'BUNUN SÜRESİ DOLDU'

Hollywood'daki "times up" (zaman doldu) ve "me too" (Ben de) hareketinin yükselişe geçtiği bir dönemde yaşanan bu gelişmeler sırasında Sarah Tither Kaplan, Franco'yu hedef alan bir Twitter mesajı paylaştı. Genç kadın " "Hey James Franco, güzel #timesup rozeti. Birkaç hafta önce bana iki filminde günlük 100 dolara tamamen çıplak sahnelerde oynamamın kontrat imzaladığım için sömürü olmadığını söylediğini hatırladın mı? Bunun süresi doldu!" diye yazdı.

Haberin Devamı

'PARANI BAĞIŞLA' ÖNERİSİ

Bu arada oyuncu Violet Paley de sosyal medya mesajında Franco'nun kendisini bir otomobilin içinde taciz ettiğini hatırlattı. Sonra da "17 yaşındaki bir arkadaşını otel odasına çağırdığını hatırladığını" belirtti. Paley, Franco'nun kendisine ve başka birkaç genç kıza telefonda özür dilemeyi teklif ettiğini hatırlatıp " Kabul etmem ancak belki 'The Disaster Artist' filminden kazandığı tüm parayı 'Tecavüz, Suistimal ve Ensest Ulusal Ağı'na (RAINN) bağışlarsa başkalarının hayatı kolaylaşır" mesajını paylaştı.