Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı

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O PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULDU

Her şey 76 yaşındaki yıldızın, 39 yaşındaki oğluyla birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmasıyla başladı. Herkes onun oğlundan daha genç göründüğünü ileri sürdü. Ünlü yıldız da daha fazla dayanamadı ve bunun sırrını açıkladı.

80 YAŞINA GİRMESİNE DÖRT YIL KALDI

1970'li yıllara damgasını vuran Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) adlı diziyle adını duyuran Jaclyn Smith, 80 yaşına girmesine dört yıl kala güzelliğini hala koruyor. Birçok yaşıtından çok daha iyi bir görünüme sahip olan Smith, geçen ay 39 yaşındaki oğlu Gaston Richmond ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Yıldızın bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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'ANNESİ DEĞİL ABLASI GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Bunlar arasında en çok dikkat çekeni de Smith'in oğlundan daha genç göründüğü şeklindeki yorum oldu. Bazı kişiler de Smith'in, Gaston'ın annesi değil de ablası gibi göründüğünü belirtti. İşte Jaclyn Smith o fotoğrafın sırrını açıkladı.

'DOĞRU ZAMAN, DOĞRU MEKAN, DOĞRU IŞIK'

Page Six'e röportaj veren Jaclyn Smith, "Size söyleyeceğim şu ki: O güzel bir fotoğraf. Doğru zaman, doğru mekan. Harika bir ışık" diye konuştu. Oğluna olan sevgisinin de yüzüne yansıdığını ve kendisini güzelleştirdiğini iddia etti Smith. "Sevdiğim bir insanla, oğlumla birlikteydim. O gün bir veda partisindeydik. Gözlerim de muhtemelen yaşlarla parlıyordu. Gözlerim parlıyordu çünkü oğlum taptığım insanlardan biri" diye konuştu güzel oyuncu.

'FOTOĞRAFLAR İNSANIN HİSSETTİKLERİNİ YANSITIR'

Jaclyn Smith "Bu fotoğrafın bana anlattığı şeyleri seviyorum. Bu fotoğraf bana böyle bir oğlum olduğu için dünyanın en şanslı kadınlarından biri olduğumu söylüyor. Biliyoruz ki, fotoğraflar insanın hissettiklerini yansıtır. Bu poz da o anda hissettiğim her duyguyu dışa vuruyordu" diyerek sözlerini sürdürdü.

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ÜNLÜ DİZİDE BAŞROL PAYLAŞIYORDU

Jaclyn Smith (solda) TV dünyasında adını 1976 yılında ekran serüveni başlayan Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) adlı diziyle duyurdu. Efsane yapımcılar Aaron Spelling ve Leonard Goldberg'in TV tarihine armağan ettiği dizilerden biri olan Charlie'nin Melekleri'nde Smith, Kelly Garret karakterine hayat veriyordu.

'ARAMIZDAKİ KİMYA MÜKEMMELDİ'

Dizide Smith'in yanı sıra Farrah Fawcett ile Kate Jackson da rol alıyordu. Jaclyn Smith o dizideki rol arkadaşları hakkında da şunları söyledi: "Farrah ve ben aynı geçmişten geliyorduk. İkimiz de Teksaslıydık. Liderimiz Kate idi." Charlie'nin Melekleri dizisinin kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Smith, o dizide rol arkadaşlarıyla aralarındaki kimyanın son derece uyumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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BEŞ TANE TORUNU VAR

Jaclyn Smith, hayatı boyunca dört kez evlendi. İkinci eşi Anthony B. Richmond'dan iki tane çocuğu oldu: Oğlu Gaston ve kızı Spencer Margaret. Bu iki çocuğundan da toplam beş torunu var Smith'in. Kendisini hayatta dinamik tutan en önemli şey de torunları oyuncuya göre. Bu konuda da şöyle konuştu Smith "Hayatımdaki en iyi şey bu. Sanki onların sevgisini sığdırmak için kalbiniz yetmiyormuş gibi. Onlar için her şeyinizi vereceğinizi biliyorsunuz."

DİZİDEKİ ROL ARKADAŞLARIYLA

Jaclyn Smith'in Charlie'nin Melekleri dizisindeki rol arkadaşlarından Farrah Fawcett (ortada) 2009 yılında hayata veda etti. Dizinin popüler olduğu dönemde kendi şöhretinin de en parlak yıllarını yaşadı Fawcett. Dizide Jill Munroe karakterine hayat verdi ve özellikle de saç modeliyle bu konuda bir moda yarattı. Dizide Sabrina Duncan karakterini canlandıran Kate Jackson (sağda) ise daha sonra başka dizilerde de oynayarak kariyerini sürdürdü. 2010 yılında hatıralarını anlatan bir kitap çıkardı.

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Ülkemizde de gösterilen polisiye dizi Charlie'nin Melekleri 1976 ile 1981 arasında ekranda kaldı. Sabrina Duncan (Kate Jackson), Jill Munroe (Farrah Fawcett) ve Kelly Garrett (Jaclyn Smith) dizideki üç orijinal melekti. Dizi Türkiye'de tek kanallı TRT döneminde ilk kez 16 Ekim 1977 tarihinde yayınlandı.

ÜÇ TANE DE FİLMİ ÇEKİLDİ

Daha sonra Hollywood bu diziye kayıtsız kalmadı ve bir de sinemaya uyarlandı. 2000, 2003 ve 2019'da farklı kadrolarla çekilen bu filmlerde meleklerin serüvenleri beyazperdeye de yansıdı.

Jaclyn Smith'in bir kızı ve bir oğlu ile beş tane torunu bulunuyor.